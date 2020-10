Cosa prevedono gli astri per l'Oroscopo del giorno 11 ottobre? Con la Luna in Leone si preannunciano fuoco e fiamme, sia in amore che nella sfera personale. Un'altra settimana volge definitivamente a conclusione e anche questo mese di ottobre procede speditamente. Ci sarà da aspettarsi una domenica rilassante per alcuni segni zodiacali, ma anche attiva e produttiva. L'amore, il lavoro e soprattutto la salute sono sotto la lente di ingrandimento di questo oroscopo giornaliero. Dunque, scopriamo le previsioni della giornata e annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche degli ultimi quattro segni zodiacali

Vergine - 12^ posizione - Domenica noiosa e a tratti apatica. Non avrete voglia di uscire o di parlare. Preferirete trascorrere tutta la giornata magari davanti alla vostra serie tv preferita o a leggere quel romanzo. Non c'è nulla di male a lasciarsi andare e a procrastinare gli impegni, ma se ciò vi procurerà un po' di ansia allora rischierete di non godervi appieno la domenica. Chat di gruppo.

Amore: qualcuno che avete conosciuto sui social è interessato a voi e presto si dichiarerà;

Lavoro/Soldi: niente di nuovo su questo orizzonte, sarà una domenica monotona;

Salute: relax.

Sagittario - 11^ posizione - Le previsioni astrali annunciano una domenica a dir poco spossante.

Dovrete fare i conti con lo stress accumulato in settimana, inoltre rischierete di avere a che fare con un terribile mal di testa o i dolori alla cervicale.

Amore: ripenserete ad un vecchio amore andato a finire in malo modo, ma cercate di metterci una pietra sopra;

Lavoro/Soldi: fate un passo indietro e cercate di vedere la situazione economico-lavorativa da un'altra angolazione, perché vi sta sfuggendo un dettaglio;

Salute: giornata faticosa. Anche se sarete a riposo dal lavoro, avrete comunque da fare in casa.

Ariete - 10^ posizione - Nessuna battaglia si vince stando immobili e seduti sul divano di casa.

Se non siete soddisfatti della vostra vita, allora dovete darvi una bella mossa e partire all'attacco. Datevi da fare e trasformate la seguente settimana in un qualcosa di favoloso e soddisfacente. I limiti mentali esistono solo per essere superati.

Amore: sarà necessario cambiare atteggiamento verso l'amore;

Lavoro/Soldi: qualcosa non vi soddisfa, forse siete pentiti delle scelte fatte?

Salute: avrete bisogno di un bel massaggio per sciogliere la tensione accumulata in settimana.

Capricorno - 9^ posizione - Sarete troppo agitati, forse per via di un recente litigio o di una telefonata da parte di una persona sgradita.

Cercate, per quanto possibile, di tenere a bada la tensione altrimenti vi rovinerete l'intera giornata. Tutti gli ostacoli possono essere superati. I più grandi avranno degli ospiti a casa, forse dei nipoti o dei figli che non vedono tanto spesso.

Amore: nervosismo all'interno della relazione di coppia, forse non si è mantenuta una promessa o ci sono stati dei torti imperdonabili;

Lavoro/Soldi: puntate ai risultati a lunga scadenza;

Salute: energie pari a zero.

L'oroscopo di domenica 11 ottobre per i segni di metà classifica

Leone - 8^ posizione - Pablo Picasso disse che ogni atto di creazione inizia con un atto di distruzione, ed è proprio nei momenti peggiori dell'umanità che sono nate le migliori invenzioni e sono stati compiuti dei passi in avanti verso un futuro alla portata di tutti.

Quindi, anziché maledire i giorni negativi, chiedetevi sempre cosa potete fare per capovolgere la situazione e migliorarla.

Amore: il partner non vi soddisfa o forse non riuscite a trovare la persona giusta per voi;

Lavoro/Soldi: siete sulla buona strada, continuate così;

Salute: non pensate sempre alle esigenze altrui e sfruttate queste 24 ore per pensare solamente a voi stessi.

Acquario - 7^ posizione - Giornata da leoni, sarete molto testardi e concentrati sui vostri obiettivi. Nessuno riuscirà a rovinarvi i piani della giornata. Non aspettate che l'occasione giusta bussi alla vostra porta, ma andatele incontro e createla voi stessi. La fortuna aiuta gli audaci, perciò talvolta è necessario assumersi dei rischi.

Amore: romanticismo e fantasie saranno alle stelle in questa domenica infuocata;

Lavoro/Soldi: aggiornamenti in corso;

Salute: qualcosa vi preoccupa, state pensando di recarvi dal medico o dal dentista.

Toro - 6^ posizione - Avere bisogno di un aiuto non significa essere deboli, anzi. Aprite la mente e scoprirete nuovi mondi. Non gettate la spugna, nemmeno se tutto vi sembra andare storto. Presto o tardi arriverete in cima alla montagna e capirete che ne è valsa la pena fare tanti sacrifici e rinunce.

Amore: giornata di conquiste, uscite o dite 'Sì' ad un invito;

Lavoro/Soldi: vi darete allo shopping online;

Salute: giornata di recupero.

Gemelli - 5^ posizione - Nella crisi si tende a dare il meglio delle proprie capacità.

In questi mesi bui e incerti, anche voi avete imparato tante cose nuove ed ora vi sentite più capaci e forti che mai. Sarete determinatissimi in questa domenica che precede una promettente settimana, destinata a portarvi delle notizie particolari.

Amore: con il partner farete favole e follie;

Lavoro/Soldi: dovete prendere delle decisioni sostanziali, ritagliatevi queste 24 ore per rifletterci con calma;

Salute: sfruttate la giornata per dormire più a lungo e per concedervi un trattamento di bellezza.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Bilancia - 4^ posizione - Finalmente in questa domenica potrete prendervi tutto il tempo necessario per pensare a voi stessi o per riflettere sulle scelte da compiere prossimamente.

Tra qualche giorno si verificherà il novilunio nel vostro segno, ma già in queste 24 ore le stelle annunciano che qualcosa sta per cambiare. Quindi dovrete partire prevenuti e fare attenzione ai segnali velati, che in questa domenica vi ronzeranno attorno. In famiglia dovrete essere più presenti.

Amore: eventuali dubbi o problemi sentimentali saranno lasciati alle spalle;

Lavoro/Soldi: le cose cominceranno finalmente a ingranare;

Salute: tutto ok, tranne qualche possibile mal di dente.

Pesci - 3^ posizione - Giornata piena di saggezza, apprenderete delle nuove informazioni che vi saranno di grande utilità. Siete un segno permaloso, ma anche molto altruista. Spesso, però, commettete l'errore di annullarvi per aiutare gli altri e questo non va affatto bene.

Prendetevi questa bella domenica per pensare al vostro benessere psicofisico e amatevi di più. Una persona cara vi terrà compagnia, anche via chat.

Amore: le vostre fantasie saranno potenti e meravigliose, lascerete a bocca aperta il partner;

Lavoro/Soldi: siete un segno spendaccione, perciò per voi i soldi sono sempre pochi;

Salute: questo è il momento per nutrire voi stessi e non gli altri.

Cancro ‐ 2^ posizione - Lao Tzu diceva "Un vincente trova sempre una strada, un perdente trova sempre una scusa". I cambiamenti aiutano a vedere le cose da un'altra angolazione e a tenere mente e corpo stimolati. Approfittate di questa domenica per prepararvi alla seguente settimana.

Amore: farfalle allo stomaco, c'è una persona che vi attrae molto;

Lavoro/Soldi: siete un segno stacanovista, quindi anche la domenica dedicherete del tempo al vostro lavoro;

Salute: vi sentirete molto bene e in pace.

Scorpione - 1^ posizione - La vostra scontrosità ha raggiunto dei livelli altissimi durante questa lunghissima e interminabile settimana.

A partire da questa domenica, l'oroscopo sostiene che tornerete ad essere più alla mano e soprattutto più positivi. Vi aspetta una giornata super, produttiva e attiva. In genere siete molto socievoli, ma anche selettivi non a caso preferite avere poche amicizie ma vere, perché siete allergici alla falsità.