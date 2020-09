Nel corso della giornata di lunedì 28 settembre 2020 Marte sarà dalla parte dei segni di fuoco, ma soprattutto sarà favorevole al segno dell'Ariete.

Il segno del Cancro e il segno del Toro saranno invece i favoriti dell'amore, della passione e dei sentimenti in generale, mentre per il segno dello Scorpione potrebbero aleggiare dei malumori, che sarà difficile contenere.

La Vergine necessiterà di riposo e sarà preferibile evitare di affollare la mente di troppi pensieri negativi.

Di seguito, l'oroscopo per la giornata di lunedì segno per segno.

Cancro innamorato

Ariete: sarete pronti anche per le sfide più ardue da superare.

Con il sostegno di Marte che vi renderà capaci di sbaragliare qualsiasi concorrenza, anche la più “spietata”, a patto che sentiate costantemente la passione per il vostro lavoro.

Toro: immergersi nelle problematiche altrui sarà molto soddisfacente, soprattutto se riuscirete a risolvere queste difficoltà. Vi sarà utile qualche amico in più, quindi non esitate a offrire non solo il vostro supporto ma anche qualche serata da trascorrere insieme.

Gemelli: non vi sveglierete con il piede giusto per quanto riguarderà la vostra relazione d'amore, anzi, potreste rischiare di incorrere in un incidente di percorso utilizzando parole che in realtà non pensate veramente. Prestate la dovuta attenzione.

Cancro: state vivendo una stagione decisamente brillante per l'amore, e non sarà strano o prematuro pensare a qualche situazione che vede voi e il vostro partner in momenti più “impegnativi” per quanto concerne la vostra relazione.

Sognare non costa nulla.

Leone: purtroppo la settimana non partirà per il verso giusto. Troppa ansia per qualche affare certamente importante, per lo studio o semplicemente per le spese da dover affrontare. Non sarete degli assi nelle relazioni interpersonali. Potreste rischiare di litigare con qualcuno.

Vergine: pretendere troppo dall'aspetto lavorativo ora come ora vi porterà ad essere solo più ansiosi e al tempo stesso a essere inconcludenti. Prendersi qualche giorno potrebbe essere la soluzione per poter riprendere in mano il vostro autocontrollo.

Capricorno demoralizzato

Bilancia: dovrete essere meno preoccupati del futuro, lasciare che le cose in amore facciano il loro corso senza dover necessariamente puntare su una persona che recentemente vi ha dato sempre e soltanto delusioni.

Scorpione: sarà difficile mantenere un buon equilibrio nel corso di questa giornata. Avrete molte cose di cui occuparvi e uno stress difficile da gestire. Sarà dura rimanere con il sorriso sulle labbra e con una serenità soltanto esteriore, ma per ora rimanere su questa linea è necessario.

Sagittario: fate attenzione a qualche investimento che avete deciso di intraprendere, perché potrebbe nascondere qualche insidia pericolosa. Cercate qualcuno che vi sappia consigliare, ma che soprattutto eviti di farvi incappare in un guaio.

Capricorno: potreste demoralizzarvi a causa di qualche piccola insidia all'interno del posto di lavoro, ma sarà anche vero che siete persone che si rialzano in fretta e che non si lasciano andare alla disperazione tanto facilmente.

Acquario: selezionare determinate persone da frequentare e qualcuna a cui invece non dovreste riservare il vostro interesse sarà la cosa più giusta da fare, anche per poter salvaguardare il vostro nervosismo verso individui antipatici.

Pesci: l'intraprendenza non vi manca, anzi. La creatività sicuramente sarà un'ottima compagna di avventure sul fronte lavorativo. Ciò che invece vi mancherà sarà la voglia di impegnarvi in qualcosa di nuovo e completamente inedito.