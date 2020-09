Giovedì 10 settembre 2020 troveremo sul piano astrologico il Nodo Lunare insieme alla Luna transitare nel segno dei Gemelli, mentre Giove, Saturno e Plutone sosteranno in Capricorno. Nettuno proseguirà il moto in Pesci, così come il Sole rimarrà stabile sui gradi della Vergine. In ultimo, Venere permarrà in Leone come Mercurio che continuerà a sostare in Bilancia.

Oroscopo giornaliero favorevole per Leone ed Ariete, meno roseo per Acquario e Capricorno.

Sul podio

1° posto Leone: lavoro top. Giovedì sarà presumibilmente ideale in casa Leone per premere sul pedale dell'acceleratore nelle faccende professionali, in quanto il sestile Luna-Marte li renderà energici e volenterosi.

2° posto Ariete: amore top. La carica passionale donata dal binomio Venere-Marte di Fuoco risulterà, con ogni probabilità, sopra i livelli standard, e ciò non potrà che cimentare la simbiosi del menàge amoroso. Meglio, invece, non cedere alle provocazioni dell'ambiente professionale.

3° posto Bilancia: mondani. Saranno 24 ore in cui i nati Bilancia potrebbero avvertire il desiderio di divertimento e spensieratezza, che riusciranno probabilmente a soddisfare nelle ore pomeridiane, quando un'uscita con le amiche di sempre si rivelerà rigenerante.

I mezzani

4° posto Toro: nuovi inizi. La sesta dimora astrologica sarà illuminata dal trigono che il Sole formerà col terzetto Giove-Plutone-Saturno, e ciò potrebbe spingere i nati Toro verso l'inizio di un nuovo percorso salutare, come l'iscrizione in palestra o il cominciare una dieta sana.

5° posto Cancro: a testa bassa. Eccezion fatta per le faccende di cuore, la giornata avrà buone chance di rivelarsi oltremodo proficua sotto il profilo professionale, dove i nativi lavoreranno a testa bassa senza quasi accusare la stanchezza.

6° posto Vergine: rapporti interpersonali. Il quadrato Sole-Luna potrebbe far emergere qualche vecchia ruggine che i nati della Vergine hanno avuto con un parigrado nell'ambiente lavorativo, intimandogli di assumere un mood più conciliante verso il collega.

7° posto Sagittario: umore flop. Malgrado le questioni amorose e lavorative sembreranno attestarsi sui binari della tranquillità questo giovedì, il terzo segno di Fuoco potrebbe avere un tono umorale sotto i tacchi. La motivazione di ciò sarà da ricercarsi nell'opposizione lunare che formerà una pressante quadratura con Nettuno in Pesci.

8° posto Pesci: pigri. Nel focolare domestico il lassismo dei nati Pesci potrebbe scontrarsi con la voglia di mondanità del partner, e questo braccio di ferro sul da farsi non potrà che creare qualche dissidio in coppia.

9° posto Scorpione: burocrazia. Giornata in cui i nati Scorpione dovranno, con ogni probabilità, occuparsi delle faccende legali e burocratiche, in modo da scongiurare eventuali sanzioni amministrative. Facile intuire come queste 24 ore non siano idonee alla firma di contratti e/o ad intraprendere colloqui di lavoro.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: stress. Tra le incombenze professionali e quelle legate all'abitazione, il terzo segno di Fuoco potrebbe avere a che fare con una giornata indaffarata, dove sarà bene procrastinare qualche attività a data da destinarsi.

In caso contrario, lo stress prenderà il sopravvento.

11° posto Acquario: amore flop. Le vicende lavorative assorbiranno presumibilmente gran parte della giornata, spingendo inevitabilmente i nativi a mettere in secondo piano partner e figli, che non prenderanno molto bene l'esser relegati da parte.

12° posto Gemelli: disorganizzati. Da un lato il Luminare notturno nel loro domicilio formerà un sestile a Marte, spingendo i nativi a mettersi in gioco nelle questioni pratiche e professionali. Dall'altro, però, i nati Gemelli potrebbero essere alle prese con una certa disorganizzazione in merito, a causa della doppia quadratura che la Luna formerà con Sole-Nettuno.