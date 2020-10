L'oroscopo di mercoledì 14 ottobre sarà caratterizzato da intense emozioni per tutti i segni zodiacali. Gli astri, infatti, avranno modo di influenzare la vita amorosa, lavorativa e personale di ciascuno di noi. Nella volta celeste di domani, fra gli aspetti planetari di maggior rilievo, sarà possibile annoverare la congiunzione di Luna e Venere, Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in opposizione a Marte, la Luna in trigono a Urano, Venere in opposizione a Nettuno e Mercurio in opposizione a Urano.

Scopriamo, nel dettaglio, i profili astrologici di domani 14 ottobre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di mercoledì 14 ottobre: Ariete giù di tono e avventure per Toro

Ariete: il risveglio non sarà tra i migliori. Farete fatica ad alzarvi dal letto e l'unica cosa che desidererete sarà disattivare la sveglia. Purtroppo, gli impegni della giornata vi spingeranno a mettervi in moto. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di provare a concentrarvi sugli aspetti più positivi delle mansioni da svolgere. Andare a lavoro annoiati, infatti, potrebbe compromettere la vostra produttività. Il partner farà di tutto per risollevarvi l'umore e potrebbe organizzare una sorpresa inaspettata. Non siate avari con i sorrisi: qualcuno potrebbe ricambiare!

Toro: un pizzico di avventura non guasterà per iniziare al meglio la giornata.

Vorrete distaccarvi dalla previdibilità quotidiana e vivere nuove esperienze. L'aspetto emotivo sarà molto importante perché una mente calma e intraprendete vi permetterà di sfruttare determinate occasioni. Forse, temerete di non essere nell'età giusta per realizzare alcuni sogni, ma vi sbaglierete.

Se avrete fiducia nelle vostre capacità ed eviterete di fare paragoni con gli altri, tutto andrà per il meglio. Il partner potrebbe darvi del filo da torcere: chiarite subito la situazione.

Gemelli: la situazione con il partner vi peserà addosso come un macigno. Vi renderete conto di dover cambiare molte cose perché non potrete andare avanti in questo modo.

Vorrete solo avere una vita di coppia serena e senza eccessive preoccupazioni. La persona amata, apparentemente, sembrerà non capire il vostro punto di vista. Si opporrà alle vostre parole e cercherà di cambiare le carte in tavola. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di prendervi qualche ora per riflettere. Sicuramente, riuscirete a schiarirvi le idee e a prendere una decisione.

Cancro: potrebbe essere il momento giusto per iniziare qualcosa di nuovo. La fortuna sarà dalla vostra parte e questo vi sarà di grande aiuto. In ogni caso, dovrete cercare la forza in voi stessi e fare appello a tutte le vostre risorse per avere successo. Non date retta alle parole di chi cercherà di scoraggiarvi: alcuno lo faranno con buone intenzioni, altre con invidia, ma l'ultima parola spetterà a voi!

In amore, la situazione rimarrà stabile, avrete un rapporto sereno con il partner, senza impennate positive e senza discussioni fastidiose.

Oroscopo del 14 ottobre: nuove idee per Vergine e Bilancia confusa

Leone: avrete modo di rivedere le vostre priorità. Deciderete di apportare dei cambiamenti alla vostra routine quotidiana. Per prima cosa, avvertirete l'esigenza di curare maggiormente l'organizzazione. Una comoda agenda o un blocco per appunti potrebbero fare al caso vostro, inoltre, per gli amanti della tecnologia, non mancheranno app adatte allo scopo. Essere eccessivamente rigidi, però, potrebbe causare l'effetto contrario. Sarà fondamentale dare spazio ai sentimenti e mostrare amore nei confronti delle persone che vi circonderanno.

Vergine: la vostra spiccata progettualità vi consentirà di lavorare su nuove idee. Non saprete ancora come metterle in pratica, ma sarete pronti a trasformale in prodotti di successo. Prima di parlarne con qualcuno, però, vorrete avere un quadro preciso della situazione. Non sarà facile scalfire la sicurezza in voi stessi, ma questo atteggiamento potrebbe trasformarsi in superbia. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di mantenere un certo livello di umiltà. Non sarà un punto a vostro sfavore, anzi, vi consentirà di guardare oltre.

Bilancia: seguire il filo dei vostri pensieri non sarà semplice: avrete così tante idee per la testa da rimanere confusi. Anche gli altri faranno fatica ad entrare in empatia con voi.

Per fortuna, si tratterà solo di una situazione momentanea. Avrete bisogno di carta e penna per imprimere sensazioni e ricordi. Dopo averlo fatto, sicuramente, vi sentirete molto più leggeri e pronti a conquistare la giornata. Il partner vi spingerà ad aprire il vostro cuore, non sarà un'impresa facile, ma ciòcontribuirà farvi stare meglio. Non dimenticate di dedicare tempo alle vostre passioni.

Scorpione: sul lavoro, sarete molto rigidi e non vi farete distrarre da chiacchiere o passatempi. Vorrete svolgere tutto al meglio perché sarete stufi di dover sottostare agli ordini dei superiori. Sarà tempo di impegnarvi per dare vita alla vostra attività. Le competenze apprese vi saranno di grande aiuto, ma sarà necessario acquisirne di nuove per avere la strada spianata.

Il partner potrebbe avere qualcosa da ridere sulle vostre scelte: preferirà che vi dedichiate a un lavoro da dipendenti, ma il rischio non vi spaventerà affatto.

Previsioni astrologiche di domani 14 ottobre: Capricorno innamorato e tanta energia per Pesci

Sagittario: sul posto di lavoro, farete fatica a far sentire la vostra voce. Avrete molte idee da proporvi, ma colleghi, meno talentuosi, ma più estroversi, riusciranno a battervi sul tempo. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a essere più intraprendeti. La paura di fallire, infatti, potrebbe farvi perdere molte occasioni e causarvi un forte calo dell'umore. Se avrete dei dubbi, il confronto con un amico o con il partner, potrebbe essere di grande.

Non aspettatevi una soluzione facile o veloce: dovrete lavorare molto su voi stessi e sul vostro approccio alle varie situazioni.

Capricorno: il vostro cuore batterà all'unisono con quello del partner. Formerete un'unica figura e i vostri pensieri saranno in sintonia. Non ci saranno motivi di discussione, ma tante idee e progetti per il futuro. La situazione lavorativa potrebbe mettervi a dura prova. Ci saranno delle cose, infatti, che non riuscirete a superare. Farete fatica a portare a termine gli impegni della giornata e i colleghi non vi saranno di alcun aiuto. Per fortuna, potrete sfruttare le ore serali per godervi degli attimi di puro relax: una tisana rilassante, una doccia calda e un buon libro costituiranno la tripletta perfetta.

Acquario: vi renderete conto che le vostre azioni non avranno ripercussioni solo su di voi, ma anche sugli altri. Il rispetto per i sentimenti altrui sarà fondamentale per riuscire a risolvere alcune discussioni. Dal punto di vista sociale, dovrete fare appello al vostro buonsenso ed evitare di immischiarvi in discussioni che non vi riguardano. Intromettervi, infatti, potrebbe farvi apparire come persone impiccioni e arroganti. La vicinanza degli affetti più cari vi fornirà un supporto emotivo non indifferente, ma dovrete trovare il modo per riuscire a manifestare i vostri sentimenti.

Pesci: la musica vi infonderà amore e coraggio. Sarà una giornata energica e piena di vita, dove ballerete al ritmo delle vostre canzoni preferite.

Avrete la nota giusta per ogni situazione e non vi farete spaventare da chi non la penserà come voi. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di approfittare di tutta questa grinta per ottenere qualcosa d'importante. I cambiamenti che apporterete alla vostra quotidianità potrebbero essere duraturi e dare una nuova prospettiva ai vostri sogni.