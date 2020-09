L'Oroscopo di mercoledì 23 settembre rivela che la giornata trascorrerà senza particolari intoppi da segnalare. Fino alle 23:17 la Luna sarà nella casa del Sagittario, dopodiché slitterà nel Capricorno dando del filo da torcere ai segni d'acqua. Queste 24 ore procederanno tra preoccupazioni, batticuori, distrazioni ma anche creatività, idee e chiarimenti. Andiamo a scoprire le previsioni della giornata e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche del 23 settembre: gli ultimi quattro segni zodiacali

Sagittario - 12° - Periodo in cui avete molti batticuori e anche tanti pensieri per la testa.

In questa giornata avrete del lavoro da fare e sarete un po' distratti. Evitate, se possibile, di avviare dei nuovi progetti. Fino a fine mese sarà meglio non sfidare la sorte. Occhio alla strada e a dove metterete i piedi.

Bilancia - 11° - Le previsioni astrologiche del 23 settembre dice che l'autunno è arrivato nella vostra vita liberandovi da alcune catene. Più passa il tempo più la vostra attività sta ingranando, ma non per tutti le cose stanno andando come sperato. Gli astri intravedono dei problemi economici da risolvere entro la fine di settembre, forse avete un mutuo o una certa rata da sostenere. Comunque sia, riuscirete a superare le vostre stesse aspettative, abbiate fiducia in voi stessi.

Amore ok.

Toro - 10° - In queste 24 ore sarete deconcentrati e delusi. Potrebbe verificarsi una circostanza incresciosa che rischierà di calpestare i vostri sogni e le speranze. Con il partner potrebbero esserci stati dei problemi o forse non siete più sicuri della vostra relazione. Entro la fine di settembre vi sarà possibile voltare pagina, ma non incolpate nessuno se certe cose non funzionano come sperato.

Gemelli - 9° - La famiglia rischierà di farvi arrabbiare, in queste 24 ore i vostri livelli di permalosità saranno elevati. Una recente notizia non vi è andata a genio ed ha contribuito ad alimentare il vostro malumore. Cercate, per quanto possibile, di prendere le distanze dalle discussioni lavorative e familiari che in questo mercoledì non mancheranno.

Se non vi immischierete in faccende che non vi riguardano, arriverete a fine giornata senza ulteriori complicazioni.

L'oroscopo di domani 23 settembre: i segni di metà classifica

Pesci - 8° L’oroscopo di domani 23 settembre vi vedrà con la testa fra le nuvole. State vivendo delle settimane estremamente faticose. Complice il fatidico rientro, l'aria autunnale e il solito tran tran, siete molto stressati. Non vedete l'ora che arrivino le vacanze di Natale.

Cancro - 7° - L’oroscopo del 23 settembre dice che finalmente le vostre attese finiranno ed otterrete delle risposte. Avete avuto un avvio della settimana molto stressante, la vostra pazienza è stata messa a dura prova. Presto vi sarà possibile uscire da quel periodo deprimente che vi ha travolto.

Un passo alla volta e rivedrete la luce del sole. La pioggia e il freddo vi rattristeranno un po', ma tutto il resto procederà abbastanza speditamente. Possibili indisposizioni. Risolverete ogni incomprensione.

Acquario - 6° - L'ispirazione non vi mancherà e questo vi porterà verso nuovi traguardi. Siete pieni di talento e creatività, ma spesso vi invitano a tornare con i piedi per terra. Continuate a fare così come state facendo, le stelle dicono che siete sulla giusta strada. Forse di recente siete stati poco bene, in tal caso in questa giornata comincerete a riprendervi. Non sforzatevi e prendete la vita così come viene.

Capricorno - 5° - Giornata che parte con buoni auspici: potrete fare il passo più lungo della gamba!

Le stelle saranno al vostro fianco e vi sgombreranno il percorso da ogni ostacolo. Tutto vi sarà possibile, quindi dovrete sfruttare appieno questa giornata. Andrà bene anche la sfera affettiva e familiare, ogni incomprensione o disputa sarà chiarita. Chi lavora non va d'accordo con alcuni colleghi ma sta tenendo duro per la carriera.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Ariete - 4° - Giornata colma di opportunità. Potrete anche incrementare le vostre entrate se saprete essere attenti e scattanti. Un'idea innovativa a breve vi farà esplorare nuovi sentieri e la vostra vita comincerà a prendere una piega inaspettata. Un po' di insicurezza vi sta affliggendo ultimamente, cercate di non farvi mettere all'angolo dalla timidezza.

Siete un segno affidabile e operoso, dovete solamente avere più fiducia nelle vostre capacità.

Scorpione - 3° - Buon mercoledì anche se non ci crederete! Siete un segno che difficilmente si fida del prossimo, ma va bene così: "fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio". Non dovrete disperare se dei sogni tardano ad avverarsi, nelle cose occorre pazienza e costanza. Sarà il caso di rivedere il budget e il piano finanziario. Aspettatevi una giornata pratica e profittevole, specie per coloro che hanno un lavoro in proprio o presso un'azienda di spessore. Se siete in cerca di un'occupazione, considerate di allargare gli orizzonti e di valutare offerte anche distanti da casa vostra.

Vergine - 2° - Dopo un avvio della settimana con il freno a mano tirato, da questo mercoledì tutto comincerà a filare speditamente.

Una persona particolare vi contatterà tramite email o via social network. Non saranno da escludersi delle telefonate di lavoro. Chi è disoccupato, sta prendendo delle decisioni sostanziali in questi giorni. Le stelle saranno con voi, per cui fate quel famoso salto nel buio e vedete dove vi porta.

Leone - 1° - Mercoledì strepitoso, vi sentirete inarrestabili e invincibili. Nulla e nessuno riuscirà a guastarvi le uova nel paniere. I vostri sogni saranno tirati fuori dal cassetto e quei progetti, che avete seminato tempo fa, cominceranno a fruttare. La speranza è ultima a morire! L'amore di coppia non registrerà particolari problemi. I cuori solitari incroceranno lo sguardo di una persona interessante.

Lasciatevi andare alla passione, rompete ogni indugio e godetevi la vita attimo per attimo.