Un nuovo weekend sta per cominciare, curiosi di sapere cosa dice l'Oroscopo di sabato 12 settembre? In evidenza, come da prassi, l'Astrologia quotidiana applicata ai settori della vita inerenti il lavoro e l'amore. In questa sede, lo ricordiamo, saranno presi in considerazione i soli segni appartenenti alla prima tranche zodiacale. Nella fattispecie, a stare un po' con il fiato sospeso tutti coloro aventi nel proprio Tema Natale uno tra i segni seguenti: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In questo caso, la buona protezione degli astri andrà a tutto vantaggio dei nati sotto al segno del Toro e del Cancro, rilevati quest'oggi entrambi al top con cinque stelle portafortuna.

Buone le le previsioni zodiacali di sabato anche per i tre simboli sottoscritto in periodo normale, ovviamente avvalorato da quattro stelle: Gemelli, Leone, Vergine.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo del giorno 12 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 12 settembre

La classifica stelline quotidiana, ovviamente relativa al prossimo 12 settembre è pronta a dare conto a voi lettori. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di inizio weekend, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. In anteprima abbiamo già svelato i segni in odore di positività. In questo caso la nuova scaletta conferma al primo posto Toro e Cancro, seguiti a ruota da Gemelli, Leone e Vergine al secondo posto.

L'ultimo posto in classifica a questo giro tocca purtroppo all'Ariete, dovuto al solito "Saturno contro", ossia in quadratura a Marte, pianeta presente nel proprio settore.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Toro, Cancro;

★★★★: Gemelli, Leone, Vergine;

★★★: NESSUNO;

★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 12 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★.

L'oroscopo di sabato 12 settembre al segno dell'Ariete indica che partirà non proprio come nelle attese questa parte finale della settimana, con un giorno valutato da "ko". In amore, sentirete serpeggiare dentro di voi una sorta di insofferenza per tutto ciò che sembra scontato (ma che non lo sarà affatto).

In molti avrete l'esigenza di rinnovare alcune situazioni affettive, soprattutto se avete una vita di coppia adagiata sulla consuetudine di un lungo legame. Single, una lieve instabilità emotiva renderà grigia la giornata. Non disdegnate l'appoggio di un amicizia fidata: parlate, confidatevi con lui/lei, questo non potrà farvi che bene! Nel lavoro, progetti che non decollano o vicende famigliari che vi agitano potrebbero rendervi la vita difficile. Non scambiate un sasso per montagna: presto tutto o quasi tutto si appianerà. Riuscirete comunque a dare il meglio; non vi lasciate fuorviare dall'umore e procedete speditissimi per la vostra strada. Voto 6.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di sabato annunciano l'arrivo di un giorno speciale, sicuramente ottimo e a tratti anche fantastico.

In campo sentimentale sapete bene che in fondo non serve desiderare "la Luna nel pozzo" per farvi sentire sereni, felici ed appagati. Diciamo che vi basta sapere che la persona amata c'è e sarà sempre presente nella vostra vita. Single, con Giove a favore la vita vi sorriderà sfacciatamente. Grande privilegiato sarà il cuore, aperto ad emozioni dolcissime e suggestioni indimenticabili: un incontro seducente vi potrebbe offrire l'occasione per una piacevole avventura. Nel lavoro, le stelle si allineeranno per regalarvi un giorno tranquillo, promettendovi delle belle soddisfazioni. In alcuni casi però, le stesse potrebbero chiedervi anche un maggior impegno. Il momento è buono per consolidare la vostra posizione o per portare a termine eventuali programmi in corso.

Voto 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia del giorno, in base a quanto evidenziato dall'oroscopo, indica una giornata buona anche se parzialmente. Diciamo che in determinati momenti potrebbe restituire perplessità o lievi confusioni. Parlando d'amore, sarà una giornata abbastanza interessante, il che potrebbe regalarvi gioie o soddisfazioni inaspettate. Cercate di assaporarle appieno, prima però chiaritevi bene le idee e, una volta prefissati i giusti obiettivi, certamente riuscirete a realizzarli senza problemi. Single, emanerete un fascino irresistibile e sarà difficile per chi sapete scollarvi gli occhi di dosso. Sarete disposti a tutto pur di restare al centro dell’attenzione: potrebbe giungere l'occasione che aspettavate da tempo.

Il vostro buonumore sarà davvero contagioso e chiunque vorrà starvi accanto, condividendo con voi la stessa gioia di vivere e di amare. Nel lavoro, il periodo regalerà abbastanza fantasia, intuito e creatività. Ottime doti che potrete sfruttare per portare a termine con efficienza gli impegni assunti. Voto 8.

L'oroscopo del giorno 12 settembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato prevede un fine settimana più che ottimo. Certamente giornata idonea a regalare belle novità, notizie interessanti e qualche sorpresa inaspettata in alcune situazioni che avete a cuore. In amore, una giornata positiva come questa in cui la splendida Luna nel segno, sostenuta dal Sole in sestile e da Nettuno in trigono, si farà sentire in tutta la sua influenza.

Varrà la pena di vivere ogni istante insieme alle persone amate, poiché non c’è niente di meglio che trascorrere il tempo in compagnia di coloro che riescono a trasmettervi serenità e gioia di vivere. Single, una giornata davvero coi fiocchi e non parliamo certo di neve! Tanta benevolenza stellare non capita tutti i giorni, quindi non dovrete fare altro che approfittane. Pronti a provare nuove sensazioni? Bene, allora buttatevi in nuove esperienze e godetevi la vita. Nel lavoro, vi basterà un pizzico di fortuna per ribaltare una situazione in stallo. Credete di più in voi stessi sarà la scelta migliore da fare. Voto 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo del giorno prevede una partenza di weekend valutata buona nella parte iniziale ma molto meno interessante sul finire.

In amore, guardando solo il lato materiale delle cose potreste perdere le emozioni principali del rapporto. In questi giorni infatti, non sarà semplice allineare tutti gli aspetti dell'esistenza, ma con un po' di pazienza e buona volontà forse vi riuscirete. Siate più gentili nei confronti di partner, famigliari, amici, magari esaudendo eventuali richieste o desideri. Inutile ricordare di pensare anche un po' a voi stessi, visto che non lo fate quasi mai. Single, se non avete ancora trovato la persona da portare all'altare, non disperate: le stelle si mostreranno particolarmente benevoli verso i nativi del segno con desideri sentimentali da esaudire. Potrebbe essere questo il momento giusto per esprimere i sentimenti in modo più spontaneo.

Fatevi coraggio, riuscirete a coinvolgere una persona che vi interessa particolarmente: potrebbe essere quella giusta. Nel lavoro, denaro ed affari saranno il fiore all'occhiello della giornata. Un fiuto imbattibile consentirà a molti di centrare qualche buon colpo. Voto 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di sabato 12 settembre si preannuncia buono, anche se immerso in gran parte nella solita routine. In campo sentimentale, chiedete e vi sarà dato! Questo potrebbe essere il motto della giornata. Sensibilità e dolcezza saranno al primo posto nei vostri pensieri. Continuate così perché gli astri maggiori saranno dalla vostra parte, regalandovi dei momenti felici da trascorrere con lui o lei.

Single, la giornata si prospetta piacevolmente rilassante. Ma non chiedete alle stelle emozioni galanti, accontentatevi piuttosto di riuscire a vivere spensieratamente la vostra condizione. Sappiate che potrebbero essere in arrivo grandi novità sul fronte affettivo. Nel lavoro, in questa giornata avrete al vostro fianco delle persone che vi sosterranno nelle vostre attività. Finalmente vi sentirete realizzati poiché riuscirete a trasmettere qualcosa di positivo a colleghi, collaboratori e superiori. Voto 8.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.