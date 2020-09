Nell'oroscopo della giornata di domenica 20 settembre, i nativi Capricorno potrebbero decidere di portare dei cambiamenti nella propria vita sentimentale, sbarazzandosi di tutto ciò che oramai non funziona più al meglio, mentre Giove e Mercurio in posizione sfavorevole per l'Ariete potrebbero far dire loro qualcosa di sgradevole. Leone si lascerà abbandonare alle coccole e ai piaceri della propria relazione di coppia, mentre Scorpione potrebbe sentire la necessità di vivere avventure diverse. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 20 settembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 20 settembre 2020 segno per segno

Ariete: attenzione in questo fine settimana voi nativi del segno secondo l'oroscopo, in quanto Giove e Mercurio si troveranno in posizione sfavorevole, portando qualche difficoltà sul posto di lavoro.

Non potrete certo contare sempre su Marte che vi protegge, dunque non siate così aggressivi con tutti, anche se avete dei validi motivi. Sfera sentimentale fortunatamente migliore, con il partner che sarà estremamente comprensivo nei vostri confronti, concedendovi tutto il suo tempo. Se siete single passare subito ai fatti potrebbe essere un po’ prematuro. Meglio lasciarsi andare piano piano. Voto - 7-

Toro: sfera sentimentale solamente discreta in questo fine settimana, complice la Luna in opposizione dal segno dello Scorpione. Ebbene, l'oroscopo vi consiglia di cogliere al volo quelle opportunità che possano tenere alto l'affiatamento di coppia e farvi passare bei momenti per non sfociare in situazioni negative.

Se siete single siate sempre voi stessi, senza strafare se davvero volete impegnarvi. Per quanto riguarda il lavoro il prossimo periodo sarà piuttosto piacevole, soprattutto se si tratta di mansioni mentali. Una volta che avete compreso il meccanismo, non vi fermerà più nessuno. Voto - 7

Gemelli: ottima giornata per voi nativi del segno.

L'oroscopo di domenica 20 settembre prevede infatti una magnifica Venere in sestile dal segno del Leone, che vi riserverà momenti davvero romantici con la vostra anima gemella. Se siete single l'ottimismo fa parte di voi per cui non potete abbandonarlo proprio in questa giornata, quando vi servirà di più, per cambiare qualcosa di importante.

In ambito lavorativo le vostre mansioni potrebbero effetti del tutto inaspettati. Voto - 8-

Cancro: con la Luna in trigono dal segno dello Scorpione, potrete contare su una sfera sentimentale carica di passione, utile anche per mettere a tacere eventuali dubbi tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda i cuori solitari la moda non è tutto, dunque perché non concentrarsi su altre cose? In ambito lavorativo non fatevi prendere dal panico se qualcosa non vi è chiaro, e se necessario, fatevi aiutare da chi ha più esperienza di voi. Voto - 7,5

Leone: tra i segni più fortunati di quest'ultimo periodo sicuramente voi siete i primi, soprattutto dal punto di vista sentimentale, grazie a questa Venere in congiunzione al vostro cielo, che porta vitalità e voglia di andare avanti con ottimismo all'interno della vostra relazione di coppia.

Se siete single sarete gratificati da alcune dimostrazioni d'affetto, che pervadono il vostro corpo, e soprattutto la vostra mente. Nel lavoro forse è arrivato il momento di adottare una strategia più aggressiva per iniziare a portare risultati più concreti. Voto - 8+

Vergine: soprattutto per voi single sarà una giornata interessante secondo l'oroscopo di domenica, nel momento in cui una persona si avvicinerà a voi e si comporterà in modo così galante nei vostri confronti. Per coloro che invece sono felicemente impegnati, il Sole in congiunzione promette un discreto affiatamento di coppia, mentre la Luna in sestile forti impulsi romantici. In ambito lavorativo sarete perfettamente organizzati con Giove in trigono dal segno amico del Capricorno, con un'idea chiara e precisa di come dovrà svolgersi la giornata.

Voto - 8

Bilancia: state creando un'atmosfera completamente diversa rispetto alle giornate precedenti dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo di domenica, grazie anche ad una configurazione astrale decisamente più favorevole. Il vostro umore sarà ottimale con il partner, e condividere nuovi progetti potrebbe essere un modo per ricominciare. Se siete single essere corteggiati vi farà sempre piacere. Vi farà sentire apprezzati, desiderati. Per quanto riguarda il lavoro al momento contano molto le vostre idee e i vostri obiettivi, che cercherete di portare a termine nel breve tempo. Voto - 8

Scorpione: se siete single è vero, ci sono persone che spesso si approfittano di voi dicendovi talvolta ciò che non dovrebbero dire, oppure ammonendovi di qualcosa a loro non gradito.

Ciò nonostante anche voi potreste evitare queste discussioni se solo dimostrate un po’ di spirito d'iniziativa, e rispondete in modo meno avvelenato. Se avete una relazione la Luna in congiunzione potrebbe esservi d'aiuto per stabilire un dialogo costruttivo, dunque sfruttate bene il momento. In ambito lavorativo potreste sentire la necessità di vivere mansioni del tutto diverse, che magari possano portare risultati migliori. Voto - 6+

Sagittario: ottima giornata dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo di domenica 20 settembre con Venere in trigono dal segno del Leone. Potrete finalmente pretendere un po’ più d'attenzioni nei confronti del partner, godendo di piacevoli momenti insieme.

Se siete single questo potrebbe essere il momento di esplorare i vostri sentimenti e fare nuove esperienze emotive. Per quanto riguarda il lavoro il pensiero di pensare al domani si farà sentire particolarmente, soprattutto per avere delle garanzie in futuro. Voto - 8

Capricorno: configurazione astrale molto buona secondo l'oroscopo di domenica per voi nativi del segno. La Luna in sestile vi sveglia con l'intenzione di lasciare il segno in questa giornata, ma soprattutto di portare cambiamenti importanti nella vostra vita sentimentale. Se siete single sentite di avere una persona speciale al vostro fianco e apprezzerete sempre di più la sua compagnia. Nel lavoro trarrete grandi benefici dalle vostre mansioni grazie a Giove favorevole, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 8+

Acquario: cercate di essere più sinceri con voi stessi e con gli altri, oltre che meno aggressivi in questo periodo, nonostante non sia un granché questo momento, considerata la vostra configurazione astrale. In amore vedrete che il partner vedrà nuovamente un po’ di luce in voi che potrebbe farvi riavvicinare. Se siete single sfruttate il tempo libero per sfogarvi e fuggire per un po’ da questa realtà. In ambito lavorativo cercate di essere più spontanei e vedrete che andrete più d'accordo con i colleghi. Voto - 6,5

Pesci: riuscirete ad esprimere il vostro affetto con maggior entusiasmo in questo periodo grazie alla Luna in trigono dal segno dello Scorpione secondo l'oroscopo di domenica.

Per quanto riguarda i sentimenti l'armonia regnerà sovrana al momento nella vostra relazione di coppia, grazie anche alla vostra tenerezza. Se siete single sarete abbastanza interessanti ad una persona in particolare che forse potrebbe piacervi. Nel lavoro ci sarà una grande voglia di impegnarsi e per dare vita a nuovi progetti. Voto - 7,5