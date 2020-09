L'Oroscopo dell'autunno 2020 è pronto a svelare in anteprima come sarà, sul piano astrologico, questa stagione che precede l'inverno e chiude i conti con l'estate. Ad aprire le porte a quest'altra stagione, con l'equinozio del 22 settembre, sarà la Luna in Sagittario. Nei prossimi mesi avverranno delle transazioni planetarie di un certo spessore che segneranno l'avvio e la chiusura di numerosi progetti e cambiamenti. Tra i primi freddi, le foglie che cadono, le giornate sempre più corte e le serate più lunghe e stellate, la stagione porterà un sacco di novità. Approfondiamo la lettura dell'oroscopo dell'autunno segno per segno.

Previsioni astrologiche dall'Ariete al Cancro

Ariete - Quando i primi freddi cominceranno a farsi sentire, comincerete a diminuire le uscire. Magari nei primi giorni non sarà facile adattarsi al cambiamento, ma presto o tardi vi abituerete. Tornerete a rimboccarvi le maniche, desiderosi di impegnarvi nell'attività professionale, ma occhio a non scivolare nella depressione. La vostra vita non sarà uguale agli autunni passati. Avrete una routine molto diversa e anche le vostre serate saranno caratterizzate da stanchezza e calo della libido, ma tutto questo dipenderà dal fatto che dovrete metabolizzare il cambio stagionale e di temperatura. Ciononostante trascorrerete un autunno interessante.

Toro - L'autunno sarà il mese del rilancio, finalmente tornerete a rimettervi in gioco.

Dopo un'estate trascorsa a riflettere su ciò che vi è successo durante l'anno, vi desterete dai vostri pensieri vorticosi. Tutti i nativi di questo segno vivranno una sorta di risveglio, anche chi ha perso il proprio lavoro. Smetterete di piangervi addosso e vi darete da fare per cercare di affrontare l'eventuale perdita.

A volte, per ripartire, è necessario fare un passo indietro, quindi cercate di essere meno orgogliosi e ricominciate. L'amore di coppia si fortificherà e sarà possibile fare dei nuovi progetti riguardanti la casa o la famiglia. Fate in modo che questa sia una stagione produttiva: "Nel mezzo delle difficoltà, nascono le opportunità", diceva Einstein.

Gemelli - L'autunno non vi piace perché vi "taglia" le gambe. Essendo un segno vitale e pieno di risorse, detestate starvene fermi. Nonostante ciò, questa sarà una stagione essenziale. Delle situazioni ribalteranno la vostra quotidianità ed entro dicembre la vostra vita cambierà del tutto. In famiglia rivoluzionerete alcuni aspetti, così come all'interno del lavoro/studio. Sarete di gran lunga più attenti a quello che succede nel mondo e verrete incontro alle persone che amate. La salute andrà salvaguardata il più possibile, magari evitando di prendere troppo freddo. Purtroppo in alcune giornate vi sentirete poco in forma e battaglierete contro uno stato fisico scarno. Sarà bene fare movimento ginnico regolare e consumare più cibi di stagione.

Cancro - L'arrivo dell'autunno sarà vissuto con molta trepidazione, soprattutto se avete superato i 30 anni o se l'estate è stata fin troppo afosa per il vostro organismo. Ritroverete nuovi stimoli e vi dedicherete all'attività lavorativa. Anche chi non lavora sarà impegnato a inseguire dei progetti proficui. L'aria pungente di novembre e delle prime settimane di dicembre, produrranno degli effetti contrastanti dato che da una parte sarete indaffarati con le emozionanti preparazioni natalizie e dall'altra non tollererete l'eccessivo freddo. Sarà bene coprirsi a sufficienza onde evitare malanni stagionali. Sarà una stagione interessante sia dal punto di vista affettivo che familiare. Qualcosa cambierà ancora.

L'oroscopo dell'autunno dal Leone allo Scorpione

Leone - Forse all'inizio avrete difficoltà ad accettare la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. I primi freddi vi infastidiranno poiché dentro di voi continuerete a desiderare i caldi raggi solari e le lunghe giornate estive. Anche se le prime settimane di questa stagione saranno un pochettino difficili, riuscirete ad affrontare ogni cosa. Scuola, lavoro, attività domestiche, la vostra concentrazione scarseggerà. I prossimi mesi, tuttavia, saranno perfetti per avviare o per riprendere in mano quei progetti che avevate in mente di realizzare nel 2020. In famiglia dovrete affrontare delle problematiche, ma cercate di non andare nel panico. Bene o male, chiuderete quest'annata e ve la lascerete definitivamente alle spalle.

Una relazione traballante finirà.

Vergine - Per coloro che non hanno avuto un attimo di tranquillità in questa lunghissima annata, finalmente arriverà il momento di rallentare o di staccare la spina. Le previsioni delle stelle dicono che l'autunno porterà via ogni affanno e problematica. I pendolari avranno delle giornate sfortunate a causa di imprevisti e ritardi. Rallenteranno le entrate di coloro che lavorano in proprio o nel turismo. Tuttavia, dopo aver superato i primi duri giorni di settembre-ottobre, vi riassesterete. Una certa notizia vi obbligherà ad alzare la guardia e a prendere dei provvedimenti. Adotterete delle nuove abitudini, ma sarà difficile resistere al richiamo del dolci (siete una buona forchetta).

Il lato positivo sarà l'amore: il vostro autunno profumerà di conoscenze (anche online) e di passione stellare per le coppie.

Bilancia - L'autunno spazzerà via tutti quelli stati d'animo negativi che vi hanno corteggiato nei mesi precedenti. Ed ecco che l'afa, l'apatia e la stanchezza diverranno un lontano ricordo. Il vostro compleanno si rivelerà speciale e divertente. Ci saranno dei cambiamenti, ma voi saprete gestirli nel migliore dei modi. L'amore assumerà dei contorni sempre più definiti, quindi le coppie giovani si rafforzeranno. Nelle relazioni di vecchia data, sarà possibile riscoprirsi più a fondo e osare qualcosa di nuovo. I vostri progetti lavorativi o professionali forse rallenteranno, specialmente se lavorate nel turismo.

In ogni caso non dovrete disperate perché i prossimi mesi saranno incentrati sulla ripresa psicofisica e sull'armonia familiare. Possibili eventi o viaggi in vista, qualche nativo potrebbe convolare a nozze o allargare la famiglia con un nuovo arrivo.

Scorpione - L'autunno subentrerà nella vostra vita alleggerendovi l'anima. I primi mesi di questo 2020 sono stati un po' duri da superare, ciononostante ce l'avete fatta. Ed ecco che questa nuova stagione vi rinfrescherà le idee donandovi sollievo e appagamento. Dei nuovi progetti verranno seminati ed altri, quelli che erano già stati piantati, daranno i loro frutti. Vi sentirete molto motivati e inarrestabili. Qualcuno dovrà sostenere una certa prova, ma riuscirà a superarla a grandi linee.

In famiglia, una persona a voi cara si assenterà per un viaggio, ma non dovrete avere paura. Quando l'autunno sarà finito, vi lascerà addosso una grande sensazione di realizzato. Bene l'amore, anche se i single potrebbero decidere di chiudere le porte a qualcuno.

Come sarà l'autunno 2020 per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario - Secondo le previsioni, l'autunno porterà con sé una ventata di cambiamenti e novità che riguarderanno i più disparati comparti. Dal lavoro alla salute, tante situazioni verranno tirate in ballo. Chi ha una relazione con una persona già impegnata, dovrà farsi da parte perché non vale affatto la pena trascinarsi avanti delle storie poco limpide. Comunque sia, le coppie sposate e conviventi, si ritroveranno a scaldare il proprio cuore a vicenda.

Ogni incertezza sfumerà via, seppur lentamente. Per notare dei veri e propri risvolti bisognerà attendere dicembre e la stagione invernale. Chi aspira ad una promozione o ad un aumento della busta paga, dovrà mettercela tutta. Il vostro lavoro verrà riconosciuto grazie all'impegno che investirete. Pochi ma intensi incontri per i single. Bene le relazioni con i figli e i genitori anziani. Halloween divertente!

Capricorno - L'autunno sarà un periodo molto decisivo per voi: o dentro o fuori. Avrete delle ipotetiche pulizie da fare, ossia dovrete sbarazzarvi delle situazioni poco chiare e fare spazio alle novità che verranno. Il lavoro/studio non mancherà, inoltre, qualche nativo del Capricorno dovrà affrontare un trasloco.

In quest'ultimo caso è bene concedersi del tempo per ambientarsi. L'autunno è una stagione che porta confusione e sonnolenza, il famoso "mal d'autunno"! A dicembre vi sbarazzerete di Saturno nel vostro segno e questo vi permetterà di voltare pagina e abbracciare i cambiamenti che si verificheranno sul finire della stagione autunnale. Dovrete fare attenzione ai raffreddori e ai mal di pancia che potrebbero travolgervi. I prossimi mesi vi riserveranno anche delle buone giornate, favorevoli per i viaggi e per le ricerche d'amore. Buon periodo per procreare o per sposarsi.

Acquario - Finalmente l'estate può dirsi finita! Per questa stagione avete in serbo molti progetti e cercherete di esaudire qualche proposito di inizio anno entro dicembre.

Vi aspettano dei mesi freschi e piacevoli. Qualcuno sarà ancora preoccupato per la situazione generale, altri invece si concederanno delle gite fuori porta. Gli eventi mondani non mancheranno. Le giornate saranno più intense e fileranno via in un battibaleno. Sarete indaffaratissimi tra lavoro o studio, ma anche tra casa e famiglia. Trascorrerete delle serate molto serene e appaganti. Chi ha da poco intrapreso una convivenza, una relazione seria o è andato a vivere da solo, attraverserà una fase di assestamento e di riscoperta interiore. Avrete modo di rinnovare il look e il guardaroba: via i capi estivi e spazio agli abiti caldi e coprenti. Vi occorreranno dei soldi per sostenere una certa spesa e questo finirà per darvi delle preoccupazioni. Le stelle annunciano dei cambiamenti.

Pesci - Avrete modo di riscoprirvi e di fare spazio nel vostro cervello alle questioni più importanti. Se durante l'estate il caldo vi ha reso improduttivi e molto confusi, l'autunno porterà sollievo interiore e pace dei sensi. L'amore di coppia si farà più intimo che mai, le stelle dicono che l'autunno sarà il periodo più fertile per coloro che sognano di ampliare la famiglia. Siete un segno molto creativo, perciò già da novembre partirete con i preparativi del Natale. Riceverete chiamate, messaggi, visite, rivedrete dei vecchi amici e farete nuove conoscenze. L'autunno vi riserverà delle sorprese, ma sarà meglio evitare di esporsi troppo alle intemperie esterne. Coloro che sono costretti a fare i pendolari, avranno delle giornate 'no' con diversi intoppi sul tragitto. Qualcuno si recherà dal dentista mentre altri dovranno sostenere una certa operazione. Dicembre sarà un mese molto speciale e bello, i vostri occhi si illumineranno d'immenso.