Nuovo appuntamento con l'oroscopo del 24 settembre 2020. Siete curiosi di sapere come andrà l'amore? Che novità porterà il lavoro? Come sarà la giornata per la salute? Se siete impazienti di saperlo, leggete le seguenti previsioni astrali per questa giornata di giovedì, dedicate ai segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

Oroscopo di giovedì 24 settembre: da Ariete a Cancro

Ariete – Giornata magnifica per ritrovare la complicità con il partner o per riaccendere la passione. Nel lavoro avete idee molto chiare, presto raccoglierete i frutti del vostro impegno.

Inoltre, troverete anche la strategia giusta per migliorare carriera e affari.

Toro – L'atmosfera in amore è piuttosto calda. Una situazione complicata potrebbe seminare tensione e zizzania. Qualunque sia il motivo, andateci piano con le parole, potreste pentirvene o cambiare idea nei prossimi giorni. Il lavoro va alla grande, non si esclude qualche miglioramento nel campo economico e finanziario. Se state cercando un nuovo lavoro, continuate a guardarvi intorno.

Gemelli – Se avete intenzione di mettere in cantiere un progetto che riguarda voi e il partner, sfruttate questo periodo. È il momento giusto per rafforzare l'amore e anche i rapporti interpersonali. Prestate attenzione ai contratti e a ciò che dite, non permettete ai problemi familiari di interferire con il vostro lavoro.

Trattate bene il vostro fisico, un atteggiamento sereno influisce sul vostro benessere.

Cancro – Giornata eccellente per coloro che stanno cercando di realizzare un progetto valido. Potrebbe mancare un po' di romanticismo, ma sarete ricompensati dall'attrazione fisica. Le coppie che stanno insieme da molto tempo e che hanno fronteggiato diversi momenti critici, potrebbero riscoprirsi più innamorate che mai.

Sul versante lavorativo potreste trovare la strada spianata e avviare nuove iniziative. Attenzione a non mettere su peso.

Previsioni astrologiche del 24 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Ottima giornata per mettere in chiaro alcune cose con la persona amata e magari trovare l’accordo su certi argomenti spinosi.

Anche per i single è un ottimo periodo per flirtare o divertirsi. In campo lavorativo dovete essere più ottimisti che mai, solo così potete realizzare serenamente tutto ciò che vi frulla in mente. Iniziate la giornata prendendovi cura del vostro aspetto esteriore e interiore.

Vergine – Una piccola pausa riflessiva potrebbe aiutarvi a partire con il piede giusto. Potreste capire molte cose che nelle ultime settimane vi hanno lasciato tempestato di dubbi e incertezze. Alcuni nativi della Vergine potrebbero decidere di fare una bella svolta in amore. Se state vivendo una situazione lavorativa incerta, abbiate più fiducia in voi stessi e nel destino: presto il vostro impegno darà ottimi risultati.

Bilancia – Questa giornata di giovedì vi invita ad ascoltare ciò che ha da dire il vostro cuore. Esprimete con calma le vostre esigenze emotive, e se ci sono problemi in sospeso affrontateli con la persona amata perché sarà più facile trovare una soluzione in due. Sfruttate questa giornata di metà settimana per pianificare il lavoro e non distraetevi. Raddoppiate la concentrazione. Fisicamente siete in forma e questo si riflette positivamente sull'aspetto esteriore.

Scorpione – Un’atmosfera turbolenta potrebbe mettere sottosopra il rapporto di coppia. Se il vostro amore è ancora autentico, muovetevi con cautela e cercate di non provocare la persona amata altrimenti vi ritrovate al centro di un’interminabile discussione.

Siate fiduciosi, momenti così capitano anche agli innamorati più sinceri. Se state cercando lavoro, dovete munirvi di pazienza, al vostro orizzonte s’intravedono ottime occasioni. Prendetevi cura della vostra salute.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sfruttate questa giornata per stabilire un rapporto emotivo profondo con il partner. Sarà la vostra ancora che vi reggerà nel prossimo futuro e vi offrirà tutta la passione che sognate. In questa giornata di giovedì potreste ricevere una conferma di lavoro, firmare un contratto o concludere un affare. Abbiate cura del vostro corpo, non sconvolgetelo mangiando grandi quantità di cibo. Gli eccessi potrebbero portare fastidi allo stomaco e all'intestino.

Capricorno – Vi aspetta una giornata passionale. Se siete timidi, potreste iniziare a seguire il vostro istinto e mettere in panchina la razionalità e la prudenza. L'amore vi chiama e vi invita a lasciarvi cullare dalle emozioni. In campo lavorativo potreste ricevere qualche notizia positiva. Estetica e forma esteriore sono al top.

Acquario – Secondo le previsioni astrologiche, questa è una giornata nervosa e potreste sentirvi davvero molto giù. Cercate, però, di sforzarvi, di reagire, questi momenti hanno le ore contate e a breve tornerà il sereno in amore. Se la vostra relazione non funziona più, vuol dire che è arrivato il momento di chiudere con maturità e saggezza. Sul versante lavorativo siete molto distratti, forse state pensando ai problemi di famiglia o d’amore?

Controllate ogni dettaglio, evitate errori causa di fastidi e contrattempi. Non sprecate le energie nelle discussioni, vivete e lasciate vivere.

Pesci – Polemiche, discussioni e silenzio sono la tomba dell'amore. Se dovete affrontare un discorso con il vostro partner, l'oroscopo suggerisce di tirare fuori la vostra sensibilità. Se non riuscite a risolvere i vostri dissidi, allora preparatevi ad affrontare una situazione snervante. Se avete bisogno di una mano in campo lavorativo, non esitate a chiedere aiuto a chi vi sta attorno. State alla larga dagli eccessi e riposate un po' di più.