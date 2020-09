L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 10 settembre punta un riflettore sull'intelligenza e su un modo di amare più obiettivo e razionale, che lambisce soprattutto i segni zodiacali di Aria. Un'intuizione sentimentale brillante e simpatica diventa complice delle previsioni astrali dedicate alle relazioni a due. Luna in Gemelli rende l'amore più cerebrale, ma non manca di certo un'affettuosità briosa e frizzante. E gli altri segni? Scopriamolo insieme con le premonizioni dedicate ai rapporti di coppia.

Razionalità o sensibilità nell'oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: l'unione sentimentale risulta solida e avete voglia di rendere le relazioni più stabili e durevoli.

Attenzione però ad alcuni alti e bassi che producono tristezza. C'è troppa stagnazione e non riuscite a progredire come vorreste. Marte nel segno regala tanto fascino, dinamismo ma alcuni contrattempi sono capaci di congelare le emozioni. Bando a un'arrendevolezza che non vi si addice e ricordate che Venere risulta dalla vostra parte.

Toro: Venere in quadratura astrale mette un po' i "bastoni tra le ruote" e alcuni litigi gettano ombra sulla relazione a due. Alcuni imprevisti offuscano il cielo amoroso, ma cercate di superare il tutto con pazienza e tenacia. Ricordate che Sole risulta benefico dalla Vergine e insieme a Urano, introduce cambiamenti positivi e rivoluzionari. Siete più franchi con voi stessi e ciò spinge a comprendere anche le esigenze del partner.

Così introducete un modo di fare più disciplinato e tenace che amplia gli orizzonti mentali.

Gemelli: tutto è imprevedibile in coppia, ma Luna nel segno regala intelligenza e grande intuizione sentimentale. State gettando le basi per un futuro migliore, costruendo in due e cercando di attuare idee positive per la coppia.

All'improvviso tutto appare più chiaro, con Luna nel segno che illumina la via e introduce buoni consigli per avviare i progetti in corso. Attenzione però a non essere indecisi, ricordate che alcune situazioni vanno colte al volo.

Cancro: si prevedono bei momenti a due per voi. Il Sole splende dalla Vergine e illumina la vostra storia sentimentale, garantendo armonia.

Lasciatevi andare alle effusioni d'affetto e beneficiate di una ricchezza emotiva che va man mano incrementandosi. Attenzione a qualche piccola tensione in famiglia, facilmente risolvibile analizzando le situazioni con maggiore scrupolosità e intuizione.

Leone: possono sorgere alcune difficoltà in coppia, capaci di introdurre indecisione nel rapporto e durezza di sentimenti. Venere splende per voi e acuisce anche la voglia di essere amati, così tendete a prevaricare in modo troppo egocentrico. Attenzione solo a Marte in dissonanza dall'Ariete che vi rende molto testardi e fermi sulle vostre idee. Che ne dite di aprirvi di più a un dialogo a due risolutivo per il rapporto?

Vergine: la vicinanza di Mercurio in Bilancia garantisce belle novità per voi.

Che ne dite di aprirvi a un dialogo costruttivo per la vostra relazione a due? Tutto diventa più armonioso parlandone. Marte dall'Ariete regala la grinta giusta per evolvere in positivo e Sole benefico nel segno, fa luce sul rapporto enfatizzando uno stato d'animo molto positivo e concreto nei confronti dell'amore.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: le energie positive regalate da Mercurio nel segno risultano benefiche per progredire, per rafforzare un'unione sentimentale solida. Se sorgono delle tensioni in coppia, sono dovute a Urano in opposizione che tende a far stagnare i sentimenti, introducendo un'insofferenza che non giova al rapporto a due. Dei cambiamenti sono in atto, ma avvengono lentamente e dovete avviarli con prudenza.

Scorpione: gli astri invogliano a fare pulizia in amore, sfidandovi a scrollarvi di dosso i ricordi. E' giunto il momento di progredire e di dare una svolta decisiva all'amore di coppia. Che ne dite di osare? Luna dai Gemelli rende gli affetti troppo razionali e questo modo di amare cerebrale non vi è consono. Venere viene in vostro aiuto e riscalda i cuori, ma non siate troppo orgogliosi. Ricordate che il partner merita maggiore affetto da parte vostra.

Sagittario: possono sorgere delle incomprensioni in amore, malintesi che gettano un po' di ombre sulle storie sentimentali. Spesso però siete troppo impulsivi e testardi, così vi impuntate sulle vostre idee senza lasciare spazio alle opinioni del partner.

Luna in opposizione di certo non aiuta e fa amare in modo troppo cerebrale. Che ne dite di revisionare il tutto?

Capricorno: Marte e Plutone risultano in quadratura e introducono un po' di tensioni in coppia. Vige un disaccordo dovuto alla voglia di far primeggiare le vostre ambizioni. Così portate avanti le vostre idee con tenacia e testardaggine, senza tener conto dell'opinione del partner. Ricordate che non sempre avete ragione. Che ne dite quindi di uscire dal tunnel? Giove viene in vostro aiuto.

Acquario: cercate di trovare la direzione giusta, quella che porta alla serenità amorosa. Un dialogo costruttivo e talvolta risolutivo, risulta doveroso per l'amore. Che ne dite allora di lasciarvi un po' andare, comunicando apertamente i sentimenti e le emozioni che provate per la persona amata?

Sono in vista dei cambiamenti risolutivi per il rapporto a due. Avviateli con coraggio.

Pesci: attenzione a non congelare gli affetti, a causa di Sole in Vergine che rende l'amore alquanto pigro e poco vitale. Anche Mercurio quasi sfida dalla Bilancia e siete desiderosi di smuovere alcune situazioni in stallo, che fanno soffrire in coppia. Ma non perdete la speranza che tutto migliori. Tenete presente che state attraversando un periodo delicato e che tutto passerà a breve.