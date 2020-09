L'Oroscopo del giorno 12 settembre, carta celeste alla mano, è pronto a dare una valutazione generale al prossimo inizio weekend. In evidenza le previsioni astrali del giorno con l'immancabile classifica stelline, nel contesto riguardante i sei simboli dello zodiaco compresi da Bilancia a Pesci. Come sempre, a tenere con il fiato sospeso sono le attesissime predizioni riguardanti l'amore e il lavoro. Parlando di segni fortunati e non, la parte finale della corrente settimana vedrà solo due segni emergere meritatamente tra i sei sotto analisi: l'Acquario, considerato al "top del giorno" e la Bilancia valutata in periodo da cinque stelle.

Entrambi i segni saranno illuminati dalla speculare positività della Luna, attualmente presente nel comparto del Cancro. Per ciò che concerne la parte bassa della classifica, l'Astrologia del periodo invita alla prudenza coloro nativi dei Pesci, sottoscritti con le due stelle indicative dei periodo "magri".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle previsioni zodiacali di sabato 12 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline sabato 12 settembre

Un nuovo weekend si accinge a bussare alle porte della vita quotidiana, dunque, urge conoscere in anticipo se sarà positivo o negativo. A tale scopo, pronta a dare risposta, la nuova classifica stelline interessante la giornata di sabato 12 settembre, senz'altro indispensabile per conoscere il grado di positività attribuito ad ogni segno.

Quest'oggi a dettar legge (quella del più fortunato!) è il Leone, meritatamente al primo posto in classifica grazie a Venere in sestile a Mercurio e all'imminente arrivo della Luna nel proprio comparto. Decisamente molto fortunato l'avvio del weekend anche per un altro simbolo, Bilancia, in seconda posizione in scaletta.

Cosa dovranno aspettarsi i restanti segni? Li scopriremo uno ad uno nella classifica preposta.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Acquario;

: Acquario; ★★★★★: Bilancia;

★★★★: Sagittario;

★★★: Scorpione, Capricorno;

★★: Pesci.

Previsioni zodiacali di sabato 12 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

L'oroscopo del giorno 12 settembre si preannuncia molto buono, con la parte finale della settimana davvero vincente su tutto. Questo sabato sicuramente sarà molto efficace e ottimo da sfruttare. In amore soprattutto, la fortuna sarà dalla vostra, quindi aiutatela aumentando l’impegno nel cercare le occasioni propizie per migliorare ulteriormente il vostro rapporto di coppia. Avrete in mano le carte giuste, quindi approfittate senza pensarci oltre. Single, il momento è favorevole: alcune situazioni sentimentali evolveranno in positivo, altre si consolideranno ulteriormente. Non stupitevi del corteggiamento di una persona che non avreste mai pensato si interessasse a voi... Nel lavoro, sfruttate le influenze astrali di questi giorni, davvero positive.

Nell'aria, successi vistosi e inaspettati, anche se non subito. Voto 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★. Le previsioni zodiacali di sabato indicano l'arrivo di un inizio weekend classificato con il "sottotono". La giornata di fine settimana sarà generalmente piatta e poco interessante, soprattutto nelle cose legate all'amore. Diciamo che potrebbe esserci poco dialogo nella coppia: comunque, se il rapporto è saldo basteranno semplici sguardi, complici e romantici, per ritrovare la grinta e la voglia dei giorni migliori. Single, Urano (quadratura con Venere) speculare negativo vi guarda a muso duro! Ci sarà qualche spigolo in più da affrontare nella sfera affettiva: non prendetevela, ogni tanto, è bene rivedere posizioni e atteggiamenti.

Nel lavoro, anche se non senza difficoltà, il periodo vi permetterà di agguantare qualche piccola soddisfazione. Se doveste trovarvi in affanno, non arrendetevi, anzi, usate una tattica diversa perché avete le qualità per poter riuscire. Comunque, un certo sforzo potrebbe esserevi richiesto. Voto 7.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo di sabato 12 settembre al Sagittario indica una giornata abbastanza buona, valutata con le quattro stelline della scontata quotidianità. In amore, si prevedono momenti di dolcezza alternati ad altri, dove a dominare sarà il litigio: nulla di grave anche se, per alcuni di voi, questa sarà la normalità con la quale dover fare i conti questo sabato.

Single, se avete un sogno particolare da realizzare, ovviamente legato ai sentimenti, questa giornata potrebbe fare al caso vostro: iniziate a porre le basi per tradurre in realtà ciò che è nel vostro cuore. Nel lavoro, non fatevi scoraggiare da eventuali difficoltà: il sostegno delle stelle, seppur parziale, vi permetterà di tirarvi fuori dai guai. Calma e pazienza dovranno essere i vostri principali obbiettivi se vorrete avere soddisfazioni a fine giornata. Voto 8.

Oroscopo del giorno 12 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato 12 settembre preannuncia una partenza di weekend lenta, a tratti farraginosa, valutata dalle stelle con il poco piacevole "sottotono".

In campo sentimentale, il partner sarà la persona che più risentirà del vostro umore ballerino e questo rovinerà un po' il vostro rapporto: siate comprensivi e pazienti. Sappiate comunque che chi vi ama non vorrà certamente essere trascurato, perciò correte ai ripari, sommergete la persona amata di coccole e baci. Single, il contrasto di alcuni pianeti potrebbe mettervi di fronte a qualche difficoltà. Prima di qualsiasi mossa, sarà bene esaminare ogni situazione. Nel lavoro, nulla di nuovo all'orizzonte, per cui pazientate. Discreta la parte relativa al denaro o agli acquisti: troverete opportunità da cogliere. Voto 7-.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): 'top del giorno'. Le previsioni astrali di sabato presumono possa essere davvero una giornata ottima.

Messa in preventivo dagli astri con massima positività, sarà un weekend "col botto": diciamo pure di sì, visto che Luna e Sole risulteranno speculari positivi al 99%, pertanto saranno pronti a rilasciare flussi decisamente importanti sia in amore che nel lavoro. In amore, periodo scoppiettante: il vostro benessere interiore si rifletterà positivamente nel rapporto di coppia. Spazio dunque a tenerezze e coccole a volontà. Single, nuove emozioni renderanno il vostro futuro rapporto più ricco e passionale. Intanto non pianificate e non fate programmi ma lasciate che il desiderio ispiri gesti e parole, il resto verrà da sé. Nel lavoro, il periodo promette buone notizie a quanti di voi hanno un’attività autonoma: il ritmo sarà sostenuto, il giro d’affari vivace e le iniziative si moltiplicheranno.

Voto 10.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★. L'oroscopo di sabato 12 settembre indica un periodo un pochino complicato per molti di voi nativi. Sembra che qualcuno abbia voglia di divertirsi facendovi perdere la pazienza oppure creando confusione: un atteggiamento aggressivo sarà da escludere a priori. In compenso, la voglia di "cantarla" a chi sapete arriverà alle stelle e potrebbe essere assai difficile da tenere a freno (come biasimarvi?). In amore, andateci cauti sui progetti futuri! Certamente, fareste meglio a vivere un po' più il presente, ovviamente insieme alla persona che avete al vostro fianco, altrimenti non godrete mai i buoni frutti del rapporto. Single, rivelerete la vostra testardaggine e sarete parecchio scontrosi con chi vorrà conoscervi: meditate.

Nel lavoro, gli astri fanno prevedere un leggero scompiglio nella vostra organizzazione quotidiana. Alcuni impegni potranno risultare più faticosi del solito, occhio! Voto 6-.