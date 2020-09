L'Oroscopo di sabato 19 settembre è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. In questa giornata la Luna soggiornerà fino alle 18:33 nella Bilancia, dopodiché si sposterà nella casa dello Scorpione. Ed è proprio con la Luna in Scorpione che l'ordine tornerà a ristabilirsi. Molti dovranno stringere i denti e superare almeno le ore della mattina, ma verso il tardo pomeriggio sarà possibile scrollarsi ogni tensione di dosso. Per i nati del Toro si prospetta un sabato scorrevole mentre i Capricorno, presto, riceveranno dei provvedimenti importanti. Scopriamo come sarà questa giornata, attraverso le previsioni delle stelle, e la relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche 19 settembre: gli ultimi quattro segni zodiacali

Vergine - 12° - Dopo un'effervescente settimana, arriverete molto stremati a questo weekend. Non vedrete l'ora di scrollarvi tutto di dosso e voltare pagina. Cercate di non mischiare il lavoro con le questioni private, è bene mettere dei paletti. Coloro che dovranno lavorare anche nel fine settimana, avranno difficoltà a rimanere focalizzati sui loro compiti. Possibili discussioni in famiglia, dei conti non tornano.

Bilancia - 11° - Le previsioni astrologiche parlano di calo fisico e mentale. Sarete a dir poco spossati e stanchi. L'intera settimana vi ha messo a dura prova, proprio per questo motivo sarete completamente privi di energia in queste 24 ore.

Tuttavia, avrete delle questioni da eseguire e non potrete procrastinare. Sentirete gli effetti dell'uscita della Luna dal vostro segno e questo vi farà crollare presto la notte. Domenica le cose andranno meglio, quindi portate pazienza.

Capricorno - 10° - Saranno 24 ore così così, andrà meglio domenica.

Non si registreranno particolari problemi, ma chi sta attraversando un periodo negativo o sconfortante si sentirà ancora ''perso''. Non lasciatevi turbare dagli eventi, godetevi il presente il più possibile. Entro la fine dell'anno sarete al centro di un cambiamento. Potrebbero giungere dei provvedimenti a breve.

Avrete difficoltà a chiudere occhio.

Acquario - 9° - Aspettatevi un sabato mattina con delle spiacevoli notizie o sorprese, ma non dovrete prendervela troppo. Non sempre le cose girano come sperato, ma per fortuna "domani è un altro giorno". Qualche parente o collega cercherà di trascinarvi in una spinosa situazione, cercate il più possibilmente di tenervene alla larga. Andrà meglio nel tardo pomeriggio quando potrete rilassarvi e abbandonarvi ai vostri piaceri. Possibili appuntamenti in serata.

L'oroscopo di sabato 19 settembre: i segni di metà classifica

Gemelli - 8° - Se durante la settimana avete trascurato delle questioni per voi fondamentali, in questo sabato potrete correre ai ripari e recuperare.

Non è facile occuparsi di tutto: casa, famiglia, lavoro, cucina, ecc. Quello che conta è cercare di tenere il passo e non rimanere indietro. Avrete una gran voglia di pizza, o di dolci, o magari di entrambe le cose, ma se siete a dieta sarà meglio cercare di non vanificare i risultati duramente ottenuti.

Leone - 7° - L'oroscopo dice che in questo sabato potrete lasciarvi andare, ma prima dovrete sistemare alcune cose riguardanti la casa o il lavoro. Chi studia, avrà una mattinata importante e non vedrà l'ora che arrivi il pomeriggio. Gli ostacoli sono insormontabili solo quando ci si convince che non possono essere superati. Abbiate più fiducia in voi stessi e nelle persone che amate.

Ariete - 6° - Avranno di che gioire tutti coloro che potranno riposarsi dopo una lunghissima settimana.

Nei giorni scorsi, ci sono state delle novità o dei cambiamenti da accettare, forse qualcosa non è andato come sperato e potrebbe avervi appesantito. La serata riserverà relax e appagamento generale. Le coppie impegnate avranno modo di trascorrere una serata insieme. Anche se l'estate è ormai un lontano ricordo, la passione e la voglia di avventura non sono ancora scemate.

Sagittario - 5° - Dopo un venerdì ''No'', in questa giornata la musica sarà grossomodo diversa. Potrete sfoggiare tutta la vostra audacia e tentare la fortuna. Eventuali sfide saranno vinte! Se c'è una promessa in atto, cercate di mantenerla. In serata vi divertirete moltissimo, inoltre, non saranno da escludere dei colpi di scena inaspettati.

Farete le ore piccole, specie se il giorno seguente non avrete alcun impegno. Amore rovente, anche se qualche nativo sta avendo problemi personali.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Pesci - 4° - L’oroscopo del 19 settembre vi vedrà ancora in buona posizione. Si prevedono scintille d'amore per chi si ama, mentre i cuori solitari più estroversi approfondiranno una certa conoscenza. Se siete da poco in una relazione, cercate di non apparire ossessivi e prendetevela con calma senza bruciare le tappe. In queste 24 ore la vostra fantasia non avrà limiti e quindi potrete osare qualcosa in più. Trascorrerete del tempo spensierato e la vostra felicità risulterà contagiosa.

Cancro - 3° - L’Oroscopo del giorno 19 settembre dice che avrete un sabato intenso.

In mattinata avrete degli impegni, forse in banca o in posta oppure dovrete recarvi dal parrucchiere. Insomma, le stelle vi vedranno indaffaratissimi. Dopo l'ora di pranzo sarete più liberi e potrete rilassarvi. Libri, cucina, tv, avete una marea di hobby. Durante la settimana avete atteso con ansia un certo appuntamento che si terrà proprio nel pomeriggio. Pettegolezzi e news in arrivo.

Toro - 2° - Sabato agevole, la strada sarà sgombra di ogni ostacolo. Comincerete ad avvertire che delle situazioni si stanno ripristinando. In mattinata avrete del lavoro o delle commissioni urgenti da sbrigare, ma non troverete intoppi e sarete molto concentrati: quando c'è il focus, è possibile fare di tutto!

Andrà bene anche la serata che per molti nativi del Toro sarà trascorsa davanti alla televisione. Chi non avrà impegni nel giorno seguente, potrà dormire più a lungo.

Scorpione - 1° - La Luna pomeridiana sarà con voi e quindi queste si prospettano 24 ore molto tranquille, anche se qualche nativo potrebbe sentirsi stralunato. In linea di massima, riuscirete a essere al passo con i vostri compiti/lavori e smaltirete eventuali ritardi. In serata trascorrerete del tempo prezioso con le persone che vi stanno maggiormente a cuore. Non saranno da escludersi delle uscite e delle emozioni in più. Giornata ok per avviare dei progetti nuovi o per fare la tinta ai capelli.