Inizia una nuova settimana per i 12 segni zodiacali. Scopriamo come andrà la giornata di lunedì 21 settembre 2020 con l'Oroscopo e le stelle su amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Astri e stelle del 21 settembre

Ariete: in questa giornata a livello lavorativo potrebbero giungere delle opportunità. Per quel che riguarda il settore sentimentale, la giornata sarà particolarmente positiva. I single è possibile che facciano delle nuove conoscenze.

Toro: in amore giornata di recupero, dopo l'agitazione vissuta nelle giornate precedenti. In campo lavorativo con la Luna in opposizione cercate di non affrontare le questioni spinose, rimandate ai prossimi giorni.

Gemelli: in amore momento di agitazione, polemiche potrebbero sorgere in serata. A livello lavorativo cercate di affrontare le situazioni con maggiore calma.

Cancro: momento di ripresa a livello salutare, le cure iniziate nei mesi precedenti stanno dando dei buoni risultati. In amore state vivendo un periodo di confusione, mentre in campo lavorativo, grazie anche alla posizione interessante della Luna, potrete trovare delle soluzioni.

Leone: Venere nel segno aiuta a sistemare alcune situazioni rimaste in sospeso. A livello lavorativo, sono in arrivo delle giornate positive, non mancheranno delle novità.

Vergine: in questa giornata di lunedì 21 settembre 2020 la Luna è favorevole per il segno.

In amore cercate di fare le cose in ogni caso con cautela. A livello lavorativo è possibile che qualcuno vi proponga qualcosa di interessante.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: in campo sentimentale in questa giornata vi sentite particolarmente confusi, bisognerà fare il punto della situazione.

Nel lavoro se ci sono delle situazioni superflue, cercate di andare oltre.

Scorpione: in amore Venere è in aspetto critico, una relazione iniziata da poco tempo faticherà a decollare. Non sottovalutate però incontri che potreste fare in questo periodo. Nel lavoro potreste desiderare l'attenzione dei vostri collaboratori.

Sagittario: a livello lavorativo cercate di prestare attenzione alle proposte che avanzeranno in questa giornata, senza però fare passi falsi. A livello sentimentale i programmi con il partner sono favoriti.

Capricorno: nel lavoro, in questa giornata potreste vivere delle situazioni interessanti. Per quel che riguarda l'amore con la Luna in buon aspetto gli incontri sono favoriti.

Acquario: cercate di rilassarvi, in questa giornata sarà meglio prendere del tempo per voi. Nel lavoro alcune questioni non vi soddisfano. Per quel che riguarda il settore sentimentale, bisognerà affrontare le situazioni in modo cauto.

Pesci: la giornata sarà positiva in campo amoroso. Per quel che riguarda il lavoro, sarà possibile fare degli incontri interessanti.