L'Oroscopo della settimana dal 7 al 13 settembre 2020 è arrivato, pronto a mettere in evidenza le nuove previsioni astrologiche e la classifica con i voti in pagella dei dodici segni. Ad avere la meglio sarà il Leone (voto 10), tra i pochi favoriti dai prossimi transiti lunari. Una nota positiva (caso più unico che raro): il segno di Fuoco sopracitato sarà al "top" per ben due volte nel corso della stessa settimana, sostenuto da Venere e Luna nel segno. Invece, potrebbero esserci abbastanza difficoltà, secondo quanto lasciato intendere dalle previsioni dell'oroscopo settimanale da lunedì 7 a domenica 13 settembre, per il segno dei Pesci (voto 5).

Il generoso simbolo astrale di Acqua purtroppo andrà incontro a turbolenze astrali nelle giornate di lunedì, venerdì e sabato.

Riguardo gli spostamenti della Luna nei segni, il frangente sotto osservazione conterà in totale tre cambi di settore. La Luna in Gemelli, presente nel segno d'Aria già da questo martedì 8 settembre alle ore 23:27 aprirà la settimana. L'Astro della Terra successivamente farà una nuova fermata, precisamente venerdì 11 settembre alle ore 10:22, formando l'aspetto astrologico relativo alla Luna in Cancro. La settimana infine potrà ritenersi conclusa, ovviamente sotto l'aspetto dei transiti lunari, con l'arrivo della Luna in Leone prevista domenica 13 settembre.

Astrologia e stelle della settimana

♈ Ariete: voto 6. L'oroscopo della settimana annuncia a voi Ariete un periodo poco performante ma abbastanza gestibile. A far temere sarà un po' la parte finale, da tenere sotto acuta osservazione. In pratica, ci state chiedendo anche quali saranno quelle buone, giusto?

Bene, togliamo subito l'angoscia dell'attesa ammettendo che, lunedì e martedì saranno le classiche giornate in cui potrete permettervi di vivere sereni e tranquilli. Fin qui tutto a posto? Bene, andiamo a svelare tutto il resto.

Il report astrale per i nativi dell'Ariete:

★★★★★ lunedì 7 e martedì 8;

★★★★ mercoledì 9, giovedì 10 e domenica 13;

★★★ venerdì 11 settembre;

★★ sabato 12 settembre.

♉ Toro: voto 6.

Settimana messa in preventivo con la discreta sufficienza. Diciamo che poteva essere un sette se non fosse per alcuni transiti negativi per il segno (li andremo a valutare negli oroscopi giornalieri). In definitiva questo periodo vedrà solo tre giornate positive: lunedì 7, sabato 12 e domenica 13. Le restanti saranno da navigare a vista, senza fare più del necessario. Pronti a scoprire le stelline giornaliere?

Pronte da consultare, le stelle da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 7, sabato 12 e domenica 13;

★★★★ martedì 8 e venerdì 11;

★★★ mercoledì 9 settembre;

★★ giovedì 10 settembre.

♊ Gemelli: voto 9. La prossima settimana si prevede sicuramente ottima su molti comparti. Alla grande l'amore, merito dell'arrivo della Luna nel segno martedì 8 settembre.

Nella fattispecie, soprattutto in ambito affettivo/sentimentale, l'arrivo della Luna in Gemelli potrebbe cambiare (in meglio!) molte delle carte attualmente in tavola a quelle coppie con problemi rilevanti all'attivo. vediamo nel dettaglio la situazione in generale e, volendo, prendendo nota dei periodi positivi e negativi.

Le stelle attribuite ai prossimi sette giorni:

martedì 8 settembre - Luna nel segno;

martedì 8 settembre - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11;

★★★★ lunedì 7 e sabato 12;

★★★ domenica 13 settembre.

♋ Cancro: voto 8. L'oroscopo settimanale annuncia un periodo decisamente buono, quasi alla pari dei segni con il nove in pagella. Allora, sappiate che potrete contare su astri amichevoli, quindi nella consapevolezza di farcela anche nelle situazioni più impegnative, questo è quanto promette l'Astrologia.

Allora, penna e blocco notes alla mano, segnatevi pure i giorni migliori e in rosso quelli valutati negativi, ok? Diamo dunque voce alle vostre stelline giornaliere augurandovi tanta fortuna

Il report astrale per il segno del Cancro:

venerdì 11 settembre - Luna nel segno;

venerdì 11 settembre - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 10, sabato 12 e domenica 13;

★★★★ mercoledì 9 settembre;

★★★ lunedì 7 settembre;

★★ martedì 8 settembre.

♌ Leone: voto 10. Settimana certamente da considerare come "super" per voi nativi del Leone. Il consiglio dell'Astrologia è senz'altro quello di prendere coscienza di quali saranno i periodi ottimali e invece facendo un nodo al fazzoletto per quelli considerati (a priori sulla carta) con la spunta relativa ai periodi cosiddetti "normali".

Inutile esortare a puntare tutto sulla giornata di domenica, sostenuta dall'arrivo della Luna come anche su quella di Lunedì, favorita da una splendida Venere nel segno entrata nel comparto domenica 6 settembre.

Il resoconto giornaliero e relative stelline:

domenica 13 (Luna nel segno) e lunedì 7 settembre (Venere nel segno);

domenica 13 (Luna nel segno) e lunedì 7 settembre (Venere nel segno); ★★★★★ martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10;

★★★★ venerdì 11 e sabato 12.

♍ Vergine: voto 6. La settimana dal 7 al 13 settembre mette in agenda un periodo discreto per voi nativi. Diciamo subito che le giornate relative al centro settimana (martedì e mercoledì) saranno da considerare a fasi alterne: alti e bassi con finale probabilmente negativo (si spera comunque il contrario).

Diciamo che tutte le altre in gran parte saranno abbastanza positive o nella media, anche se soprattutto quelle a quattro stelle saranno da vivere con scaltrezza, dunque evitando passi rischiosi.

Le stelle giornaliere restituite dalle effemeridi del periodo:

★★★★★ venerdì 11 e domenica 13;

★★★★ lunedì 7, giovedì 10 e sabato 12;

★★★ martedì 8 settembre;

★★ mercoledì 9 settembre.

Pagelle e oroscopo settimanale

♎ Bilancia: voto 7. Si prepara per voi un periodo non male, soprattutto riguardo certi rapporti a livello lavorativo/professionale. I prossimi sette giorni saranno decisamente positivi soprattutto a metà e nel finale del frangente. Solo la parte iniziale evidenzierà giornate poco affidabili (lunedì e martedì).

Per arginare le eventuali negatività in arrivo da pianeti dissonanti, il consiglio è sempre il solito: seguite con continuità i nostri articoli giornalieri sull'oroscopo, troverete senz'altro ciò che potrebbe fare al caso vostro. Nel frattempo, vediamo come sono stati valutati i vostri prossimi sette giorni.

La classifica a stelline di vostra competenza:

giovedì 10 settembre;

giovedì 10 settembre; ★★★★★ venerdì 11, sabato 12;

★★★★ mercoledì 9, domenica 13;

★★★ martedì 8 settembre;

★★ lunedì 7 settembre 2020.

♏ Scorpione: voto 6. Le giornate messe in preventivo in questo lasso temporale si presume possano essere abbastanza gestibili, logicamente con la consapevolezza del grado di positività (voto 6) attribuito all'intero periodo.

Quindi, la cosa importante sarà il saper individuare e gestire quelle giornate valutate a due e tre stelline. Per questo non c'è problema, basterà segnare in agenda i frangenti valutati in negativo e il gioco sarà fatto. Per eventuali progetti, spese di una certa importanza o situazioni da risolvere è caldamente consigliato farlo lunedì o mercoledì.

Le stelle sui singoli giorni da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 7, mercoledì 9;

★★★★ martedì 8, giovedì 10, venerdì 11;

★★★ sabato 12 settembre;

★★ domenica 13 settembre 2020.

♐ Sagittario: voto 6. Si prevede per voi una settimana abbastanza "gestibile", con la parte centrale da tenere sotto acuta osservazione. Per questo, saranno da evitare impegni gravosi o particolarmente rischiosi nelle giornate indicate con due e tre stelle.

Giovedì e venerdì sono stati valutati rispettivamente "sottotono" e da "ko", pertanto saranno da considerare sorvegliati speciali. Puntate pure con disinvoltura su lunedì e martedì, tralasciando le cose meno importanti al resto della settimana.

Vediamo il responso astrale al completo giorno per giorno.

★★★★★ lunedì 7, martedì 8;

★★★★ mercoledì 9, sabato 12, domenica 13;

★★★ giovedì 10 settembre;

★★ venerdì 11 settembre.

♑ Capricorno: voto 8. La prossima settimana si preannuncia davvero ottima per tantissimi di voi nativi del Capricorno: non ci credete? Eppure, secondo quanto riscontrato dalle effemeridi interessanti il vostro amato segno, i sette giorni a venire potrebbero regalare qualcosa di gradevole sia in amore, grazie alla Luna presente in Gemelli, che nel lavoro per merito dei buoni flussi generati da Mercurio in Bilancia.

Vediamo come sono state distribuite le stelline giorno per giorno:

mercoledì 9 settembre;

mercoledì 9 settembre; ★★★★★ martedì 8, giovedì 10;

★★★★ lunedì 7, venerdì 11;

★★★ sabato 12 settembre;

★★ domenica 13 settembre 2020.

♒ Acquario: voto 7. Non proprio da disdegnare sarà il periodo sotto analisi, anche se specialmente nella parte centrale potrebbe riservare situazioni non proprio positive. Infatti, sia martedì che mercoledì, quindi il giro di boa della settimana, sono stati valutati rispettivamente "ko" e "sottotono". Chi di voi avesse intenzione di mettere in gioco qualcosa di importante lo farà con successo nei giorni indicati a massima positività: venerdì, sabato e domenica. Scopriamo insieme la qualità dei prossimi sette giorni andando a togliere il velo alle vostre stelline quotidiane.

La scaletta da lunedì a domenica:

sabato 12 settembre;

sabato 12 settembre; ★★★★★ venerdì 11, domenica 13;

★★★★ lunedì 7, giovedì 10;

★★★ mercoledì 9 settembre;

★★ martedì 8 settembre 2020.

♓ Pesci: voto 5. In arrivo un periodo abbastanza stressante per tanti dei Pesci, valutato nelle odierne previsioni in netta discesa soprattutto nelle giornate di lunedì, venerdì e sabato. Parlando di positività invece, mercoledì 9 settembre la sola giornata fortunata: arriveranno cinque splendide stelline da sfruttare in amore e nel lavoro. Abbastanza buone risulteranno anche quelle con quattro stelle di martedì 8, giovedì 10, domenica 13.

Passiamo pure direttamente alla scaletta con il responso sui prossimi sette giorni:

★★★★★ mercoledì 9 settembre;

★★★★ martedì 8, giovedì 10, domenica 13;

★★★ lunedì 7, venerdì 11;

★★ sabato 12 settembre 2020 .

La classifica settimanale dello zodiaco

Nuovo incontro con l'Astrologia applicata alla seconda settimana di questo mese. In evidenza tutti e dodici i simboli zodiacali, analizzati in base alla qualità delle rispettive effemeridi del periodo. Risultato: la nuova classifica stelline della settimana da lunedì 7 a domenica 13 settembre. Il segno al "top", come annunciato in precedenza, è il Leone.

Andiamo a togliere il velo al resto della scaletta:

1° Leone, voto 10 - segno 'top della settimana';

, - segno ' '; 2° Gemelli, voto 9;

3° Cancro e Capricorno, voto 8;

4° Bilancia e Acquario, voto 7;

5° Ariete, Toro, Vergine, Scorpione e Sagittario, voto 6;

6° Pesci, voto 5.

Il resoconto settimanale dell'oroscopo dal 7 al 13 settembre 2020, è arrivato a fine. Vi ricordiamo di non mancare al prossimo appuntamento con le previsioni interessanti il periodo compreso dal 14 e il 20 del mese in corso.