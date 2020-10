L'Oroscopo di giovedì 15 ottobre evidenzia una carica cosmica importante con l'ingresso della Luna in Bilancia. Sono chiamati in gioco le energie mentali e fisiche, anche la forza di volontà avrà una sua rilevanza in questa particolare fase astrologica. Si prevede un giovedì di uscite per i nati del Cancro, mentre i Sagittario avranno modo di sorridere. Amore, lavoro, soldi e salute, scopriamo come sarà questa giornata attraverso le previsioni dell'astrologia e relativa classifica, disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche degli ultimi quattro segni zodiacali

Leone – 12^ - L'oroscopo del 15 ottobre prevede una giornata stancante.

Avrete il morale sotto ai tacchi e non vedrete l'ora di arrivare a sera. Sarete molto permalosi e irascibili, quindi la percentuale di contrarre discussioni sarà decisamente alta. Evitate, per quanto possibile, di infilarvi in situazioni poco limpide: tenetevi fuori dai guai! Cercate di tenere duro in questa giornata e ricordatevi che ogni tempesta è destinata a finire.

Amore: desidererete starvene un po' per conto vostro;

Lavoro/Soldi: all'interno della sfera lavorativa sarà necessario cercare di collaborare;

Salute: imparate a essere più pazienti.

Scorpione – 11^ - Giovedì da prendere con le pinze perché potrebbero emergere degli imprevisti impensabili. Qualcosa o qualcuno vi sorprenderà, deludendovi un po'.

Comunque sia, sarà meglio non andare in escandescenze e mantenere il controllo della situazione. Forse non state vivendo un periodo favorevole, ma cercate di assumervi le vostre responsabilità senza incolpare nessuno se le cose vanno male. Entro domenica la ruota tornerà a girare positivamente, siate pazienti!

Amore: il partner cercherà di parlarvi di un argomento importante, quindi presta attenzione alle sue parole;

Lavoro/Soldi: non siete più convinti del vostro lavoro o forse la busta paga non vi soddisfa. Se tra colleghi c'è astio, considerate un cambiamento favorevole;

Salute: vi sentirete a corto di energia.

Capricorno – 10^ - Anche se non siete tra i segni più in forma di questa giornata, potete comunque prendervela con comoda perché tutto filerà liscio come l'olio.

Aspettatevi un giovedì lento e a tratti noioso, non a caso rischierete di sbadigliare anche sul posto di lavoro! Vi riprenderete solamente nel tardo pomeriggio, ma sicuramente andrete a dormire prima del solito.

Amore: l'oroscopo prevede incontri interessanti;

Lavoro/Soldi: state risparmiando in vista di qualche evento. Cogliete al volo delle offerte irripetibili;

Salute: avrete molto sonno.

Acquario – 9^ - Aspettatevi una giornata estenuante. Non vedrete l'ora di concludere il vostro dovere per potervi abbandonare al relax assoluto. Sono giorni che non fate altro che correre avanti e indietro tra mille attività. "Prima il dovere e poi il piacere". Le previsioni invitano a portare al termine i vostri compiti, in tal modo riuscirete ad essere completamente liberi per il prossimo fine settimana.

Organizzate qualcosa di emozionante da fare nei prossimi giorni, le chance di divertirsi saranno elevate.

Amore: avete bisogno di fidarvi della persona che amate;

Lavoro/Soldi: avete speso troppi soldi nei giorni scorsi e questo vi rende nervosi;

Salute: emicrania in vista.

Oroscopo del 15 ottobre, i segni di metà classifica

Vergine – 8^ - Per molti nativi di questo simpatico e vulcanico segno, sarà un giovedì da non prendere sottogamba. Delle situazioni si ribalteranno o prenderanno una piega inaspettata. Se possibile, giocate in anticipo ed evitate di arrivare tardi al lavoro, a scuola o ad un certo appuntamento. Ci saranno delle questioni economiche da trattare, forse un investimento. Qualcuno sta per traslocare o cambiare lavoro, comunque sia, entro dicembre molte cose non saranno più le stesse.

Amore: le relazioni risultano precarie. In giornata sarà meglio prestare attenzione al partner;

Lavoro/Soldi: c'è molta concorrenza;

Salute: l'allenamento costante vi aiuterà a mantenervi in forma, non solo fisicamente ma anche mentalmente.

Gemelli – 7^ - L'oroscopo del 15 ottobre vi vedrà pimpanti, specie nelle prime ore della giornata. Avrete delle questioni di cui occuparvi, ma tutto vi riuscirà magnificamente bene. Dopo pranzo avrà inizio il vostro pomeriggio rilassante. Vi lascerete trasportare nel mondo dei sogni dal pisolino pomeridiano. In serata avrete modo di assaporare l'armonia famigliare. Se vivete da soli, dedicherete la massima attenzione alle vostre personali esigenze.

Amore: scelte da fare, vi ritroverete davanti ad un bivio;

Lavoro/Soldi: esperimenti in atto. In questa giornata avrete modo di provare delle cose nuove ed emozionanti;

Salute: cercate di non abbandonarvi alla pigrizia e continuate a muovervi regolarmente o a nutrirvi in modo equilibrato.

Ariete – 6^ - Sarete alle prese con le faccende domestiche oppure con delle commissioni importanti che vi terranno impegnati fuori da casa.

Sarà bene fare attenzione al tempo, in ogni caso partite prevenuti e munitevi sempre di un ombrello. Nei giorni scorsi ci sono stati dei cambiamenti che vi hanno costretto a rivedere delle attività. Prima che le cose varino ulteriormente, cercate di mettere i puntini sulle 'I' e di chiudere le questioni fondamentali.

Amore: occorrerà parlare con il partner o con la persona interessata di una certa questione, cercate di non tirarla per le lunghe;

Lavoro/Soldi: la pigrizia si impadronirà della vostra mente in questo giovedì;

Salute: vi state lasciando andare.

Cancro – 5^ - Da tempo attendete delle cose, forse dei soldi o dei prodotti che avete ordinato online. Le stelle rivelano che la vostra attesa finirà in queste 24 ore!

In genere vi date sempre da fare perché non vi piace starvene in panciolle, ma tendete a stancarvi facilmente. Il vostro è un segno molto legato all'infanzia, alla famiglia, al focolare domestico. Ed ecco che in questo giovedì avrete modo di fare qualcosa di bello insieme ai vostri cari. Uscirete per fare la spesa, ma cercate di non comprare prodotti inutili e poco salutari.

Amore: dichiarazioni in vista. Se siete in coppia, fatevi avanti e pretendete rispetto;

Lavoro/Soldi: operazioni da effettuare. Chi lavora sta per ricevere una proposta o una promozione;

Salute: ultimamente avete molto sonno e faticate a mantenervi concentrati.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Pesci – 4^ - È una giornata abbastanza favorevole, lo garantisce l'oroscopo.

La Luna in Bilancia vi renderà più lucidi e produttivi che mai. Saprete essere all'altezza delle vostre stesse aspettative. Riuscirete a terminare il lavoro/studio il prima possibile e vi ritroverete a trascorrere una serata rilassante. Presto giungeranno delle importanti novità riguardanti la vostra vita e quella di chi vi sta a cuore.

Amore: passione stellare;

Lavoro/Soldi: di tanto in tanto, durante la giornata, ritagliatevi delle piccole pause per meditare;

Salute: arieggiate la stanza e muovetevi di più.

Sagittario – 3^ - Le previsioni astrali del 15 ottobre risultano più che sorridenti. Ultimamente avete la testa tra le nuvole, forse siete innamorati o avete scoperto una nuova e trascinante passione.

Comunque sia, questa mattinata comincerà con il piglio giusto e riuscirete a stare al passo con i vostri molteplici impegni. Qualcuno sta per subire un cambiamento sostanziale, finalmente la situazione generale sta per smuoversi anche per coloro che non riescono a vedere una via d'uscita.

Amore: in ogni relazione occorre essere pazienti e alla mano, dunque, evitate le imposizioni;

Lavoro/Soldi: attualmente la carriera risulta essere un capitolo dolente;

Salute: scaricate lo stress con la meditazione o una passeggiata in solitaria.

Toro – 2^ - Siete un segno forte ma polemico, è difficile farvi andare a genio qualcosa. In questo giovedì, la ragione sarà dalla vostra parte e vincerete eventuali cause o discussioni.

Avrete una matta voglia di cibi salati e dolci, perché l'autunno, il freddo e le giornate grigie vi mettono addosso un senso di noia e tanta fame. Portate avanti il vostro lavoro o la ricerca di un impiego, ma prendete in considerazione quei mezzi alternativi e moderni.

Amore: senza dialogo non si va da nessuna parte;

Lavoro/Soldi: non dovrete dare niente per scontato, inoltre, le migliori occasioni saranno dietro l'angolo;

Salute: tornerete a dormire sonno sereni dopo le disavventure degli ultimi giorni.

Bilancia – 1^ - La Luna nel vostro segno vi renderà la giornata vincente e favorevole. Vi sentirete pieni di risorse e di energia. Anche la sfera sentimentale sarà messa in grande risalto e questo sarà importante per coloro che hanno una relazione a distanza.

Le vostre incertezze cominceranno a scemare ed entro dicembre vi aprirete a nuovi orizzonti lavorativi e personali. Nel vostro futuro c'è un viaggio emozionante.