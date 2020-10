Pronto l'Oroscopo settimanale con le previsioni astrali dal 12 al 18 ottobre. Durante i prossimi giorni si entrerà in una fase cosmica molto particolare caratterizzata in primis dall'avvento del novilunio. Tante situazioni cominceranno a delinearsi. Se in questa prima parte di ottobre ci sono stati dei problemi spinosi e si è piombati nella noia e nella confusione più nera, finalmente la ruota comincerà a girare positivamente per gran parte dei segni. Lunedì la Luna sarà in Leone mentre martedì slitterà nella Vergine. Giovedì e venerdì l'astro argentato soggiornerà nel domicilio della Bilancia ponendo fine a molte problematiche sorte ad inizio autunno.

Nel weekend la Luna sarà nello Scorpione aprendo la strada a tutti i segni d'acqua reduci da un periodo negativo. Approfondiamo ogni cosa leggendo le previsioni astrologiche della settimana segno per segno.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - Ci saranno delle faccende da smaltire, per cui si profila una settimana piena di lavoro e di impegni di ogni tipologia. Da quando è iniziato, l'autunno vi ha causato un senso di malessere generale e non siete riusciti ad essere produttivi quanto avreste voluto. Preparatevi al cambiamento che arriverà nei prossimi giorni. Tutte le vostre qualità brilleranno e sarete molto affascinanti. Riuscirete a fare colpo e ad avanzare delle richieste. Qualche nativo sta per trasferirsi altrove e non vede l'ora, ma ogni trasloco ha un suo prezzo da pagare.

Toro - Periodo difficile per i giovani e per coloro che sono in cerca di un impiego. Purtroppo le stelle rivelano che ancora per qualche mese la situazione non cambierà granché, perciò sarà meglio adattarsi ai tempi e stravolgere le carte in tavola. Anche se le idee non vi mancano: "tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare".

In settimana dovrete dare un bel calcio alla negatività e alla noia. Diffidate di coloro che dicono che non ce la potete fare o che sono tempi complicati. L'amore di coppia sarà compatto e la passione scalderà le sere più fredde.

Gemelli - L'inizio della settimana sarà importantissimo: "Il buongiorno si vede al mattino".

Dovrete cercare di dare il massimo senza farvi mettere all'angolo. Rivedrete degli ex colleghi o una persona appartenente al vostro passato. Chi è solo approfondirà qualche conoscenza online, ma sarà meglio andarci cauti. La speranza si riaccenderà sul vostro cielo cosmico durante il novilunio di venerdì. Vi sentirete meno confusi e molto positivi. Tutti i nodi verranno al pettine e farete centro! Lavoro, amore, famiglia e salute, tutto ciò risulterà trionfante. Se ci sono state delle incomprensioni con i figli, finalmente farete pace.

Cancro - Non è stato semplice affrontare la parte iniziale di questa stagione autunnale. Essendo un segno che vive in stretta simbiosi con la natura e con la Luna, avete assorbito le difficoltà legate al cambiamento.

Ed ecco che la Luna Nuova di venerdì metterà i puntini sulle 'i' chiudendo per sempre ogni problematica. Vi sentirete più puliti a livello mentale ed anche molto energici. Sarà una settimana decisiva dal punto di vista sentimentale, ma anche all'interno del lavoro succederà qualcosa di significativo. Shopping in vista. Ogni attesa finirà.

Leone - Cercate di lasciare il passato nel passato! Aspettatevi una settimana caotica in cui dovrete far fronte a mille impegni e imprevisti. Non mancheranno ritardi, disguidi, problemi postali e spese care. Ciononostante, le stelle prevedono che nel fine settimana ogni disagio verrà superato e archiviato. Non dovrete fare altro che stringere i pugni e resistere.

Con i familiari sarà meglio non lanciarsi in lunghe e tortuose discussioni. Ogni generazione ha il suo modo di pensare, perciò non lasciatevi influenzare dai pareri altrui. Possibili rotture per coloro che hanno capito di non amarsi più.

Vergine - "Chi la dura la vince", questo sarà il mantra che vi illuminerà il cammino durante la prossima settimana. L'oroscopo prevede che l'amore e i sentimenti si faranno incandescenti. Non dovrete riversare i problemi lavorativi in famiglia o all'interno delle relazioni di coppia. Le vostre migliori giornate saranno quella di martedì e di mercoledì. In queste 48 ore vi sentirete pronti a tutto, anche a rischiare. Possibili partenze o arrivi, sta per succedere qualcosa di consistente e memorabile.

Salute stabile, ma dovrete fare molta attenzione a non prendere il raffreddore o il mal di gola.

Previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia - L'oroscopo settimanale si rivela trionfante per voi che avete a lungo atteso questo autunno. Avrete dei giorni al top, ma andrà molto meglio tra giovedì e venerdì, quando la Luna vi supporterà. Beneficerete di un incarnato strepitoso e potrete concedervi una giornata al centro estetico o dal parrucchiere. Via libera agli appuntamenti, ai festeggiamenti e al divertimento. Il partner sarà molto attratto da voi e vi dimostrerà quanto vi ama. Non dubitate di voi stessi e del vostro intuito. Chi è senza un lavoro, avrà un colloquio oppure incomincerà a valutare qualcosa a part-time.

In settimana si registrerà un forte movimento economico.

Scorpione - Si prevede un buona settimana per voi che non fate altro che brancolare nel buio da diverso tempo. Figli, genitori, colleghi, c'è qualcuno che vi ha recato molto fastidio nei giorni scorsi. Forse nelle ultime settimane avete subito qualcosa che vi ha messo a dura prova, ma ne siete venuti a capo ed ora vi state riprendendo al 100%. Cercate, per quanto possibile, di non strafare perché il troppo stroppia. Avete bisogno di un equilibrio, di qualcuno che vi sostenga senza farvi pesare le scelte che fate. Divertimento assicurato, avrete delle serate intense.

Sagittario - Se la prima parte della settimana incomincerà lentamente, andrà molto meglio nel weekend.

Avrete molte cose da fare perché siete un segno costantemente impegnato. Mutui, bollette, spese varie, non fate in tempo a guadagnare i soldi che subito dovete spendere. Tutta questa situazione finanziaria vi sta prosciugando il conto e causandovi un bel po' di sconforto. Evitate di immischiarvi in situazioni poco limpide ed non circondatevi di persone pessimistiche. Affronterete meglio la settimana senza la negatività attorno. Possibili viaggi, forse dovrete prendere il treno o magari dovete portare l'auto dal meccanico. Amore in stand-by.

Capricorno - Durante la settimana sarà meglio andarci cauti con le spese. Sarete molto lunatici, in special modo nel weekend. La Luna Nuova in Bilancia vi consentirà di ridefinire alcune cose, forse una situazione lavorativa o amorosa.

Non mancheranno incontri, appuntamenti e divertimenti vari. Per gli over 60, questo è un periodo particolarmente difficile dato che occorre stare in guardia ed evitare ogni pericolo. Shopping sfrenato.

Acquario - L'oroscopo avverte che potrebbero arrivare delle buone occasioni lavorative e non, ma dovrete saperle cogliere al volo senza lasciarvele scappare. La pigrizia vi corteggerà e sarete tentati dal procrastinare. Su questo punto sarà bene fare estrema attenzione, soprattutto se siete dei tipi insicuri e dei grandi sognatori. A volte cedete alla pigrizia per poi pentirvene subito dopo. Aspettatevi una settimana affaccendata: prendetevi le vostre responsabilità. Chi è solo preferisce rimanere single per un po' e dedicarsi alla carriera.

Pesci - Sarete abili nello schivare le critiche che, purtroppo, vi pioveranno addosso da ogni dove. Le soluzioni giuste non mancheranno. L'amore, per chi è solo da anni, continuerà ad essere una nota dolente ma niente si smuoverà se non lo farete voi per primi. Questo discorso vale anche per la carriera e la realizzazione personale. Cercate di essere meno timidi e più aperti verso il prossimo. Allacciare dei contatti giusti vi spianerà la strada verso il successo. Chi studia, sosterrà delle prove toste. Romanticismo all'interno della coppia.