Sabato 12 e domenica 13 settembre 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna sostare sui gradi del Cancro, mentre il Sole stazionerà in Vergine. Venere permarrà nel domicilio del Leone, così come Giove, Saturno e Plutone continueranno il moto in Capricorno. Infine, Mercurio proseguirà il transito in Bilancia come Marte che rimarrà stabile nel segno dell'Ariete.

Oroscopo del fine settimana favorevole per Leone e Bilancia, meno roseo per Cancro e Vergine.

Sul podio

1° posto Bilancia: loquaci. Fine settimana in cui i nati del segno potranno, con ogni probabilità, godere di ottime doti comunicative che risulteranno utili nel focolare domestico, specialmente nelle conversazioni con la prole.

A causa dell'opposizione marziana, invece, potrebbero avvertire una certa fiacchezza durante lo svolgimento delle faccende pratiche e lavorative.

2° posto Leone: lavoro top. Il sestile che Venere nel segno ingaggerà con Mercurio nell'affine Bilancia nascerà nella decima casa astrologica, tale dimora andrà presumibilmente a favorire le faccende lavorative del secondo segno di fuoco. Ad esser maggiormente beneficiati in queste due giornate saranno i lavoratori autonomi, che hanno da poco intrapreso un nuovo percorso professionale.

3° posto Gemelli: mondani. Weekend positivo, in casa Gemelli ci sarà voglia di divertimento e spensieratezza, dopo una settimana quasi esclusivamente dedicata alle faccende professionali.

La giornata di domenica, sopratutto dal tardo pomeriggio, risulterà ideale per organizzare una cena assieme alle amiche di sempre, le risate saranno le protagoniste.

I mezzani

4° posto Acquario: trasgressivi. Queste 48 ore che sanciscono la fine della settimana potrebbero risultare oltremodo intriganti sotto il profilo delle nuove conoscenze per i nati Acquario.

Il merito sarà, infatti, dell'opposizione venusiana in quadratura ad Urano in Toro che metterà presumibilmente sul piatto del weekend degli incontri mozzafiato, che si riveleranno ideali per i single del segno.

5° posto Sagittario: equivoci. Sul versante professionale, dove lo stress non è mancato nelle ultime giornate, i nati Sagittario avranno buone chance di trovarsi nel bel mezzo di un equivoco con un parigrado questo fine settimana.

Fortunatamente, però, chiarire il malinteso sarà come bere un bicchiere d'acqua, con Venere di Fuoco in sestile a Mercurio d'Aria.

6° posto Scorpione: puntigliosi. L'opposizione di Nettuno in Pesci col Sole in Vergine potrebbe far divenire i nati Scorpione oltremodo puntigliosi, sopratutto nelle faccende di cuore, durante queste 48 ore. Le loro bacchettate, infatti, saranno frequenti ed asfissianti, tanto che il partner, nella serata del 13, potrebbe fargli una sonora ramanzina.

7° posto Ariete: taciturni. Da una parte vi sarà Marte nel segno che li spingerà verso l'irruenza ma dall'altra, fortunatamente, ci sarà l'opposizione mercuriale e la posizione poco conciliante del Sole a far orientare i nativi per un mood taciturno, che li preserverà da inutili battibecchi.

8° posto Toro: lavoro flop. Gli scarsi, o nulli, risultati professionali che, con tutta probabilità, giungeranno al cospetto dei nati del segno in questo weekend metteranno a dura prova il loro entusiasmo, specialmente per chi tra loro opera alle dipendenze altrui. Sarà bene, invece, dedicarsi alle faccende di cuore durante la prima parte di domenica, dove la simbiosi nel menàge amoroso sarà alle stelle.

9° posto Capricorno: relax. Il Luminare notturno in opposizione strizzerà l'occhio al Sole di Terra ma, al contempo, si quadrerà a Marte di Fuoco spingendo i nati Capricorno a staccare la spina dalla quotidianità, per dedicarsi ad un po' di sano e rigenerante relax. La mossa avrà ottime chance di rivelarsi azzeccata perché, così facendo, potranno affrontare la settimana entrante con un bottino energetico di tutto rispetto.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: amore flop. I pianeti generazionali in retrogradazione dal Capricorno formeranno una scomoda e pressante opposizione con la Luna nel loro segno in questo weekend, e se a ciò aggiungiamo Venere in Leone ecco che le faccende di cuore potrebbero attraversare due giornate tutt'altro che serene.

11° posto Vergine: insoddisfatti. Fine settimana in cui i Luminari formeranno un sestile in undicesima dimora astrologica, andando presumibilmente a porre l'accento sulle relazioni amicali dei nati Vergine. Molte amicizie, difatti, hanno attraversato un periodo di alti e bassi ed il secondo segno di Terra avrà due giornate per fare il punto sull'insoddisfazione legata a questi rapporti che stentano a funzionare a dovere.

12° posto Pesci: confusi. Nettuno sui loro gradi formerà, per l'intero weekend, un'opposizione col Sole di Terra rendendo, c'è da scommetterci, i nati Pesci confusi sulle prossime mosse da mettere in atto sul versante professionale.