L'oroscopo di martedì 8 settembre annuncia una grande concentrazione sul posto di lavoro per i nativi sotto il segno del Toro, grazie Giove e Saturno in trigono dal segno del Capricorno, nonché alla Luna in congiunzione, mentre per Sagittario l'amore sarà nuovamente al centro dei propri pensieri grazie a Venere favorevole. Gemelli cercherà di giocare di meno con i sentimenti nei confronti di chi ama, mentre Mercurio favorevole per la Bilancia porta risultati migliori sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 8 settembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 8 settembre 2020 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di martedì.

Venere in trigono dal segno del Leone porterà piano piano emozioni e batticuore con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade, con le prossime giornate che si riveleranno ottimali. Se siete single vedrete che presto i vostri sogni diventeranno realtà. Per quanto riguarda il settore professionale sarete in grado di convincere i vostri colleghi, con le vostre capacità oratorie di prima qualità. Voto - 8,5

Toro: configurazione astrale che tiene ancora per questa giornata di martedì secondo l'oroscopo, grazie alla Luna in congiunzione al vostro segno, che sul fronte sentimentale vi permetterà di godere di emozioni positive. Ciò che dovrete fare successivamente sarà mantenere un buon temperamento.

Se siete single sarete sempre disponibili ad aiutare chi si trova in difficoltà. In ambito lavorativo con Giove in trigono dal segno del Capricorno riuscirete a mantenere la concentrazione per tutto il tempo necessario. Voto - 7,5

Gemelli: l'oroscopo di martedì 8 settembre si rivelerà tutto sommato discreto, a fronte di una configurazione astrale che non è splendente come un tempo, ma ancora da qualche soddisfazione.

In amore infatti vi sentirete liberi e felici di vivere queste giornate estive-autunnali con il partner, segno di rinnovamento e voglia di iniziare nuove avventure, ciò nonostante non giocate troppo con i sentimenti per non rovinare questo periodo, anche voi single e soprattutto se state già frequentando qualcuno.

Nel lavoro i risultati non saranno eccezionali, ma non avrete molto di cui lamentarvi al momento. Voto - 7

Cancro: qualche piccola indecisione potrebbe caratterizzare la vostra giornata secondo l'oroscopo, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Giove e Saturno infatti si troveranno in opposizione e trovare il giusto ritmo potrebbe essere problematico in questo periodo. Sfera sentimentale ancora soddisfacente per voi nativi del segno. La presenza del partner sarà quasi indispensabile per voi nativi del segno, e la vostra anima gemella apprezzerà molto questo atteggiamento. Per i single al momento la vostra preoccupazione sarà trovare un po’ di stabilità nella vostra vita quotidiana. Voto - 7+

Leone: con Venere in congiunzione al vostro cielo, le vostre giornate assumono un tono sempre più sereno, nonostante le prime giornate autunnali.

Vi sentirete felici di avere un partner così al vostro fianco, e voi non smetterete di dare sempre più attenzione alla persona che più vi vuole bene al mondo. Se siete single vi dedicherete a rimettere a posto e fare un po’ di ordine nella vostra vita. Nel lavoro le vostre certezze e il vostro ottimismo convinceranno chiunque in questa giornata. Voto - 9

Vergine: nonostante manchi il supporto del pianeta Mercurio, ora nel segno della Bilancia, l'oroscopo della giornata di martedì si rivelerà comunque molto buono per quanto riguarda il lavoro. Avrete il tempo necessario per svolgere con calma le vostre mansioni, limando bene ogni dettaglio e ottenendo qualche certezza. In amore il Sole in congiunzione sarà perfetto per coloro che faranno il primo passo e cercare di rilanciare la propria relazione di coppia.

Se siete single prevarrà l'impulso di farsi avanti e trovare l'amore usando al meglio il proprio fascino abbinato ad un atteggiamento travolgente. Voto - 8-

Bilancia: giornata alquanto interessante dal punto di vista lavorativo secondo l'oroscopo di martedì. Con Mercurio in congiunzione al vostro cielo, i risultati sul posto di lavoro si faranno sempre più concreti, e vi permetteranno presto di poter fare un bel salto in avanti. In amore invece dovrete ridimensionare il vostro atteggiamento e riconquistare la fiducia del partner, anche se con Venere in posizione favorevole avrete buone possibilità. Se siete single vi piacerà molto prendervi cura degli altri, soprattutto voi nati nella prima decade.

Voto - 7-

Scorpione: giornata no per voi nativi del segno per questo martedì, considerato che avrete la Luna in opposizione e Venere in quadratura dal segno del Leone. Dunque per quanto riguarda la sfera sentimentale dovrete cercare di riportare il partner dalla vostra parte, se volete vivere nuovamente una buona intesa di coppia. Se siete single un po’ di fortuna potrebbe fare al caso vostro. In ambito lavorativo sarebbe meglio tenere i piedi per terra, e fare un gradino alla volta verso la vetta del successo. Voto - 6+

Sagittario: oroscopo di martedì ottimale per voi nativi del segno, grazie a Venere in trigono dal segno del Leone, e un potente Marte in posizione favorevole. Per quanto riguarda la sfera sentimentale l'amore sarà nuovamente al centro dell'attenzione per voi nativi del segno, e quando la pensate così, potrete vivere momenti davvero romantici.

Se siete single il vostro obiettivo sarà quello di arrivare fino in fondo ad una certa faccenda, che sia di cuore oppure no. Nel lavoro le energie non mancheranno, anche se preferirete procedere in modo più discreto e meno invasivo. Voto - 8

Capricorno: sul fronte lavorativo volete tutto e subito secondo l'oroscopo di martedì 8 settembre, quasi in maniera pretenziosa e capricciosa. Ciò nonostante questo atteggiamento se sfruttato bene potrebbe anche rivelarsi vincente. In amore il Sole e la Luna in trigono rispettivamente dal segno della Vergine e del Toro vi permetteranno di vivere una buona relazione di coppia. Potrete infatti contare sul partner, vivendo bei momenti insieme. Se siete single sarete decisamente audaci, e nulla vi spaventerà, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 8-

Acquario: quasi con il coltello tra i denti, sul posto di lavoro cercherete di ottenere buoni risultati, ora che avete il pianeta Mercurio in trigono dal segno della Bilancia. Non abbiate paura di nulla dunque, e mostrate sempre la vostra superiorità. Ambito sentimentale invece poco soddisfacente, considerato che la Luna e Venere si trovano in opposizione dal segno del Toro e del Leone. Meglio evitare dunque di toccare certi argomenti se siete nervosi o sarà il partner ad essere nervoso. Se siete single occhio a come decidete di relazionarvi con la gente. Voto - 6,5

Pesci: oroscopo di martedì 8 settembre che prevede una buona Luna in sestile dal segno del Toro, ma il Sole in opposizione dal segno della Vergine.

Sul fronte sentimentale dunque potrebbe esserci qualche alto e qualche basso, e dovrete dimostrare di saper gestire quei punti più critici della vostra relazione di coppia. Se siete single forse qualcuno contende le vostre attenzioni ma voi non ve ne siete accorti. Nel lavoro assicuratevi di aver curato bene ogni dettaglio prima di consegnare i vostri progetti. Voto - 7+