L'Oroscopo del 16 ottobre parla di incontri e occasioni importanti che renderanno interessante questa giornata per molti. Sarà un venerdì di prim'ordine con la Luna Nuova in Bilancia che garantisce forza e concentrazione. Alcuni segni saranno chiamati a sostenere delle prove sostanziali, mentre altri riceveranno delle sorprese inaspettate. I nativi dell'Acquario saranno pensierosi, mentre i nati del Cancro avranno una giornata entusiasmante. Approfondiamo l'andamento su amore, lavoro e salute attraverso le previsioni del giorno per ciascun segno zodiacale, con annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Le previsioni dell'oroscopo degli ultimi sei segni

Scorpione – 12^ posizione - Ancora un'altra giornata negativa. Siete un segno molto impulsivo, ma sarà meglio tenere a bado questo stato d'animo. Rischierete di scontrarvi con delle persone care o con dei colleghi. Qualcosa, ultimamente, vi sta causando scontentezza: scavate a fondo del vostro problema senza coinvolgere chi non c'entra nulla. Evitate di mettervi ai fornelli!

Amore: i single sono nel bel mezzo di un periodo sfortunato;

Lavoro/Soldi: chi lavora da diversi anni, non vede l'ora di andare in pensione;

Salute: mal di schiena!

Vergine – 11^ posizione - Evitate di mettervi ai fornelli o di maneggiare gli oggetti contundenti in queste 24 ore poco limpide.

Sarete distratti e vi sentirete perseguitati dalla scalogna, ma sarà solamente una vostra impressione. Ciononostante, rimandate eventuali impegni o appuntamenti ad un giorno più tranquillo e favorevole. Siete nel mezzo di un periodo stressante e questo sconforta abbastanza.

Amore: coloro che sono reduci da una ferita d'amore, in questo periodo non hanno proprio voglia di infilarsi in nuove situazioni sentimentali;

Lavoro/Soldi: faticate a sbarcare il lunario, ci sono fin troppe spese, tasse e mutui da pagare e questo vi intristisce;

Salute: siate prudenti.

Capricorno – 10^ posizione - In questo periodo avete un caos in testa.

Avete molta carne a cuocere e non sapete come muovervi. Magari dovete prendere una decisione o traslocare. Chi ha cambiato casa o paese di recente, deve prendersi del tempo per abituarsi. Comunque sia, tenete la mente aperta.

Amore: qualcuno sta pensando di chiedervi di uscire;

Lavoro/Soldi: non siete soddisfatti del vostro impiego;

Salute: stress alle stelle!

Acquario – 9^ posizione - In genere siete delle persone alla mano e con la testa sulle spalle, ma in questa giornata avrete fin troppi pensieri.

Riflettere bene prima di agire sarà molto importante in questo giorno turbolento. Qualcuno o qualcosa rischierà di infastidirvi e di farvi perdere la pazienza.

Amore: allontanamenti in vista;

Lavoro/Soldi: tenete duro, stanno per giungere delle novità importanti;

Salute: occhio al raffreddore di stagione.

Toro – 8^ posizione - Avrete a che fare con una mattinata un po' particolare, infatti l'oroscopo intravedete del trambusto, forse un imprevisto o un ritardo. Comunque sia, potrete salvare il salvabile giocando d'anticipo. Una cosa in particolare, vi lascerà alquanto interdetti. Ultimamente faticate a mettere piede fuori dal letto perché avete molto sonno e desiderate solamente rimanere sotto le coperte, al caldo.

Se state inseguendo un sogno, è abbastanza facile che siate tentati dal gettare la spugna o ad allentare la presa, ma non fatelo.

Amore: all'interno della relazione occorre avere fiducia;

Lavoro/Soldi: non siete motivati a sufficienza o avete perso lo stimolo;

Salute: un bagno caldo a fine giornata vi rinfrancherà.

Leone – 7^ posizione - Durante questo venerdì, potreste ritrovarvi a scambiare degli sguardi eloquenti con una persona che conoscete da poco. L'amore sarà nell'aria, pronto ad esplodere da un'istante all'altro. Preparatevi in anticipo per il fine settimana, programmate qualcosa di emozionante e divertente da fare. La voglia di darvi da fare non mancherà, ma attenzione a non strafare.

Amore: il vostro cuore tornerà a battere se siete single mentre, se siete impegnati, la relazione si riaccenderà;

Lavoro/Soldi: forse sarà il caso di trovare delle nuove alternative, specialmente se qualcosa non funziona;

Salute: vestitevi più pesantemente altrimenti rischierete di ammalarvi.

L'oroscopo del giorno 16 ottobre, i primi sei segni

Bilancia – 6^ posizione - Le previsioni astrologiche del giorno 16 ottobre parlano di soldi, lavoro e famiglia. Nel caso in cui ci fosse stato un problema nei giorni precedenti in uno di questi settori, in questo venerdì sarà possibile lasciarselo alle spalle e voltare pagina. Vi state occupando di una persona cara che sta poco bene.

Amore: le coppie che stanno insieme da tempo vorrebbero convivere o fare un passo importante, ma qualcosa lo impedisce;

Lavoro/Soldi: vi servono maggiori introiti, in tal caso valutate un secondo lavoro;

Salute: possibili capogiri, forse state mangiando poco o male.

Sagittario – 5^ posizione - Non starete più nella pelle per via di un evento che attendete con trepidazione.

Sarà un venerdì importante ed i vostri progetti risulteranno privilegiati. Vi sentirete leggeri e privi di problemi, finalmente! Possibile festa o compleanno in vista. Pettegolezzi in arrivo nell'arco della giornata. Potreste approfondire una nuova conoscenza.

Amore: nelle coppie spesso c'è il timore che l'altro tradisca;

Lavoro/Soldi: impegnatevi di più e distraetevi di meno;

Salute: sarà meglio ridurre il consumo di sale.

Gemelli – 4^ posizione - La settimana ha portato dei cambiamenti che ancora state cercando di metabolizzare. In queste 24 ore, il Novilunio farà piazza pulita di tutte quelle situazioni che non vanno più bene. Finalmente il cielo vi sorriderà ed anche in famiglia ci sarà un maggiore affiatamento.

Concentratevi sui vostri progetti a lungo termine, non cedete alla procrastinazione.

Amore: siate pazienti e spettegolate di meno;

Lavoro/Soldi: in ufficio sarà meglio cercare di non chiacchierare troppo;

Salute: sarete di buon umore.

Cancro – 3^ posizione - Sognate di sfondare, di affermarvi e di raggiungere il vostro scopo di vita. Avete molte situazioni in ballo in questo periodo, per questo motivo non potete tirarvi indietro. Questo sarà un venerdì carico di entusiasmo. Cercate di non sottovalutare ciò che sognerete durante la notte poiché potreste farete dei sogni premonitori.

Amore: i single stanno conoscendo qualcuno grazie ai social network;

Lavoro/Soldi: rivedrete i conti perché a breve effettuerete un acquisto enorme;

Salute: non sovraccaricatevi di faccende altrimenti trascorrerete un weekend con degli acciacchi muscolari e articolari.

Ariete – 2^ posizione - Vi alzerete di buon umore e la fortuna vi accompagnerà per l'intera giornata.

I vostri livelli di creatività risulteranno elevati, per cui potrete destreggiarvi nelle più disparate attività come la cucina, il disegno, ecc. Date sfogo alla fantasia e non preoccupatevi del parere altrui. In giornata, inoltre, vi ritroverete a scambiare quattro parole con qualcuno ed apprenderete una certa informazione interessante.

Amore: c'è un po' di noia, dunque, cercate di aggiungere un pizzico di pepe nella relazione;

Lavoro/Soldi: si registreranno delle transazioni economiche particolari;

Salute: onde evitare di ammalarvi, assicuratevi di non prendere troppo freddo.

Pesci – 1° posto - Siete un segno ambizioso e in queste 24 ore sognerete in grande. State ambendo a qualcosa di strepitoso e vi sentite sempre più vicini al traguardo.

Continuate ad insistere e lavorate sulla vostra pazienza. Preparatevi in anticipo al grande weekend che vi attende. La settimana sta per chiudersi con un colpo di scena!

Amore: con il partner di sempre si tornerà a parlare di progetti e viaggi;

Lavoro/Soldi: non sapere cosa vi riserva il futuro vi spaventa;

Salute: vi sentirete un po' fiacchi, rivedete l'alimentazione.