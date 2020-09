L'oroscopo per la settimana che va da lunedì 21 a domenica 27 settembre 2020 è pronto a rivelare che piani hanno gli astri per i 12 segni dello zodiaco. Siete curiosi di sapere che tipo di settimana sarà per la vostra salute e il vostro benessere? In primo piano, l'astrologia settimanale e le previsioni astrologiche per i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo settimanale sulla salute: da Ariete a Cancro

Ariete – In questa nuova settimana settembrina difficilmente riuscirete a controllarvi e a scacciare il cattivo umore!

Malanni stagionali o qualche disturbo gastrointestinale potrebbero colpirvi nelle prossime giornate. Per colpa del tempo instabile o di ciò che mangiate vi sentirete scombussolati anche a livello emotivo.

Toro – Sicuramente il periodo scorso non vi ha aiutato a mantenere la forma fisica e ad avere alta la concentrazione in tutti i settori della vita. Tuttavia, in questa nuova settimana potrete finalmente stabilizzare tutto e tornare in forma smagliante. Dovrete fare delle pause per dedicarvi pienamente alle attività sportive e alle lunghe camminate. Il corpo e la mente vi ringrazieranno.

Gemelli – In questa settimana autunnale potreste sentirvi affaticati, stressati, nervosi. Tutto questo potrebbe rendervi molto vulnerabili ai malesseri di stagione, agli sbalzi climatici, all'influenza e al raffreddore.

L'oroscopo della salute vi consiglia di mangiare più frutta ricca di vitamina C. Ogni domenica concedetevi un peccato di gola, gusterete meglio i vostri dolci preferiti.

Cancro – Sarà una settimana energica, grintosa. La vostra determinazione vi aiuterà a migliorare il tono muscolare, a smettere di fumare o a iniziare una dieta salutare.

Potrete finalmente darvi da fare per raggiungere il vostro peso forma e dire addio alla pigrizia. Favoriti i cambiamenti estetici. È il momento di cambiare look o taglio di capelli. I vostri punti deboli potrebbero essere denti e gola.

Previsioni degli astri 21-27 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – In questa nuova settimana vi sentirete pimpanti e allegri, avrete a disposizione le energie giuste per seguire tutti i vostri progetti.

Se fate una vita sedentaria e siete allergici a qualsiasi tipo di attività sportiva, potreste fare lunghe passeggiate, andare a piedi al lavoro, evitare l’ascensore. Prima di andare a letto, l'Oroscopo della salute consiglia di bere un’ottima tisana rilassante: vi concilierà il sonno.

Vergine – Questa settimana autunnale potrebbe essere piuttosto faticosa. Meglio fare attenzione ai vostri punti deboli. Gli accessi alimentari dell’estate potrebbero avervi lasciato problemi digestivi o intestinali. Curate attentamente l'alimentazione o evitate cibi pesanti e fritti. Occhio agli strappi muscolari, alla pressione e a qualche decimo di febbre. Riguardatevi e andrà tutto bene.

Bilancia – La terza settimana di settembre andrà benissimo, se eviterete polemiche che potrebbero irritarvi.

Meno discussioni non vorrà dire dare ragione a chi ha torto, ma significa non sprecare il vostro tempo prezioso con gli ottusi o tuttologi del web. Anche se avete voglia di discutere con le persone irritanti, questo non vi aiuterà a cavare un ragno dal buco. In breve tempo sarete gratificati della vostra pazienza.

Scorpione – Troppe cose da fare, una settimana piena da far esaurire le vostre batterie. In alcune giornate il vostro umore sarà sotto i tacchi. Anche se siete persone che amano strafare e dare il meglio di se stessi in qualsiasi settore della vita, per il bene della vostra salute vi converrà non pensare solo al lavoro e agli interessi personali ma anche allo sport, all'alimentazione e al riposo.

Non maltrattate il vostro povero corpo con ritmi stressanti.

La salute secondo l'oroscopo dal 21 al 27 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Settimana abbastanza tranquilla, qualche sbalzo di umore ci sarà nelle giornate centrali e i motivi saranno svariati, uno di questi potrebbe essere la voglia di golosità. Occhio alla linea. Da fine mese avrete tanta voglia di praticare yoga o qualche attività sportiva, ma fino ad allora cercate di muovervi di più: anche se vi sentite bene, la pigrizia potrebbe prendere il sopravvento. Spesso preferite la ginnastica di mandibola che le sudate in palestra.

Capricorno – In questo periodo siete più nervosi del solito, perciò lasciate le cose come stanno e non sforzatevi neppure di migliorarle.

Otterreste l'effetto contrario e andreste ad accumulare più stress. Nelle prossime giornate sarete più propensi a prendervi cura della vostra forma fisica e quella estetica. Sicuramente vi sottoporrete più volentieri a visite e controlli medici.

Acquario – Settimana abbastanza positiva. Molti di voi saranno occupati a prendersi cura del proprio aspetto fisico, altri, invece, penseranno a tagliare i capelli, a rinnovare il guardaroba per vivere pienamente le novità di questo autunno. In salute starete bene e in più avrete tanta voglia di fare. Chi vorrà perdere peso, questa sarà la settimana giusta per iniziare: volere è potere!

Pesci – Un po' di pigrizia potrebbe accompagnarvi in questa nuova settimana autunnale, da fine mese avrete quella strana voglia di fare ginnastica, forse perché vorrete arrivare a Natale in perfetta forma.

Pigrizia non vuol dire restare inoperosi ma che preferite fare le cose con calma. Dovrete tenere sotto controllo la vostra forma fisica, le abbuffate potrebbero rappresentare un vero e proprio attentato al vostro girovita.