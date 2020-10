L'oroscopo di sabato 10 ottobre prevede una splendente Luna nel segno del Cancro che regalerà un weekend molto piacevole dal punto di vista sentimentale, mentre Scorpione sarà piuttosto preciso e sofisticato in ambito lavorativo. Ariete potrebbe esagerare un po’ al lavoro, nel tentativo di svolgere al meglio le proprie mansioni, mentre Mercurio in posizione favorevole per i nativi Pesci aiuterà i nativi del segno ad essere chiari e precisi nei propri incarichi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 10 ottobre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 10 ottobre 2020 segno per segno

Ariete: giornata sottotono per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di sabato.

Il Sole e la Luna saranno in posizione sfavorevole dal punto di vista sentimentale l'armonia di coppia potrebbe venire meno. Meglio dunque non manifestare un atteggiamento suscettibile. Nulla da dire in quanto a salute, a parte qualche sbalzo d'umore. I single prenderanno le cose con filosofia e ironizzeranno anche sui loro difetti. In ambito lavorativo potreste essere un po’ troppo pignoli o esagerati, ciò nonostante a fin di bene, nel tentativo di portare a lieto fine le vostre mansioni. Voto - 7-

Toro: passione e reazioni istintive saranno a portata di mano secondo l'oroscopo di sabato 10 ottobre, grazie a Venere in trigono dal segno amico della Vergine. In amore dunque vi piacerà ricevere attenzioni, ma sarebbe una buona idea fare un piacevole regalo al partner.

Ottima la salute, soprattutto quando le cose vanno per il meglio. Per quanto riguarda i cuori solitari la giornata sarà adatta per vivere nuove emozioni. In ambito lavorativo Giove in buon aspetto saprà indicarvi la via più adatta per svolgere al meglio le vostre mansioni. Voto - 9-

Gemelli: oroscopo della giornata di sabato che prevede un buon Sole in trigono dal segno della Bilancia.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete alla ricerca di romanticismo con il partner, ma trovarlo potrebbe non essere così semplice al momento. Salute che prevede un buon risveglio, ma a fine giornata potreste dover fare i conti con la stanchezza. Se siete single meditate ancora un po’ prima di farvi avanti.

Nel lavoro potreste riuscire a prendervi una piccola soddisfazione, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7

Cancro: in questa giornata sarete in grado di gestire al meglio il vostro umore e il vostro comportamento secondo l'oroscopo, con una splendente Luna in congiunzione al vostro cielo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete teneri nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single curate al meglio il vostro corteggiamento per fare breccia nel cuore di chi amate. Nel lavoro potreste sentire la necessità di dare un volto nuovo al vostro modo di fare, dunque potreste studiare nuovi metodi efficaci. Voto - 8,5

Leone: Mercurio in quadratura potrebbe farvi prendere decisioni piuttosto discutibili secondo l'oroscopo di sabato.

Forse sarebbe il caso di aggiustare il vostro metodo per non causare problemi. In ambito amoroso soprattutto se siete single questo potrebbe essere il momento più adatto per far sapere alle persone che amate che tenete a loro. Se avete una relazione stabile sarete in grado di esprimere le vostre ragioni in diversi modi, convincendo il partner a seguire i vostri ragionamenti. Con Marte in trigono dal segno dell'Ariete salute ed energie saranno soddisfacenti. Voto - 7+

Vergine: oroscopo di sabato convincente dal punto di vista sentimentale, grazie a Venere in congiunzione al vostro cielo. La vostra relazione di coppia sarà quasi da fiori d'arancio, e vi darà modo di godere al meglio del vostro splendido rapporto.

Se siete single questo inizio di weekend si rivelerà appropriato per trovare qualcuno da amare. In ambito lavorativo non ci saranno grandi novità in questa giornata, ma in ogni caso porterete a casa risultati niente male. Voto - 8,5

Bilancia: giornata molto interessante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, grazie ad una discreta configurazione astrale che vi sostiene. In ambito sentimentale susciterete tanto interesse nei confronti del partner in questo momento, con buone probabilità di godere di momenti molto romantici. Se siete single sarà più facile per voi tenere d'occhio le questioni di cuore. Per quanto riguarda il lavoro, anche se la salute non sarà delle migliori, non avrete paura di misurarvi in mansioni impegnative.

Voto - 7,5

Scorpione: Mercurio in congiunzione al vostro cielo vi renderà precisi e sofisticati per quanto riguarda il settore professionale. Questo vostro modo di fare vi aiuterà a svolgere bene le vostre mansioni, forse però a scapito di qualche piccolo dissapore con i vostri colleghi. in ambito sentimentale state dimostrando giorno dopo giorno l'amore che provate per il partner, e l'affiatamento tra voi non potrà che crescere. I cuori solitari tenderanno a puntare in alto con i sentimenti, ma con le dovute precauzioni. Voto - 7,5

Sagittario: la vostra idea di amore e di passione è ben impressa nella vostra mente secondo l'oroscopo. Ciò nonostante potreste faticare un po’ a fare tali pensieri dalla vostra mente, considerato inoltre che Venere è in aspetto negativo.

Per quanto riguarda i cuori solitari i dialoghi con i vostri interlocutori potrebbero non essere costruttivi. In ambito professionale Marte in sinergia dal segno dell'Ariete vi aiuta a tenere alta la concentrazione, soprattutto se sarete chiamati a svolgere incarichi di tipo mentale. Voto - 7-

Capricorno: oroscopo della giornata di sabato che prevede Venere in congiunzione, ma la Luna in opposizione. Dal punto di vista sentimentale dunque qualche incomprensione potrebbe mettervi in crisi. Fortunatamente però, sarà solo un periodo passeggero, che quasi immediatamente dimenticherete insieme, mettendoci una pietra sopra. Se siete single avere coraggio e iniziativa potrebbe mettervi in una posizione più avvantaggiata.

Nel lavoro al momento tutto procede bene grazie a Giove favorevole, dunque provate ad osare, se potete. Voto - 7,5

Acquario: risolvere problemi di tipo emotivo sarà la specialità dei cuori solitari secondo l'oroscopo di sabato 10 ottobre, soprattutto se nati nella prima decade. Se invece avete già una relazione stabile il partner assumerà un ruolo molto importante in questa giornata, e non vi farete scrupoli ad esaudire le sue richieste. In ambito lavorativo è giunto il momento di mettere in campo le vostre idee se davvero volete farvi valere. Salute da tenere in considerazione considerato che ogni tanto potreste sentirvi stanchi. Voto - 7,5

Pesci: configurazione astrale che di buono prevede il pianeta Mercurio in trigono dal segno dello Scorpione secondo l'oroscopo.

Con questo cielo in ambito lavorativo riuscirete a portare a termine le vostre mansioni con estrema efficacia e cura nei dettagli. In amore tenere la situazione sotto controllo è difficile con Venere opposta, dunque meglio non rischiare troppo. Se siete single fate attenzione a con calcare troppo la mano in alcune discussioni con la persona che vi attrae. Voto - 6,5