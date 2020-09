Nella settimana dal 14 al 20 settembre 2020 troveremo sul piano astrale la Luna in viaggio dal Leone - dove transita Venere - fino al segno dello Scorpione, mentre Giove, Plutone e Saturno sosteranno in Capricorno. Nettuno proseguirà l'orbita in Pesci, così come Marte che continuerà il proprio domicilio in Ariete. In ultimo, il Sole permarrà nel segno della Vergine, come Urano che rimarrà stabile in Toro.

Oroscopo settimanale favorevole per Leone e Toro, meno roseo per Vergine e Pesci.

Sul podio

1° posto Ariete: affettuosi. Nel nido domestico questa settimana i nati Ariete, sopratutto nelle giornate iniziali, potranno presumibilmente contare su un rapporto pieno di affetto e coccole assieme al partner, dove le contrarietà dell'ultimo periodo parranno dissolversi d'improvviso.

2° posto Leone: amore top. Sia i single che gli accasati potrebbero vivere, sino a venerdì, delle giornate all'insegna dell'amore, come esigerà il sestile Mercurio-Venere in terza casa. Le faccende professionali, invece, saranno affrontate con senso del dovere nel weekend.

3° posto Toro: lavoro top. Col Sole di Terra in trigono al binomio Saturno-Plutone, i nati Toro godranno, con ogni probabilità, di ottime effemeridi per quanto riguarda la sfera professionale, ambito in cui i rapporti coi parigrado risulteranno più concilianti del solito.

I mezzani

4° posto Sagittario: decisioni. Sarà presumibilmente il versante lavorativo ad avere le maggiori attenzioni dal terzo segno di Fuoco in questa settimana, dove sarà doveroso decidere se continuare o meno a lavorare nello stesso ambiente.

Tale scelta, però, potrà essere messa in atto tra qualche tempo, quindi bisognerà avere pazienza.

5° posto Capricorno: indaffarati. Dal mercoledì i nati Capricorno potrebbero trovarsi alle prese con una moltitudine di incombenze pratiche e lavorative da portare a compimento, che dovrebbero adempiere per non gravare ulteriormente il carico della settimana entrante.

6° posto Bilancia: logorroica. Le spiccate doti comunicative di cui disporranno i nati Bilancia sino a metà settimana sfoceranno presumibilmente in un mood logorroico nel weekend, a causa della quadratura Mercurio-Giove.

7° posto Gemelli: umore altalenante. Il tono umorale nativo potrebbe risultare altalenante durante questi sette giorni, dove sino a martedì risulteranno briosi con la Luna in Leone per poi divenire più ombrosi sabato e domenica quando il Luminare si sposterà in Scorpione.

8° posto Scorpione: relax. La retrogradazione nettuniana, eccezion fatta per il fine settimana, andrà in opposizione al Sole per l'intero periodo mettendo a dura prova la resistenza mentale dei nati Scorpione, i quali decideranno a ragion veduta di ritagliarsi ampi spazi di relax.

9° posto Cancro: a rilento. Sul versante professionale dei nati del segno qualcosa potrebbe non girare per il verso giusto, sopratutto nelle giornate iniziali quando i Luminari si guarderanno di traverso ponendo l'accento sulle loro manchevolezze lavorative.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: lavoro flop. Saranno probabilmente i rapporti coi parigrado nell'ambiente lavorativo ad essere sotto esame questa settimana per i nati della Vergine, i quali dovrebbero mettere in campo maggior flessibilità, in modo da non inasprire ulteriormente i toni coi colleghi.

11° posto Pesci: confusi. Nettuno andrà in sestile a Plutone e in opposizione al Luminare diurno questa settimana, rendendo probabilmente i nati Pesci oltremodo confusi sul da farsi, specialmente nelle faccende di cuore dove preferiranno attendere ancora prima di prendere una decisione.

12° posto Acquario: fuori giri. Semaforo acceso sul rosso questa settimana in casa Acquario, con due giornate iniziali costellate da incomprensioni nell'ambiente domestico ed un weekend all'insegna del nervosismo nelle faccende professionali. Sarà bene, però, non perdere la calma sfoggiando un pizzico di diplomazia.