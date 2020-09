L'Oroscopo del 28 settembre pone in risalto un buon cielo astrale che interesserà la giornata di lunedì. Partiamo segnalando la transazione della Luna che nel pomeriggio lascerà l'Acquario ed entrerà nei Pesci. Dunque, avremo una mattinata fresca e con la voglia di rimanere a letto finendo col fare tardi. Fortunatamente questa situazione sarà di breve durata dato che nel pomeriggio si irradierà una sorta di vibrazione energetica che andrà sfruttata a tutti i costi. Scopriamo le previsioni degli astri di questo lunedì e l'annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche 28 settembre: gli ultimi quattro segni zodiacali

Vergine - 12° - Luna in segno opposto vi potrebbe dare del filo da torcere. Non permettete al freddo di congelare i vostri sogni e quei progetti che state coltivando da mesi. Ultimamente siete quasi tentati a lasciar andare le abitudini salutari per crogiolarvi nella sedentarietà, magari state pensando di abbandonare le passeggiate all'aria aperta o il fitness: non fatelo. Se la vita vi ha messo alla prova, allora sfidatela e fatele vedere di che pasta siete fatti. Tenete duro perché presto o tardi tornerà la buona sorte.

Toro - 11° - Vi sentite poco soddisfatti di ciò che avete o di chi condivide con voi la quotidianità.

Non tollerate la mediocrità e la falsità. Spesso ciò che accade è una manna dal cielo, per cui anziché disperarsi cercate di vedere le cose da un'altra prospettiva. A tutto c'è una soluzione, ma spetta a voi darvi da fare per trovarla. Questo non sarà un lunedì agevole dato che sarete invasi da una sensazione spossante e angosciante.

Tuttavia, le stelle dicono che presto vi si presenterà un'occasione unica e irripetibile che dovrete cogliere al volo e senza indugiare. Presto, tutto si farà più interessante.

Sagittario - 10° - La vita amorosa non è delle migliori attualmente. Chi sta frequentando una persona potrebbe non essere del tutto sicura della relazione instauratasi e potrebbe prendere delle decisioni nette.

Ci saranno dei cambiamenti nell'arco della settimana, ma già a partire da queste 24 ore l'oroscopo prevede un piccolo risvolto. Occhio ai ritardi e agli imprevisti che questa giornata riserverà. Chi lavora e non si sente appagato o non riesce a sbarcare il lunario, dovrebbe prendere in considerazione di cercare un'alternativa. Vi trovate con l'acqua alla gola, la fine del mese sta per arrivare e voi avete dei conti da saldare.

Ariete - 9° - L'oroscopo del 28 settembre vi vedrà cominciare la giornata in ritardo per colpa del freddo e dell'aria autunnale che vi sta spingendo a dormire più del solito. Avete bisogno di un obiettivo più stimolante e di un'idea rinvigorente che metta un po' di pepe a questi mesi freschi.

Cercate di raccogliere con lo spirito giusto le cose che vi accadranno lungo il cammino della vita e siate il più possibilmente flessibili. Anche se le preoccupazioni sono una costante, concentratevi sugli aspetti positivi. La famiglia, la salute, l'amore vi stanno a cuore, prossimamente avrete modo di trascorrere più tempo con i vostri affetti.

L'oroscopo di lunedì 28 settembre: i segni di metà classifica

Capricorno - 8° - L'oroscopo del giorno 28 settembre vi mette in guardia dai sensi di colpa che di tanto in tanto vi colpiscono. Avete bisogno di respirare aria nuova e soprattutto pulita. Chi ha trovato un lavoro di recente o magari deve sostenere un colloquio o un test, prova tanta insicurezza.

Cercate di avere più fiducia in voi stessi e bandite la preoccupazione. In famiglia c'è una situazione da gestire, avete molte responsabilità e poco tempo a disposizione per voi. Tenete duro perché al più presto tornerete nuovamente a fare scintille. Queste 24 ore non saranno completamente brutte, infatti, ci saranno degli aspetti positivi che vi rincuoreranno.

Bilancia - 7° - Problemi all'interno di una certa relazione, è probabile che ci sia una spaccatura da dover sanare. A volte è comodo mettere il proprio destino nelle mani altrui, ma cercate di prendere le vostre responsabilità. Crescere significa anche cadere e imparare dagli sbagli. Nessuno nasce perfetto o con il sapere in mano, inoltre, ogni persona ha il suo sogno nel cassetto che differisce dall'altro.

In questo lunedì sarete impegnati nel lavoro o nello studio, ma dovrete combattere con una spiacevole sensazione di sonnolenza e apatia. Il freddo rischierà di rallentarvi.

Leone - 6° - L'oroscopo vi vede incerti sul vostro futuro, ma in queste 24 ore ritornerete ad avere fiducia nei vostri confronti. Non costringetevi a tollerare un dolore o un disagio soltanto perché avete commesso un errore. Da questo lunedì imponetevi un cambiamento, purché sia positivo. A volte può essere doloroso sbarazzarsi di certe cose, ma se è necessario, allora fatelo e basta: in futuro ne gioverete. Abituatevi a guardare sempre avanti, ciò che è stato è stato. Salute stabile, non abbandonatevi alla sedentarietà per colpa del freddo.

Scorpione - 5° - L'oroscopo invita a rallentare, ultimamente non fate altro che correre senza sosta. A breve occorrerà fare dei cambiamenti all'interno della routine, infatti, presto vi occorrerà dell'aiuto in più. In queste 24 ore sentirete maggiormente la vicinanza della famiglia e degli amici più cari. Mai come in questo periodo vi occorre tanto supporto perché forse a breve dovrete combattere una battaglia. Prendete questa giornata così come viene, perché nulla potrà andarvi storto. Sono previste delle uscite.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Cancro - 4° - Lunedì con una spinta in più. Gli astri sono predisposti in modo tale da consentirvi di fare una revisione generale dell'aspetto professionale ed economico.

I vostri talenti saranno smaglianti e potrete riporre assoluta fiducia nelle vostre capacità. Il mondo è pieno di cose belle, ma spesso le si dà per scontate. Sapete bene che la felicità non è una chimera ed è insita nelle cose di ogni giorno. Siete molto richiesti, ma se non stabilite un limite invalicabile rischierete di implodere. Non mischiate le faccende lavorative o estranee a quelle personali. Lasciate i problemi del mondo esterno al di fuori della porta di casa. Siate più determinati e non perdete di vista i vostri sogni: "punta alla Luna, male che vada avrai camminato tra le stelle".

Gemelli - 3° - Le previsioni astrologiche vi vedranno in ottima posizione nella classifica grazie all'aspetto planetario non pesante.

Aspettatevi un lunedì incisivo che porterà ad avviare bene la settimana. Un colpo di genio presto vi cambierà la vita. Ultimamente desiderate più tempo per voi stessi poiché vi sembra di averne pochissimo. Date un nome alle vostre paure e preoccupazioni. Se una strada vi sta conducendo ad un vicolo cieco, allora potete sempre cambiare percorso. Fate in modo che sia un lunedì produttivo, lasciate che ogni giorno si concluda con delle piccole soddisfazioni.

Pesci - 2° - Nel pomeriggio avrete dalla vostra parte la Luna, la quale vi agevolerà il cammino. Al mattino vi alzerete pieni di sonno e sarete tentati dal rimanere sotto le coperte del vostro confortevole letto. Dopo pranzo troverete le energie che vi occorrono per portare al termine i vostri doveri, del resto siete più produttivi di sera che di giorno.

Sarà bene cercare di fare le cose per filo e per segno, senza tralasciare alcun particolare. Avrete delle questioni di lavoro o di studio o di casa da sbrigare e non mancheranno visite importanti da sostenere. Detto ciò, in linea di massima vi aspetta una giornata carica di aspettative, inoltre, non vi annoierete di certo.

Acquario - 1° - La Luna sarà con voi per tutta la mattina e questo vi darà il "gas" per partire con il piglio giusto ed arrivare a sera con un sacco di soddisfazioni. Aspettatevi una bella giornata, anche se alcuni dovranno fare i conti con il maltempo. "Prevenire è meglio che curare", quindi tirate fuori gli abiti più caldi e non dimenticate l'ombrello. Anche se l'estate ormai è un lontano ricordo, non riducete le uscite e le passeggiate all'aria aperta.

Potrebbero arrivare dei riconoscimenti in queste 24 ore, finalmente il vostro impegno sarà notato e premiato.