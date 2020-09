Anche questa terza settimana di settembre non può che giungere al suo termine per lasciare il proprio spazio ad un nuovo periodo e ad un nuovo oroscopo considerato sorprendente per molti segni zodiacali. Il periodo in questione è quello compreso tra lunedì 21 e domenica 27 settembre e preannuncia giornate a dir poco interessanti per coloro che sono nati sotto il segno del Cancro. Chi invece si ritrova a convivere con l'influenza del Sagittario dovrà essere prudente specialmente nelle decisioni da prendere: la sfortuna potrebbe essere proprio dietro l'angolo. Vergine e Bilancia dovranno invece fare i conti sia con l'insicurezza che con la tensione.

Il primo segno infatti si ritroverà di fronte ad una o più scelte da fare, ma con una voce interiore che, anche a causa dell'atteggiamento di chi gli sta intorno, non sussurrerà altro che paure e timori. Lavoro e amore si incontreranno spesso per dare vita ad una relazione tanto desiderata da molti. Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - la voglia di comunicare rende il segno dell'Ariete uno tra i più aperti ed amichevoli di tutta l'intera settimana. Ad inasprire il tutto, sfortunatamente, è l'influenza sempre più negativa di Plutone che non accenna a volerlo lasciare in pace e che rende decisamente più difficoltoso il rapportarsi con il prossimo.

Meglio, quindi, iniziare una discussione con i piedi di piombo senza forzare troppo la mano.

Toro - se non fosse per la sua immaginazione, il Toro si ritroverebbe a dover fare i conti con un periodo buio e poco colorato. La fantasia, anche in assenza di uno degli astri fondamentali come la Luna, riuscirà a viaggiare e trasportare questo segno zodiacale decisamente lontano.

I sogni potranno realizzarsi, ma a tempo debito.

Gemelli - un periodo decisamente negativo, soprattutto se si considera l'ansia causata dalla poca fiducia nel prossimo che già dalla giornata di lunedì attanaglierà il segno dei Gemelli. Attenzione a non farsi carico di troppi pensieri, poiché quando anche la Luna sarà lontana bisognerà farsi forza ed andare avanti.

Meglio quindi non esagerare nel volersi immettersi in situazioni complicate.

Cancro - per il Cancro si preannuncia un oroscopo a dir poco favoloso, con quasi tutti gli astri a favore ed una dea bendata che non accenna a distogliere il proprio sguardo da questo segno. Riuscire a raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati non è mai stato così semplice. L'importante è non esagerare e riuscire a mantenere il proprio autocontrollo.

Leone - riuscire ad affrontare una discussione, con chiunque, sembra essere un'impresa abbastanza semplice grazie anche alla forza della propria sicurezza. Essere sicuri di sé e delle proprie capacità aiuterà ad andare lontano purché si faccia attenzione ad un Mercurio sempre più negativo.

La fortuna, purtroppo per il Leone, non durerà per sempre.

Vergine - sfortunatamente, le energie di questo prossimo periodo si presentano in modo più contraddittorio che mai. Se da un lato vi è la voglia di fare qualcosa di straordinario, dall'altra c'è la voglia di non fare nulla e starsene al sicuro. A scatenare questa 'ambiguità' sembra essere proprio la mancanza di fiducia verso la propria persona e le proprie capacità, causata forse da uno scarso, se non addirittura errato, dialogo con determinate persone.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato, la prossima settimana sarà un periodo pieno di tensione per il segno della Bilancia, specialmente se si considerano le numerosi situazioni che si devono ancora affrontare e che non attendono altro se non di essere finalmente risolte.

Fortunatamente la presenza del partner non mancherà mai e tenderà la mano in più e più occasioni.

Scorpione - secondo quanto anticipato dall'oroscopo, riuscire a trovare quell'equilibrio interiore tanto ricercato non è poi così complicato soprattutto se si prendono in analisi le nuove energie che dalla giornata di lunedì pervaderanno il corpo dello Scorpione donandogli nuova forza e pazienza. La resistenza non è mai stata uno dei punti forti di questo segno, ma ci si potrebbe ricredere.

Sagittario - "la prudenza non è mai troppa", non c'è mai stato detto più reale di questo. Il periodo in questione non è tra i peggiori, ma non sembra essere neanche tra i migliori che il Sagittario potrebbe mai immaginarsi.

Riuscire a tenere a bada l'istinto non è così semplice come si continua a credere ed in alcune situazioni, specialmente le più delicate, risulta essere necessario essere molto molto prudenti.

Capricorno - qualche piccolo rallentamento, causato soprattutto da una posizione astrale non propriamente positiva, potrebbe portare alla nascita di sensazioni non sempre positive. Lo stress inizierà ad accumularsi nei prossimi giorni e potrebbe creare una confusione tale, nella mente del Capricorno, da rendere quasi impossibile gestire le singole situazioni.

Acquario - vergognarsi dei propri sentimenti e nascondere le proprie emozioni potrebbe essere forse la più grande stupidaggine che si farà nei prossimi giorni.

Quelli che sono i sentimenti provati devono assolutamente essere esposti senza timore alcuno o si potrebbe andare incontro, in futuro, al rimpianto di non essersi esternati e dichiarati quando ce ne è stata l'occasione.

Pesci - sognare e viaggiare con la mente sembra essere una grande prerogativa di questo segno zodiacale ed in alcuni casi riesce pure a portarlo veramente lontano. Attenzione però ad utilizzare questo dono con cautela e senza distaccarsi dalla realtà. È vero che il mondo dei sogni, nella maggior parte dei casi, è migliore rispetto a quello reale, ma soffermandosi troppo in questo luogo si rischia di perdere di vista il mondo reale e ritrovarsi in situazioni veramente spiacevoli.