L'oroscopo di lunedì 7 settembre invita i nativi Scorpione a fare un po’ d'attenzione, considerato che il pianeta Venere si troverà in quadratura dal segno zodiacale del Leone. Toro penserà a tanti modi per soddisfare la propria anima gemella, grazie anche a un’ottima Luna in congiunzione. Per l'Acquario la situazione economica non sarà tra le migliori, mentre per Gemelli la relazione di coppia sarà abbastanza soddisfacente, nonostante Sole in quadratura. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 7 settembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 7 settembre segno per segno

Ariete: previsioni astrali soddisfacenti in questo inizio di settimana secondo l'oroscopo, con Venere che si troverà in trigono dal segno del Leone.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete ottimisti, pieni di speranza e lungimiranti. Vi aspetta tanta serenità con la vostra anima gemella. Se siete single vi lascerete andare senza pensare troppo alle conseguenze. In ambito lavorativo i vostri colleghi prenderanno più in considerazione le vostre idee. Attenzione solo a Mercurio in opposizione, che potrebbe farvi compiere qualche passo falso. Voto - 8-

Toro: inizio di settimana che prevede una configurazione astrale soddisfacente, grazie alla Luna in congiunzione al vostro cielo. In amore ci saranno tutte le condizioni necessarie per soddisfare la vostra anima gemella, soprattutto per i nativi della seconda decade: non abbiate paura di esprimere i vostri sentimenti.

I single proveranno emozioni contrastanti nei confronti della persona che amano. Sul fronte lavorativo potreste prendere delle scelte e alcuni successi potrebbero presto arrivare. Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo di lunedì 7 settembre che prevede una configurazione astrale discreta, con Venere in sestile dal segno del Leone e il Sole in quadratura dalla Vergine.

In amore potrebbe sorgere un malinteso, ma con un po’ di fiducia sarete in grado di gestire bene questi problemi. Se siete single siate in grado di ascoltare, cercando di capire sempre le intenzioni altrui. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in trigono dal segno della Bilancia vi mette a vostro agio con i colleghi e presto avrete entrate economiche niente male.

Voto - 7,5

Cancro: giornata nel complesso positiva per voi nativi del segno, anche se qualche sbavatura potrebbe colpirvi, soprattutto ora che Venere ha abbandonato il vostro cielo. Dal punto di vista sentimentale voi single vi lascerete andare a frivolezze solo se la persona che amate ricambierà davvero i vostri sentimenti. Se avete una relazione fissa godrete ancora di un buon affiatamento di coppia, ciò nonostante cercherete di controllare di più le vostre emozioni. Nel lavoro Mercurio in quadratura potrebbe ostacolarvi un po’, ma i vostri piani per ottenere il successo tanto desiderato andranno comunque avanti. Voto - 7,5

Leone: oroscopo di lunedì che prevede l'entrata del pianeta Venere nel vostro cielo, aprendo un periodo veramente convincente per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Per voi single parlare delle vostre emozioni sarà più semplice, anche se il vostro interlocutore non sarà il vostro amore segreto. Chi ha una relazione fissa tenderà a trascorrere queste ultime giornate estive con maggior espansività. Nel lavoro tenderete a essere più creativi, grazie a Marte in trigono dal segno dell'Ariete, mentre con Mercurio in sestile dalla Bilancia tenderete ad andare d'accordo con i colleghi. Voto - 8+

Vergine: anche se Venere non si troverà più in posizione sfavorevole, godrete ancora di una relazione di coppia nel complesso buona. In ambito sentimentale vi piacerà condividere il vostro tempo con la vostra anima gemella. frenerete la pigrizia e avrete una grande voglia di fare sempre qualcosa di bello insieme.

Se siete single qualcosa nella vostra vita sentimentale sta cambiando, ma ci vorrà del tempo. Sul posto di lavoro avrete il controllo della situazione e vi sentirete sicuri delle vostre capacità. Voto - 7,5

Bilancia: configurazione astrale che diventa più convincente a partire da questa giornata di lunedì, con Venere che si troverà in sestile dal segno del Leone. In ambito amoroso sarà un buon momento per sentirvi un tutt'uno con la vostra anima gemella e vi sembrerà giusto fare un piccolo regalo che simboleggi a tutti gli effetti il vostro amore. Se siete single potrebbero presentarsi delle storie veramente stuzzicanti. Sul fronte lavorativo, qualsiasi compito vi verrà assegnato, saprete come agire e con una buona organizzazione riuscirete a distinguervi dagli altri.

Voto - 8

Scorpione: oroscopo di lunedì in calo per voi nativi, a causa di Venere che si troverà in quadratura dal segno del Leone. Ciò nonostante, capirete subito se ci sarà qualcosa che non va nella vostra relazione di coppia, ma non riuscirete a trovare una soluzione, almeno non in questa giornata. Se siete single occhi aperti, perché potreste vivere momenti inaspettati. In ambito lavorativo continuate con la vostra solita routine, senza pensare troppo a eventuali problemi o insicurezze. Voto - 7-

Sagittario: lavorando un po’ di più in questa giornata vi renderete conto delle vostre potenzialità e cercherete di ottimizzare i tempi senza lamentare stanchezza. Con Marte in trigono dal segno dell'Ariete non avrete nulla di cui preoccuparvi e le energie non mancheranno.

In amore Venere in trigono dal segno del Leone consiglia a voi single di dire basta agli esperimenti e di agire. Coloro che hanno una relazione fissa potranno vivere una giornata più rilassante, con qualche pensiero in meno e più tempo da dedicare al partner. Voto - 8-

Capricorno: periodo molto buono con la Luna che si troverà in trigono dal segno del Toro, che porta una giornata tutto sommato tranquilla secondo l'oroscopo di lunedì 7 settembre. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, metterete da parte la solita routine e preferirete vivere una giornata diversa dal solito. Se siete single ricordatevi che in amore vince chi fugge. Sul fronte lavorativo quando vi sentite bene con voi stessi avete maggiori possibilità di ottenere il successo sperato.

Non distraetevi. Voto - 7,5

Acquario: nuvole all'orizzonte a partire da questa giornata. Venere si troverà in opposizione per un po’ di tempo e in amore avrete bisogno della forza e del sostegno della vostra anima gemella. Cercate di non lasciare spazio a potenziali discussioni che potrebbero solamente mettere ulteriormente in crisi il vostro rapporto. Se siete single state trascurando un po’ i vostri amici, ma dovrete capire sia voi che loro che non è colpa vostra. Nel lavoro Mercurio in posizione favorevole vi permetterà di tornare a sognare e credere nei vostri progetti. Voto - 6,5

Pesci: avere la Luna in sestile sarà di grande aiuto in questa giornata, andando a compensare la mancanza del pianeta Venere non più in trigono.

In ogni caso, per quanto riguarda la sfera sentimentale l'oroscopo prevede una buona intesa di coppia e potrete permettervi di sognare insieme alla persona che amate, magari trasformando questi sogni in realtà. Se siete single fate uno sforzo e cercate anche voi di aprire il vostro cuore all'amore. Nel lavoro, se non avete la lucidità per agire al meglio, sappiate che non c'è niente di male ad avere qualcuno al vostro fianco che vi aiuti. Voto - 7+