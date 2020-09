Ottobre sarà decisamente un mese di stallo per l'amore e i sentimenti dei nati Vergine, ma sul lavoro potrebbero arrivare successi e guadagni, che renderanno questo mese uno dei migliori dell'anno. Anche se la salute sarà un po' traballante, ci saranno i presupposti per riprendersi in fretta e senza il minimo sforzo. L'importante sarà riposare nei momenti opportuni, evitando di affaticarsi ulteriormente quando non è necessario. Di seguito l'Oroscopo che analizzerà l'amore, la salute, la fortuna e il lavoro dei nati Vergine.

Amore

Arriveranno altri momenti per poter sperimentare come si deve i sentimenti della sfera amorosa, perché a ottobre si assisterà a un periodo di stallo che non comporterà litigi o incomprensioni, ma una forte tendenza a prendere un po' la vostra relazione per scontata.

Ovviamente questa situazione sarà avvallata dal fatto che gli impegni si faranno sentire e anche piuttosto chiaramente.

Probabilmente i primi due giorni saranno positivi per i single, ma nel corso del mese certamente i nativi si dedicheranno agli amici di vecchia data.

Lavoro

Giove in sestile al segno del Capricorno, quindi un segno di Terra come il vostro, vi garantirà molta fortuna sul piano professionale, anche per ciò che concerne progetti e affari importanti o un investimento di grossa portata. Dal canto suo, Mercurio farà il suo dovere nei colloqui per trovare lavoro, ma anche per potervi relazionare con le altre persone in modo decisamente più produttivo e dunque collaborare in squadra nel migliore dei modi.

Le soddisfazioni vi accompagneranno per quasi l'intero mese, perciò non esitate nel fare qualche piccola pausa, ogni tanto ovviamente. Lo stress vi impedirà di fare anche le cose più facili, quindi non cedete.

Fortuna e salute

Certamente la fortuna di Giove è dalla vostra parte nel mese di ottobre, ma voi non siete persone che la attendete senza far niente.

Questa attitudine vi sarà di gran lunga più utile, ma con una combinazione come quella di questo mese sarà impossibile ottenere degli insuccessi.

Saturno vi sarà favorevole per poter porre l'accento sulle vostre responsabilità, incitandovi ad essere più concentrati.

Ci potrebbero essere dei malesseri, ma dovete considerare che saranno passeggeri e che spesso e volentieri necessiterete solamente di un po' di riposo.

Lo stress sarà costantemente in agguato, ma riuscirete a combatterlo con pochi mezzi.