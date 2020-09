La seconda giornata di questa nuova settimana del mese si rivela leggermente sottotono per il Leone, che potrebbe trovarsi a fare i conti con dei piccoli imprevisti, come un guasto o un mancato pagamento. La gelosia agita l'amore per i nati sotto il segno della Bilancia, mentre la pigrizia rappresenta il più grande ostacolo per il Toro durante le prossime 24 ore. Vergine: bene gli affari. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di martedì 8 settembre 2020 per tutti i segni.

Oroscopo del giorno 8 settembre 2020 per tutti i segni

Ariete: giornata interessante per l'amore e i rapporti con gli altri, c'è serenità e armonia.

E' un buon momento per organizzare una riunione tra amici o una serata romantica per il partner.

Toro: giornata leggermente sottotono per il segno, che potrebbe sentirsi piuttosto pigro e senza voglia. Sarebbe bene concedersi una pausa dagli impegni e rilassare mente e corpo. Recupero da mercoledì 9.

Gemelli: giornata di alti e bassi per il segno, è un momento carico di pensieri e preoccupazioni che creano instabilità e confusione. Meglio non prendere decisioni affrettate ed evitare di dar vita a nuove polemiche sia in amore che nel lavoro.

Cancro: quella di martedì 8 settembre è una giornata interessante. Le stelle lasciano presagire delle sensuali provocazioni per i single, ma anche per chi è in coppia, che farebbe bene a non lasciarsi tentare per non mandare all'aria il proprio rapporto.

Leone: un imprevisto, come un guasto, un pagamento in ritardo o un appuntamento saltato, potrebbe rallentare questa giornata, ma già in serata è possibile recuperare. E' un buon momento per l'amore, lasciate le preoccupazioni pratiche fuori dal vostro rapporto con il partner.

Vergine: questa nuova settimana di settembre si rivela vantaggiosa per le questioni lavorative e la giornata di domani non sarà da meno.

E' il momento ideale per avanzare una proposta, presentare una candidatura, ma anche richiedere un prestito. Amore in recupero.

Bilancia: la gelosia rappresenta un ostacolo per l'amore, soprattutto per i rapporti ormai consolidati, che dovrebbero aver raggiunto una certa stabilità. Evitate le polemiche e le critiche, mostratevi comprensivi e fiduciosi nei confronti del partner, evitando inutili preoccupazioni.

Bene il lavoro.

Scorpione: martedì 8 settembre è una giornata interessante per la sfera lavorativa, si può ottenere molto dal lavoro in team, concludendo progetti in cantiere da tempo. Le stelle restano in opposizione per quanto riguarda l'amore, non è il momento migliori per i single alla ricerca dell'anima gemella.

Sagittario: questa giornata potrebbe portare delle buone soddisfazioni per quanto riguarda la sfera finanziaria, qualcuno potrebbe vedere accolta la propria richiesta di prestito o potrebbe ricevere una promozione con relativo aumento. Armonia in amore.

Capricorno: giornate estremamente produttiva per il segno, che per quanto riguarda la sfera pratica potrebbe avere delle idee interessanti.

Le stelle sono dalla parte del Capricorno per tutta la durata del mese assicurando soddisfazioni in amore e nel lavoro, dunque non resta che beneficiare di questi astri positivi.

Acquario: quella di domani potrebbe essere una giornata sottotono per l'amore e i rapporti con gli altri. Il segno è un po' con la testa per aria, agitato da pensieri e preoccupazioni che lo rendono polemico e aggressivo, meglio concedersi un momento per se ed evitare i contrasti.

Pesci: è una settimana di ripartenza per il segno e questa giornata profuma di serenità e spensieratezza. Nel lavoro, dopo mesi di duro impegno, è possibile cogliere i frutti seminati. In amore al contrario potrebbero continuare i contrasti.

Cautela per il fisico.