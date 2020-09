L'Oroscopo della settimana dal 14 al 20 settembre è pronto a rivelare accuratamente come saranno le prossime giornate. Settembre procede speditamente e senza fermarsi, agosto è ormai un lontano ricordo. Nei prossimi giorni avremo un cielo astrale niente male con l'attesissima Luna Nuova di giovedì. Amore, lavoro, amicizie, soldi, fortuna e famiglia, approfondiamo di seguito tutte le previsioni dell'astrologia della settimana fino a domenica 20 settembre.

Previsioni astrologiche dall'Ariete al Cancro

Ariete - Durante la settimana fino al 20 settembre, accadrà qualcosa di importante e che potrebbe scompigliarvi i programmi.

Potrebbero esserci degli ostacoli da combattere, ma non dovrete preoccuparvene più di tanto, perché riuscirete a sistemare ogni eventualità. La fretta andrà bandita. Dovrete cercare di fare tutto con calma onde evitare pasticci. Metterete in discussione alcune abitudini che avete adottato negli ultimi tempi. In amore chiederete maggiori certezze e sicurezze, forse avete dei dubbi sul vostro partner o sui vostri sentimenti. Importanti traguardi sul fronte lavorativo e/o scolastico.

Toro - L'oroscopo settimanale rivela che trascorrerete delle giornate piene di avventure e di entusiasmanti flirt. Siete un segno vitale, non a caso amate stare al centro dell'attenzione e siete l'anima della festa.

Anche se l'estate farà i bagagli proprio in questa settimana, voi continuerete a vivere alla giornata. Una persona che vi piace, finalmente comincerà a notarvi, ma non deludetela. All'interno del lavoro, dovrete dare sfogo alla vostra creatività, in tal modo presto giungeranno gratificazioni e promozioni.

Chi è senza un'occupazione, troverà qualcosa da fare anche a part-time.

Gemelli - Dopo un'annata costellata di alti e bassi, comincerete ad avvertire l'esigenza di un cambiamento radicale. Forse avete preso delle decisioni sbagliate o magari non siete più convinti di una certa questione. Qualunque sia la tempesta che state affrontando, l'oroscopo annuncia che in settimana qualcuno correrà in vostro aiuto.

Potrete tentare nuove ricerche lavorative e potrete concludere un affare immobiliare. Le stelle si presentano più che bene sotto l'aspetto sentimentale di coppia. Ancora nessuna novità per chi è solo.

Cancro - Durante questa settimana al 20 settembre, vi sentirete molto ispirati e concentrati. Coloro che sognano una sfavillante carriera, dovranno prendere delle decisioni riguardanti vari aspetti sostanziali. Non dovrete lasciare nulla al caso! Sarà possibile confrontarsi con gente esperta, con dei professionisti insomma. Avete sete di conoscenza, volete di più dalla vita perché siete molto ambiziosi. La parola "arrendersi" non fa parte del vostro vocabolario, perciò nei prossimi giorni vi ritroverete a tirare fuori tutta la vostra caparbietà.

Ultimamente state valutando se accettare o meno una proposta: in settimana tutto vi sarà più chiaro. Amore ok.

Oroscopo settimanale 14 - 20 settembre, predizioni dal Leone allo Scorpione

Leone - L'oroscopo della prossima settimana vi vedrà più indaffarati che mai. Sarete alle prese con lavoro, casa, famiglia, scuola. Tornerete alla solita routine ma con qualche novità perché le cose, rispetto all'anno scorso, sono cambiate. Siete sempre in cerca del meglio, ma cercate di non stressarvi rincorrendo una chimera. In settimana dovrete fare leva sul vostro istinto e delegare qualche mansione. Ridistribuite i compiti in famiglia, oppure avvaletevi dell'aiuto di un professionista. Siete un segno irascibile e permaloso, ma cercate di di non essere critici altrimenti rischierete di sciupare un rapporto.

Vergine - Settimana di buona crescita, segnerete dei punti in più. Vi sentirete molto produttivi e affronterete ogni eventuale problema con rinnovato spirito battagliero. Il vostro coraggio farà perdere la testa a qualcuno e potrebbe sbocciare l'amore entro dicembre. In vista dell'imminente stagione fredda, avrete modo di riorganizzare l'armadio e di rinnovare il look. Dunque, nei prossimi giorni farete shopping! Le coppie innamorate, vivranno delle serate magicamente emozionanti dove la passione risulterà scintillante. Via libera alle nuove conoscenze.

Bilancia - La prima parte della settimana partirà un po' al rilento dato che sarete stanchi e demotivati. Da mercoledì sera, la ruota comincerà a girare e ritroverete la voglia di reagire.

La vostra vita è costituita da alti e bassi, spesso avete l'impressione di vivere su una giostra. Andrà molto meglio nel prossimo weekend quando la passione si infiammerà. Vi renderete conto che l'estate è ormai finita, ma ne sarete piuttosto contenti. Lunedì o martedì saranno due giornate favorevoli per intraprendere quella dieta che vi siete promessi di seguire.

Scorpione - L'oroscopo dal 14 al 20 settembre apre le porte ad una settimana sfavillante. Vi sentirete leggeri e tranquilli, forse per il ritorno a scuola dei figli o per qualcos'altro. Se vivete da soli, avrete a che fare con dei nuovi ordini lavorativi. L'entusiasmo vi travolgerà e godrete ogni singola serata come più vi aggrada.

La vostra comunicazione risulterà elevata, quindi avrete modo di allacciare delle nuove amicizie e dei contatti lavorativi. Prenderete parte a un certo evento, in tal caso sarà bene che vi facciate notare. Nel weekend l'amore potrebbe bussare alla porta dei cuori solitari e timidi. In alcune giornate combatterete con del mal di testa.

L'oroscopo della settimana dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Partirà con il turbo questa vostra settimana che si preannuncia foriera di liete notizie. Qualcosa in voi è cambiato, non si può certamente dire che siete la stessa persona di qualche anno fa. Un evento vi ha fatto aprire gli occhi. Comunque sia, in settimana dovrete lavorare o forse tornerete a studiare.

L'entusiasmo vi permetterà di rimanere in pari con i vostri doveri, ma ricordatevi di non trascurare l'aspetto personale. Shopping o uscite in compagnia, ma presto comincerete a essere fin troppo stanchi per la mondanità.

Capricorno - Nei prossimi giorni avrete di che sorridere dato che una determinata situazione comincerà a sbloccarsi. Ultimamente non vi siete sentiti né carne né pesce. Martedì e venerdì saranno le migliori giornate della settimana. Potrete raccogliere ciò che avete seminato oppure gettare le basi di un nuovo progetto. Siete un segno perfezionista e parsimonioso. Vi ritroverete ad incrociare lo sguardo di una persona che è particolarmente interessata a voi. Occhio alla pressione e al mal di schiena.

Acquario - Dietro a ogni fine si cela un nuovo inizio, ed ecco che la prossima sarà una settimana avventurosa. Vi si spalancheranno le porte delle migliori opportunità, ma non dovrete starvene fermi con le mani in mano, perché la fortuna aiuta chi si dà da fare. Chi lavora vorrebbe una promozione, ma in tal caso sarà bene considerare di tornare a studiare o effettuare dei corsi approfonditi. Il medesimo suggerimento vale anche per chi non riesce a trovare un'occupazione. Le stelle aiuteranno i cuori solitari che sono innamorati di qualcuno.

Pesci - Settimana che cela del portento. Potrete osare fin dove non avete mai osato. Le serate saranno appaganti e al contempo rilassanti. Avrete delle mattine cariche di impegni, uscite e faccende domestiche improrogabili.

Occhio alle offerte, potreste scovare ciò che da tempo cercate, magari un telefono o un computer ad un buon prezzo. Chi lavora, riceverà dei nuovi ordini/incarichi. In settimana l'attesa culminerà e potrete tirare un respiro di sollievo. Qualche nativo dei Pesci vorrebbe essere ancora in vacanza.