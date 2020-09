Per il segno del Leone, questo ottobre 2020 non sarà dei più eccellenti, anzi. Potrebbe rappresentare un mese dei più negativi dell'anno. Sul lavoro mancherà questo spirito di iniziativa che ha caratterizzato i nati di questo segno, mentre in amore saranno più propensi a dare attenzioni in senso puramente erotico rispetto alla sfera romantica.

Le energie infatti non mancheranno in nessun campo, e Giove darà una mano con la fortuna e con le occasioni da cogliere al volo. Starà ai nati di questo segno essere sempre vigili.

A seguire, l'Oroscopo nel dettaglio per il segno del Leone per il mese di ottobre dell'anno 2020.

Amore

Per quanto riguarderà il romanticismo ci saranno delle situazioni con il partner per cui dovrete fare attenzione, perché non sempre l'atmosfera sarà delle migliori. Venere infatti sarà con voi, ma d'altro canto la sua fortuna si focalizzerà perlopiù sulla sfera pecuniaria. Ma se doveste volgere l'attenzione sulle energie erotiche, sappiate che Marte in questo sarà molto favorevole.

Gli incontri saranno molto produttivi ed incentivati da una propensione molto forte per il dialogo e per le argomentazioni che andranno al di là della semplice “conquista”. Ciò che subentrerà maggiormente sarà una affinità che probabilmente potreste non aver “incontrato” prima.

Lavoro

Saturno in opposizione e Mercurio in quadratura non vi faranno vivere un bel periodo sotto il profilo professionale.

Potreste non avere gli affari che desiderate, e spesso quelli a vostra disposizione potrebbero non essere all'altezza delle vostre aspettative, anche per quanto riguarda i guadagni piuttosto scarsi. Le spese però potrebbero seriamente aumentare, dunque fate attenzione a come spendete il denaro, soprattutto per quel che concerne le cose futili o che potrebbero essere rimandate in un altro momento.

I colloqui per trovare lavoro presenteranno una scarsità che effettivamente potreste evitare, ma di contro il consiglio spassionato sarà quello di non mollare, di fare sempre e comunque in modo di cercare un appiglio al mondo del lavoro per non rimanerne esclusi.

Fortuna e salute

Giove sarà dalla vostra parte, quindi in questo mese costituirà una buona “carta” da giocare per poter avere delle novità positive che vi facciano tirare un sospiro di sollievo di tanto in tanto.

Ciò che sarà veramente importante per i sentimenti spesso finirà per avere un epilogo positivo.

Anche Marte sarà in grado di offrirvi un supporto eccellente, ma ricordatevi spesso che dovete tenere sotto controllo lo stress e non lasciarvi prendere dall'ansia a causa di queste situazioni non pienamente ottimali.