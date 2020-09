Si prospetta una giornata molto interessante per il Sagittario, che in ambito lavorativo può ottenere molto, lo stesso vale per il Cancro, anche se il segno dovrebbe prestare attenzione a possibili imbrogli. Novità in famiglia per la Bilancia, contrasti per l'Acquario. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di domani, giovedì 24 settembre 2020, per i dodici segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 24 settembre 2020 per tutti i segni

Ariete: giornata faticosa per il segno, soprattutto dal punto di vista fisico. Qualcuno potrebbe accusare frequenti fastidi, in particolar modo ai denti, meglio sottoporsi ad un controllo.

Bene l'amore. In ambito lavorativo meglio andare con i piedi di piombo.

Toro: durante le prossime 24 ore il segno avvertirà un grande bisogno di libertà. Adesso è il momento di staccare un po' la spina e ritagliarsi degli spazi, così da recuperare il buonumore e la voglia di stare in compagnia.

Gemelli: giornata impegnativa dal punto di vista pratico e finanziario, potrebbero esserci delle questioni bancarie da risolvere o di natura legale, come una separazione da portare avanti. La stanchezza e il nervosismo accumulati si faranno sentire con l'avvicinarsi della sera, non lasciate che il vostro stato d'animo accenda inutili contrasti con il partner e la famiglia.

Cancro: le prime giornate della nuova settimana si sono rivelate molto interessanti per la sfera lavorativa e quella di giovedì 24 settembre non sarà da meno.

Il consiglio delle stelle tuttavia è quello di essere astuti, controllate con attenzione prima di firmare o di prendere accordi importanti, così da scoraggiare possibili imbrogli.

Leone: potrebbe essere una giornata faticosa per il segno, potrebbero infatti esserci dei contrattempi da risolvere, come un guasto.

Le stelle consigliano di agire con cautela, evitando di farsi prendere dall'ansia e soprattutto evitare di assumere un atteggiamento di sfida e superiorità, sia nel lavoro che in amore.

Vergine: continua per i nativi del segno un momento di grande fortuna. Sia in amore che in ambito lavorativo le stelle offrono la loro protezione e lasciano presagire l'arrivo di successi e soddisfazioni.

Non resta che beneficiare al massimo di questo favore astrale e lottare in prima linea per arrivare alla meta desiderata.

Bilancia: la giornata di giovedì 24 settembre potrebbe portare grandi novità ai nati sotto questo segno. In ambito familiare potrebbe esserci un cambiamento, come l'arrivo di un bebè o un imminente cambio di abitazione. Ottimi risultati in ambito professionale.

Scorpione: sono 24 ore di relax e spensieratezza per il segno. Qualcuno pensa già al weekend e in vista di questo potrebbe organizzare un piccolo viaggio, una gita fuori porta o una serata tra amici. Anche gli incontri sono favoriti. La passione si riaccende e chi vive in coppia può trovare un po' di stabilità.

Sagittario: giornata molto produttiva dal punto di vista lavorativo, infatti si può arrivare alla conclusione di interessanti affari o trattative.

Le stelle non abbandonano il segno neanche per quanto riguarda l'amore, la passione è in crescita e anche gli incontri sono favoriti.

Capricorno: durante le prossime ore qualcuno potrebbe essere tentato di gettare la spugna, nonostante i tentativi e l'impegno dimostrato i risultati desiderati sembrano non arrivare. Le stelle consigliano di non demordere e continuare a lavorare con costanza, presto verrete ripagati. Bene l'amore.

Acquario: giornata faticosa per l'amore e i rapporti interpersonali. Non è un buon momento in tal senso, il segno è spesso burbero e scontroso, dunque i contrasti non mancano. Se a questo si aggiunge poi la gelosia ci si trova davanti ad un mix esplosivo, deleterio per i rapporti personali.

Ok il lavoro.

Pesci: quella di giovedì 24 settembre è una giornata molto interessante per il segno, qualcuno potrebbe fare un incontro molto vantaggioso. Il presagio delle stelle non si riferisce per forza ad un incontro sentimentale, ma potrebbe trattarsi anche della nascita di nuove collaborazioni o contatti professionali. Lieve recupero fisico.