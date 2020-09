L'Oroscopo di lunedì 21 settembre riserverà tante sorprese per tutti i segni zodiacali. Alcuni vivranno un inizio settimana con i fiocchi, mentre altri dovranno riorganizzarsi per stabilire le loro priorità. Per comprendere come gli aspetti planetari influenzeranno i sentimenti e le emozioni, sarà fondamentale osservare la posizione degli astri. Nella volta celeste di domani, sarà possibile notare la congiunzione di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Saturno, la Luna sarà in quadratura a Venere e in trigono a Nettuno, Mercurio sarà in opposizione a Marte e in quadratura a Plutone e, infine, Marte sarà in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo del 21 settembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di lunedì 21 settembre: indecisione per Ariete e Cancro sorridente

Ariete: non riuscirete a prendere delle decisioni definitive. Avrete molti dubbi riguardo la direzione del vostro percorso di vita e, per questo, sceglierete di mettere in pausa possibili cambiamenti. Preferirete concentrarvi sulla presenza degli amici e impegnarvi per essere dei buoni partner. Verrete colti da un irrefrenabile romanticismo e sarete pronti a riempire la persona amata di regali. Sarete lieti di fare qualcosa che possa rendere felici le persone che vi circonderanno.

Prima o poi, però, dovrete riprendere in mano le redini della vostra vita e andare avanti.

Toro: vi alzerete dal lato sbagliato del letto e questo comprometterà la vostra giornata. Affronterete le vicissitudini quotidiane con ansia e nervosismo e la vicinanza delle persone più care non vi sarà di grande supporto emotivo.

Vi sentirete invasi da un'incontrastabile tristezza, ma le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non scappare dai vostri sentimenti. Sarà fondamentale andare alla ricerca delle cause e trovare la forza per combattere questo stato d'animo. Se riuscirete nel vostro intento, il sole tornerà a splendere allegro e gioioso.

Non ci saranno novità in amore.

Gemelli: ci sarà aria di cambiamento, sia dal punto di vista sociale che lavorativo. Vi sentirete pronti ad affrontare tutte le novità che si presenteranno nella vostra vita. In amicizia, dovrete fare delle scelte perché vi renderete conto che alcune persone non saranno più in grado di rendervi felici. Cercherete di allontanare chi sarà solo portatore di negatività. Sul lavoro, invece, avrete modo di mostrare a tutti le vostre capacità. Non vi tirerete indietro davanti a nessun impegno e non avrete paura di lavorare sodo per affermarvi. Qualcuno tra i colleghi, però, potrebbe provare una gelosia eccessiva e parlare male alle vostre spalle.

Cancro: vi sentirete pronti ad affrontare, con il sorriso, l'inizio della settimana.

Avrete molte cose da portare a termine, ma questo non vi incuterà alcuna paura. Sarete carichi e determinati perché nessuno potrà annientare, in voi, la convinzione di poter realizzare qualcosa di importante. Ci saranno delle grandi novità in ambito sentimentale: deciderete di abbandonare le vostre riserve e di aprire il cuore al partner. Verrete travolti da emozioni senza precedenti e anche la persona amata sarà felicissime di poter proteggere il vostro animo.

Oroscopo del 21 settembre: Leone pigro e Bilancia fortunata

Leone: vi farete cogliere impreparati da un'insana pigrizia. Avvertirete l'istinto di rimandare i vostri impegni per dedicare tempo alla realizzazione di azioni più divertenti.

Per fortuna, verso la seconda metà della giornata, vi renderete conto di dover dare il vostro contributo e vi metterete all'opera per sfruttare il tempo rimasto. In amicizia, sarete insostituibili perché nessuno sarà in grado di sostituire i vostri sorrisi e le vostre parole di conforto. L'umorismo darà una delle maggiori armi che vi consentirà di rallegrare la vita di chi vi sarà attorno. Qualcosa si muoverà sul versante amoroso, ma non sarà ancora il momento per vivere una folle storia romantica.

Vergine: avrete bisogno di staccare la spina dalle responsabilità quotidiane. Vi renderete conto di voler condurre una vita più superficiale e rilassante. La presenza degli amici sarà di grande conforto, ma dovrete compiere voi le scelte che vi condurranno a un vero cambiamento.

Potreste iniziare dall'ambiente domestico: avere cura della casa e modificare alcuni aspetti dell'arredamento, infatti, potrebbe incidere profondamente sulla vostra psiche e sulla vostra tranquillità emotiva. Al momento, non vi sentirete pronti ad affrontare l'inizio di una nuova storia d'amore.

Bilancia: sarà una giornata molto fortunata dal punto di vista sociale. Vi relazionerete con amici e famigliari e tutti saranno felicissimi della vostra presenza. Porterete il sorriso anche sul posto di lavoro perché la vostra simpatia sarà contagiosa. Qualcuno di speciale potrebbe notare la vostra personalità e tentare un approccio romantico. Vi sentirete lusingati di questo gesto, ma non sarete sicuro di voler accettare l'invito.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di seguire il vostro istinto e di non dare troppo peso alle pressioni di colleghe e amiche.

Scorpione: deciderete di dare un pizzico di colore alla vostra vita. Proverete ad allontanare tutti i cattivi pensieri e vi circonderete di persone pronte a donarvi un sorriso. Qualcuno tra le vostre vecchie amicizie potrebbe reclamare la vostra presenza, ma dovrete analizzare i vostri desideri. Se riterrete che quel rapporto non possa giovare la vostro benessere, la cosa migliore sarà lasciar perdere. Vivrete dei momenti intensi con il partner, soprattutto di tipo fisico. La passione travolgerà il vostro cuore e vi farà sentire tre metri sopra il cielo. Potrebbero esserci dei cambiamenti sul posto di lavoro.

Previsioni astrologiche di domani 21 settembre: Sagittario dolce e Acquario riflessivo

Sagittario: sarete dolci e apprensivi verso il vostro partner. Cercherete di renderlo felice in tutti i modi possibile, ma nonostante i vostri sforzi, dovrete affrontare alcune discussioni che vi metteranno a disagio. Temerete di non riuscire a riportare la pace tra di voi, ma con il corso della giornata le cose miglioreranno. Un amico potrebbe aver bisogno del vostro aiuto: calibrate con attenzione le parole da dire perché un atteggiamento troppo deciso potrebbe causare più danni che altro. La situazione sul lavoro, per il momento, resterà statica e senza cambiamenti degni di nota.

Capricorno: non sarà facile ricaricare le vostre energie perché avrete molti impegni da portare a termine.

Il lavoro, infatti, assorbirà completamente il vostro tempo e vi spingerà a trascurare amici e partner. Qualcuno, deluso per la vostra assenza, potrebbe farvi notare il recente cambiamento. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non prendervela eccessivamente e di considerare di apportare dei piccoli cambiamenti nella vostra routine. Prendervi qualche ora di pausa, infatti, non renderà solo più felici i vostri affetti, ma gioverà al vostro cuore e al vostro fisico.

Acquario: per qualche ora, avvertirete il bisogno di allontanarvi da casa. Il vostro istinto vi dirà di non dire nulla a nessuno, ma prevarrà la razionalità. Cercherete di entrare in contatto con la natura perché vi sembrerà che la connessione con gli alberi e con i fiori parli direttamente al vostro cuore.

Al ritorno, vi sentirete più sereni e pronti ad affrontare le sfide quotidiane. Deciderete di organizzare qualcosa di bello con il partner: non sarete tipi da grandi feste o da regali esagerati, ma vi basterà un piccolo gesto per rendere felice la persona amata. Il lunedì si rivelerà molto fruttuoso dal punto di vista emotivo e psicologico.

Pesci: vi sembrerà di non riuscire a sincronizzarvi con l'inizio della settimana. La vostra mente, infatti, vivrà ancora secondo i ritmi del weekend appena trascorso. Il lavoro vi apparirà come un macigno insormontabile da affrontare perché vi ingabbierà in estenuanti turni. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di fermarvi un attimo a riflettere sulle vostre priorità.

Sarà fondamentale raccogliere le energie e mettervi all'opera. Gli amici costituiranno una valvola di sfogo importantissima perché vi consentiranno di parlare liberamente, ma attenzione a non dare troppo peso alle parole di persone pettegole.