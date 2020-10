Siamo all'inizio di una nuova settimana e ci saranno tante novità da vivere e da scoprire per tutti i segni zodiacali. L'Oroscopo di lunedì 12 ottobre verrà formulato sulla base dei movimenti degli astri e dei diversi aspetti planetari. Nella volta celeste di domani, sarà possibile osservare la congiunzione di Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in opposizione a Marte, la Luna in quadratura a Mercurio, Mercurio in opposizione a Urano e Venere in trigono a Urano.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 12 ottobre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di lunedì 12 ottobre: Toro socievole e Cancro dolce

Ariete: affronterete questo lunedì con forza e determinazione. Le recenti delusioni non vi influenzeranno negativamente, anzi, saranno un monito a migliorarvi e a impegnarvi di più. Vorrete creeare un feeling particolare con il vostro partner, ma non sarà facile dare vita alla giusta atmosfera. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di trovare il momento adatto per trascorrere un po' di tempo assieme. Il partner, forse, vi apparirà distaccato, ma il vostro calore riuscirà a coinvolgerlo completamente.

Toro: avvertirete la necessità di mettere da parte tutte le situazioni che vi hanno generato sofferenza. Vorrete ricominciare da capo e instaurare nuovi rapporti sociali.

Cercherete di mostrare il meglio di voi stessi e di mascherare alcuni difetti. Le previsioni zodiacali di domani, però, consigliano di non alterare la vostra personalità. La cosa migliore sarà fondare le amicizie sulla sincerità e sul rispetto reciproco. La vostra simpatia riuscirà a coinvolgere tutti quelli che vi circonderanno.

Gemelli: avrete molte idee su cui lavorare, ma avrete paura a occuparvi degli aspetti più pratici delle situazioni. Non vorrete rovinare tutto con una vostra mossa sbagliata e preferirete delegare, ad altri, determinate scelte. Purtroppo, ben presto, vi renderete conto che questa non sarà una strategia vincente.

L'unico modo per ottenere dei risultati sarà quello di farvi carico di tutto ciò che riguarderà i vostri piani. Per fortuna, non sarete soli: accanto avrete amici sinceri che saranno in grado di aiutarvi e di confortarvi.

Cancro: anche se cercherete di tirare fuori il lato più rigido del vostro carattere, non riuscirete a far passare inosservata la dolcezza che vi caratterizza. Sarete molto sensibili nei confronti delle vicende altrui e, per quanto possibile, cercherete di essere d'aiuto. Il partner sarà completamente preso da voi. Vi dedicherà parole speciali e non riuscirà a distogliere l'attenzione dalla vostra compagnia. Dal punto di vista lavorativo, potrebbero esserci delle novità importanti, ma dovrete impegnarvi molto per riuscire a trasformarle in realtà.

Oroscopo del 12 ottobre: sensibilità per Vergine e feeling di coppia per Scorpione

Leone: ci saranno alcuni elementi, del vostro carattere, che vorrete modificare. Si tratterà di piccolezze, ma non vi arrenderete fino a quando non avrete raggiunto l'obiettivo. In amore, sarete pronti a mettervi in gioco e a tornare in pista. Potreste conoscere persone molto interessanti, però, per il momento, nessuna stuzzicherà la vostra fantasia. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non perdere il controllo della situazione: ben presto, nella vostra vita, potrebbe entrare qualcuno di molto speciale.

Vergine: esigerete maggior rispetto per i vostri sentimenti. Vi renderete conto di essere poco considerati dalle persone che vi saranno accanto.

Saranno tutte troppo prese dai loro problemi per riuscire a guardare oltre. Il lavoro occuperà gran parte del vostro tempo e vi metterà a dura prova con nuove sfide. Avrete modo di mostrare il vostro valore, ma un eccessivo accanimento potrebbe causare l'effetto contrario. In amore, al momento, non ci saranno novità positive: dovrete ancora combattere con vecchie questioni irrisolte.

Bilancia: vi metterete alla ricerca dell'anima gemella, ma sarete molto selettivi nei confronti degli altri. Tenderete a chiudere le porte in faccia davanti alle prime incomprensioni e non accetterete che qualcuno critichi le vostre idee. Questo atteggiamento potrebbe essere controproducente e creare una barriera tra voi e il mondo esterno.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di rimandare gli incontri romantici e di concentrarvi sulla vostra crescita personale. Rimuovere i motivi di tanta sofferenza vi aiuterà a tornare quelli di sempre.

Scorpione: la vostra relazione romantica prenderà una piega inaspettata. Vi renderete conto di essere riusciti a creare una sintonia intensa e travolgente. Verrete, totalmente, conquistati dagli occhi della persona amata e ogni sua parola vi riempirà il cuore di gioia. Farete fatica a concentrarvi sul lavoro e sulle amicizie perché sarete troppo presi dalle vostre emozioni. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non trascurare alcuni aspetti della vostra vita: trovare un punto di equilibrio sarà la cosa migliore!

Previsioni astrologiche di domani 12 ottobre: Sagittario determinato e Pesci bisognoso di supporto

Sagittario: la vostra situazione lavorativa vedrà un miglioramento improvviso. Riuscirete a raggiungere determinati risultati e vi porrete nuovi obiettivi. Ciò farà molto bene alla vostra autostima e vi spingerà ad osare anche dal punto di vista sociale. Cercherete di rafforzare vecchi legami e non avrete paura di allargare la vostra cerchia di amicizie. Preferirete delle personalità simili alla vostra in modo da potervi confrontare su svariati temi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non essere troppo selettivi.

Capricorno: sarà il momento giusto per ritrovare il controllo dei vostri sentimenti.

Dovrete prendere delle decisioni importanti in ambito sentimentali e, forse, non sarà facile affrontare le conseguenze delle vostre azioni. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non chiudervi in voi stessi. Gli amici rappresenteranno delle figure importantissimi per voi e saranno pronti ad aiutarvi, in ogni circostanza. La situazione lavorativa si manterrà stabile, ma richiederà un grande impegno da parte vostra.

Acquario: sarà tempo di grandi cambiamenti. Le diverse situazioni vi chiederanno di adattarvi a degli eventi inaspettati. In un primo momento, resterete sorpresi e non saprete cosa fare, ma poi non perderete tempo. Da tutto questo potrebbe nascere qualcosa di molto importante.

Infatti, si metteranno in modo dei meccanismi che vi porteranno a vivere una nuova fase della vostra esistenza. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di dare spazio all'amore e all'amicizia.

Pesci: le vostre idee ribelli e innovative potrebbero mettervi in una situazione complessa. Gli amici, infatti, faranno fatica a mettersi nei vostri panni e tenderanno a criticarvi. Non vivrete bene questo momento perché vorrete solo essere compresi e accettati. Per fortuna, il partner sarà sempre dalla vostra parte. Vi sorriderà in ogni momento della giornata e vi supporterà con il suo amore. Concentrarvi sulle vostre capacità comunicative, potrebbe rendere tutto più semplice!