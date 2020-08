L'Oroscopo del fine settimana 29 e 30 agosto annuncia una importante carica cosmica che coinvolgerà la maggior parte dei segni zodiacali. Innanzitutto, sabato avremo la Luna in Capricorno, mentre domenica, l'astro d'argento, soggiornerà nella casa dell'Acquario. Sarà possibile godersi gli ultimi scampoli estivi e fare molte altre cose. Scopriamo come volgerà a conclusione quest'ultimo weekend del mese d'agosto leggendo le previsioni delle stelle.

Previsioni astrologiche del weekend, dall'Ariete alla Vergine

Ariete - L'oroscopo del weekend si presenta valido sotto certi aspetti. Saranno due giornate che precedono una settimana decisamente importante per voi.

Avrete modo di chiudere dei conti in sospeso e di aprirvi alle nuove conoscenze. Via libera allo shopping 'curativo' che vi aiuterà a scaricare la tensione accumulata nel corso della settimana. Le serate, per le coppie innamorate, si riveleranno fertili e intimamente intense. Possibili viaggi fuori porta: "chi si accontenta gode".

Toro - "Volere è potere", in questo fine settimana sarete decisamente impegnati nelle varie questioni lavorative, professionali o familiari. Ciononostante, non dovrete andare in escandescenze altrimenti rischierete di sciuparvi queste 48 ore. Dunque, cercate di tenere i nervi sotto controllo e verrete premiati. Qualcuno cercherà di imporvi la sua opinione, ma prendete le distanze dalle possibili discussioni perditempo.

La salute rischierà di causarvi intoppi, infatti, non saranno da escludersi dei mal di testa o dolorini allo stomaco.

Gemelli - L'oroscopo del 29-30 agosto si presenta roseo e pieno di emozioni. Qualcuno si concederà una piccola fuga romantica o una cenetta a lume di candela, altri, invece, chiuderanno dei lavoretti.

Dopo una settimana carica di vicende, potrete staccare la spina e rigenerarvi. Ignorate le persone negative, ossia quelle che vi denigrano o che vedono solamente il lato pessimistico delle cose. Potreste fare dei sogni premonitori dato che l'aspetto lunare di questo fine settimana si presenta magico per voi nativi dei gemelli.

Cancro - Finalmente anche questa settimana sta per volgere a conclusione! Avete avuto molto da fare tra casa, lavoro e famiglia. Siete un segno inarrestabile, ma almeno in questo weekend cercate di riposare a dovere. Avrete dello stress da scaricare, quindi vi dedicherete a delle belle passeggiate in mezzo alla natura o a qualche hobby appagante. La prossima settimana sarà caratterizzata da un evento che, al solo pensarci, vi incute agitazione e ansia. La passione di coppia risulterà scoppiettante: approfittatene.

Leone - Sabato pieno di movimenti, forse andrete dal parrucchiere o dall'estetista. I più giovani e spensierati avranno modo di fare le ore piccole, forse davanti alla televisione oppure in giro per i locali con delle amicizie interessanti.

Tutto ciò vi porterà a partire tardi nella mattinata di domenica. Chi è sposato o ha sulle spalle delle grosse responsabilità, dovrà evitare di complicarsi le giornate. Sfruttate, piuttosto, la domenica mattina per fare qualcosa insieme ai figli o per sistemare la casa. Non dovrete ignorare una richiesta di aiuto.

Vergine - Il fine settimana vi permetterà di prendervi un po' di tempo per riposare e per ricaricare le pile mentali. Avrete a vostra disposizione una buona carica astrale che accentuerà l'intelletto e la creatività. Sperimenterete un certo rinnovamento che, sul lungo tempo, porterà dei grossi vantaggi. Avrete voglia di essere altrove, ma ormai l'estate e le vacanze sono finite. Presto dovrete rivedere la vostra quotidianità perché ci saranno dei grossi cambiamenti: entro l'autunno la vostra vita non sarà più la medesima.

Oroscopo fine settimana 29-30 agosto, dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia - Sfruttate questo interessante weekend per fare una salutare dieta detox. Avrete bisogno di depurare l'organismo dopo gli eccessi avvenuti in settimana. Forse avete esagerato con dolci e salati, o magari avete alzato un po' il gomito. Comunque sia, cercate di approfittare della favorevole predisposizione astrale per darvi un'aggiustatina. Rimettete in sesto il vostro fisico e ne gioverà anche la mente: "Mens sana in corpore sano".

Scorpione - Durante queste 48 ore, un familiare avrà bisogno di voi e della vostra esperienza. Sarete molto esausti, perché la settimana vi avrà prosciugato ogni briciolo di energia. Non dovrete esitare a chiedere aiuto e delegate ciò che potrebbe essere delegato.

Possibili uscite, forse al centro commerciale o in pizzeria: avrete modo di staccare la spina e di divertirvi. Qualcuno sfrutterà questo weekend per riposarsi appieno oppure per mettersi in pari con un certo lavoro. Mal di testa.

Sagittario - L'ultimo fine settimana di agosto sarà molto intenso sia a livello fisico che a livello mentale, lo assicura l'oroscopo. Avrete modo di assaporarvi le due serate di sabato e domenica facendo qualcosa di tipicamente estivo. Questo significa: grigliate, amici e/o coccole romantiche con il partner. Ci sarà la possibilità di trascorrere del tempo prezioso in famiglia. Giungeranno delle novità decisamente interessanti che riguarderanno per lo più dei cambiamenti lavorativi o scolastici: a quanto pare, qualcosa sta prendendo una piega insolita.

Chiamate in arrivo!

Capricorno - Detestate che vi si imponga cosa fare o come farla. Avete bisogno di un maggior spazio di azione e in questo fine settimana potreste riflettere sul da farsi. Da diverso tempo avete intenzione di viaggiare all'estero o di avviare dei lavori di ristrutturazione, ebbene, entro settembre prenderete delle decisioni fondamentali. La serata di sabato sarà decisamente speciale, mentre domenica vi alzerete assonnati per via delle ore piccole.

Acquario - Per ottenere un cambiamento, dovete essenzialmente rimboccarvi le maniche. Forse durante la settimana avete ben poco tempo a disposizione, per cui cercate di approfittare del weekend per darvi da fare. Non lasciate che le cose piovano dal cielo, la fortuna e il successo vanno corteggiati.

Domenica avrete modo di accogliere la Luna nel vostro segno, quindi preparatevi a un qualcosa di speciale. Ricordatevi di programmare quello che dovrete fare durante la seguente settimana, in tal modo eviterete di incorrere nei fastidiosissimi imprevisti.

Pesci - Le previsioni zodiacali dicono che l'ultimo weekend di agosto sarà intenso e porterà via con se l'intero bollente mese, caratterizzato da una serie di alti e bassi. Settembre vi aspetta al varco assieme alle centinaia di attività che avete messo da parte per l'estate. Comunque sia, non vedete l'ora di tornare in carreggiata! Sabato o domenica non vi annoierete di certo dato che succederanno delle cose decisamente interessanti. Festeggiamenti in arrivo, salute in netta ripresa: sarete in ottima forma.