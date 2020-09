Nuovo appuntamento con l'oroscopo settimanale sull'amore. Quali sono i consigli sentimentali e amorosi degli astri per affrontare al meglio la settimana che va da lunedì 14 a domenica 20 settembre 2020? Per saperne di più, consultate le seguenti previsioni astrali sull'amore e sui sentimenti, dedicate ai segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

Oroscopo settimanale sull'amore: da Ariete a Cancro

Ariete – Se nelle ultime settimane siete riusciti a evitare pesanti discussioni con il vostro partner, continuate a farlo anche in questa perché non troverete molta disponibilità nell'altra persona.

Forse questa volta l’avete combinata troppo grossa e quindi vi tocca aspettare che i suoi bollenti spiriti si plachino. Quando questo periodo di prova terminerà in modo positivo, farete chiarezza e sistemerete ogni cosa. Nel frattempo, impegnatevi al massimo e date il meglio di voi stessi.

Toro – Settimana positiva per le coppie che cercano di mettersi a posto economicamente, un po' negativa per quelle che hanno delle relazioni multiple. Le coppie in crisi devono sfruttare questa settimana per riflettere e fare bilanci sulla propria vita amorosa. Se dovete fare i conti con una situazione scomoda nata negli ultimi mesi, la cosa migliore da fare è chiarire. Se non riuscite a tenere saldo un rapporto d'amore, rischiate di perdere una persona davvero importante per voi.

Chiedetevi se vale davvero la pena correre questo rischio.

Gemelli – Settimana un po’ critica per i sentimenti, per una ragione o per l’altra avete difficoltà a essere chiari e concisi con le persone che vi stanno attorno. La colpa non è solo vostra, ma di una serie di situazioni createsi negli ultimi mesi e che ora portano un po' di confusione nella vostra vita.

Non reggendo questa strana situazione, alcuni nativi dei Gemelli preferirebbero separarsi piuttosto che affrontare la realtà con la persona amata. L'Oroscopo consiglia di non essere frettolosi e di aspettare tempi migliori. Cercate un ravvicinamento.

Cancro – Dovete aspettare tempi migliori per sfoggiare il vostro fascino e poter finalmente trovare l'anima gemella.

Molto probabilmente state aspettando l’amore della vostra vita, ma sapete anche che certe cose non si programmano, perciò c'è bisogno di tempo. Tuttavia, verso metà settimana le cose miglioreranno un po': raggiungerete un vostro equilibrio interiore e troverete una persona su cui poter concentrare tutta la vostra attenzione.

Previsioni astrali fino al 20 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – In questa nuova settimana settembrina potrebbe esserci un ritorno di fiamma, quindi preparatevi ad affrontare il passato. La verità è che avete difficoltà a staccare il cordone ombelicale con tutto quello che c’è stato fra voi due. Vi tocca fare i conti con dei sentimenti che credevate assopiti. Siate prudenti, non fatevi abbindolare da storie che non hanno le basi e neanche i presupposti.

Se la vostra relazione d’amore dura da tanto tempo non ha motivo di rompersi, anzi portatela avanti.

Vergine – Siete un segno piuttosto riflessivo, in questa settimana potreste essere più portati a ragionare con la testa piuttosto che lasciarvi andare alle sensazioni che detta il vostro cuore. Se ci sono delle situazioni da chiarire, fatelo nella prima metà di questa settimana, non c’è niente di peggio che lasciare un pensiero in sospeso. Se c’è una questione irrisolta, non chiudete gli occhi, prendetevi le vostre rivincite e se proprio dovete rinunciare a qualcuno significa che non era destino. Gli amici e i familiari sono pronti a sostenervi e a supportarvi.

Bilancia – Le settimane scorse non sono state proprio il massimo, perciò avete tanto bisogno di provare nuove sensazioni.

Tuttavia, dovete tenere gli occhi ben aperti: tutto ciò che all'inizio vi sembra appagante potrebbe non restare tale con il tempo. Avete una gran voglia di innamorarvi, ma non dovete cedere subito alle avance della prima persona che vi promette mare e monti. A parole sono bravi tutti, ma con i fatti non valgono niente. L'insicurezza degli ultimi tempi potrebbe farvi scherzi poco piacevoli. Dovete giudicare le persone con la massima lucidità.

Scorpione – In questi ultimi mesi avete vissuto l'amore con grande frustrazione, mai tranquilli e mai appagati pienamente. Non è colpa vostra ma degli eventi e dei cambiamenti che avete dovuto affrontare. Per fortuna, in questa nuova settimana di settembre torna il sereno e finalmente potete rilassarvi.

Se siete single vi aspetta un buon inizio di settimana, sicuramente vi aspettano delle sorprese, e se vi dovesse capitare un'avventura non dite di no ma vivetela pienamente.

L'amore secondo l'oroscopo dal 14 al 20 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questa settimana ci saranno tra voi nativi del Sagittario due opposti schieramenti. Da una parte ci sono coloro che sono riusciti a salvare il rapporto di coppia, dopo un lungo periodo di crisi, e dall'altra parte coloro che hanno fatto saltare in aria la relazione d'amore per svariati motivi e ora raccolgono i pezzi. Per quest’ultima categoria, l'oroscopo consiglia di raccogliere il coraggio e di trovare al più presto la giusta direzione da seguire.

Spesso le tensioni aprono nuovi orizzonti.

Capricorno – Settimana ideale per lasciarvi travolgere dall'amore e da tutte le sue sfumature. Ovviamente, per chi ha già le basi sarà una passeggiata, mentre sarà un pochino destabilizzante per coloro che sono single da troppo tempo. Buttarsi a capofitto in qualsiasi avventura amorosa non serve per colmare il senso di vuoto che avete dentro, il vero amore arriva, ogni cosa a suo tempo. Le coppie che si amano profondamente e che hanno superato diversi ostacoli possono già mettere in cantiere uno dei progetti validi per rafforzare di più il legame.

Acquario – Questa settimana porta solo notizie abbastanza positive, quindi con un cielo come il vostro sarà impossibile non pensare all'amore e ai sentimenti.

Siete molto presi dalla persona che ha fatto breccia nel vostro cuore e avete in mente di fare il primo passo. Qualcuno potrebbe essere attratto da storie complicate. A volte sembra che lo facciate apposta a ficcarvi in situazioni senza via d'uscita. Se conoscete una persona che vi interessa ma che abita molto lontano da voi o che è già impegnata, scappate a gambe levate.

Pesci – In questa terza settimana di settembre potreste trovare finalmente la pace. Se c'è una persona che vi interessa, questa è la settimana adatta per aprire il vostro cuore. I single che sono alla disperata ricerca di una favola d'amore non devono gettare la spugna: prima o poi l'amore busserà alla porta. Le coppie che vogliono allargare la famiglia o realizzare progetti importanti, sono baciate dalla fortuna.

Potete andare avanti con serenità e con qualche speranza in più verso il cammino a due, senza più quel fastidioso ostacolo chiamato denaro.