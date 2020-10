Cosa prevede l'Oroscopo del giorno 14 ottobre per i vari segni dello zodiaco? Partiamo mettendo in risalto il curioso aspetto astrale con la Luna in Vergine. C'è chi si ritroverà ad affrontare degli ostacoli all'interno della sfera sentimentale, chi avrà a che fare con un imprevisto e chi sarà pieno di sprint. La giornata sarà piuttosto differente per ogni segno zodiacale, dunque, andiamo a scoprire le previsioni astrali del 14 ottobre e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Le previsioni astrologiche degli ultimi quattro segni zodiacali

Scorpione – 12^ - Questa sarà una giornataccia, purtroppo non vi sentirete molto bene e potreste avere a che fare con dei problemi.

Rimandate o delegate. In queste 24 ore, meno cose farete, meglio sarà! Una persona cara vi aiuterà supportandovi nelle faccende domestiche e/o lavorative. Comunque sia, risulterete molto stressati e lo stress intacca la salute fisica e mentale.

Amore: non scivolate nei rimpianti, quel che è stato è stato;

Lavoro/Soldi: starete poco in forma e ciò influenzerà negativamente le vostre performance lavorative o di studio;

Salute: non vi sentirete molto bene, possibile influenza stagionale.

Capricorno – 11^ - Non vi sentite molto in forma, ultimamente. Magari avete l'impressione che vi manchi qualcosa o che quello che fate non vi soddisfi abbastanza. Quando insorgono dei dubbi o delle emozioni negative, bisogna prendersi del tempo per riflettere sul cosa cambiare per migliorare la propria esistenza.

Dunque, prendetevi del tempo in questo mercoledì per pensare e per trovare una soluzione. Presto o tardi uscirete dal vostro tunnel senza luce!

Amore: rivedrete una persona facente parte del vostro passato e le emozioni riaffioreranno;

Lavoro/Soldi: stanno accadendo delle cose in questo periodo e siete preoccupati di venir messi da parte o di perdere dei soldi. Non alimentate la negatività;

Salute: stabilite quelle che sono le vostre priorità e bandite le futilità.

Bilancia – 10^ - Occhio alle truffe!

In queste 24 ore sarà meglio alzare la barriera e guardarsi alle spalle. Cercheranno di trarvi in inganno e di approfittare della vostra distrazione, ma "Uomo avvisato, mezzo salvato". La Luna in Vergine potrebbe darvi del filo da torcere, quindi cercate di minimizzare le attività previste per questa giornata e rinviate le cose più importanti al giorno seguente (che si prevede favorevole).

Chi ha dei figli minorenni, dovrà aiutarli a fare i compiti.

Amore: possibili discussioni con il partner;

con il partner; Lavoro/Soldi: potrebbero arrivare quei soldi che attendevate da tempo e fare quella spesa che vi siete prefissati di effettuare;

Salute: possibili problemi alle vie respiratorie o all'apparato digerente.

Toro – 9^ - Non concentratevi sulla meta, ma sul viaggio altrimenti finirete per scoraggiarvi. Non può piovere in eterno, ogni cosa ha i suoi giorni belli e brutti ma tutto questo fa parte della vita. In questa giornata avrete un problema da risolvere, ma evitate di perdere le staffe o di innervosirvi. Presto tornerete alla ribalta e le vostre forze si ristabiliranno.

Amore: ripensare ad un vecchio amore può far rivivere dei ricordi emozionanti, ma c'è una ragione se la storia è finita;

Lavoro/Soldi: dovrete fare affidamento sulle vostre capacità;

Salute: evitate di eccedere con il sale e ridefinite la vostra alimentazione.

L'oroscopo di mercoledì 14 ottobre: segni di metà classifica

Ariete – 8^ - Le previsioni della giornata sono per lo più personali. Rispetto a qualche anno fa, la vostra vita è cambiata. Se da giovani avevate delle aspirazioni e dei sogni, nel tempo avete perso lo stimolo e state andando avanti per inerzia. Svegliatevi e riscoprite il mondo! Datevi dei nuovi obiettivi da raggiungere, magari entro la fine del 2020 o entro sei mesi. Evitate gli obiettivi a lunga scadenza altrimenti rischierete di annoiarvi e di gettare la spugna prima del tempo.

Amore: il partner è troppo appiccicoso ultimamente, ma cercate di prendere in considerazione anche i desideri dell'altro;

Lavoro/Soldi: state pensando ad una strategia lavorativa o economica che vi permetta di condurre una vita più serena;

Salute: non vedrete l'ora di rilassarvi davanti al camino o concedendovi un bagno caldo.

Gemelli – 7^ - Siete convinti che la vostra vita sia stata un parziale disastro. Magari avete incontrato delle persone tossiche, affrontato delle perdite e combattuto contro ostacoli spinosi. In realtà tutto ciò vi ha reso la straordinaria persona che siete adesso, quindi non chiudetevi alla vita e abbracciate ogni eventualità. Saprete farvi valere in queste 24 ore anche se non vedrete l'ora di rincasare o di arrivare a sera per potervi scrollarvi l'intera giornata di dosso.

Amore: ultimamente il partner si comporta in maniera egoistica;

Lavoro/Soldi: dovrete riesaminare delle cose, forse dei contratti o dei documenti particolari. Comunque sia, state facendo progressi e mettendo da parte un po' di denaro;

Salute: sarete nervosi e ciò vi spingerà ad assumere più caffeina del consueto. Sarà bene fare molta attenzione a non esagerare con tale bevanda altrimenti finirete per non riuscire ad addormentarvi la notte.

Acquario – 6^ - Non tutte le ciambelle escono con il buco, per cui accettate che delle cose potrebbero non andare come sperato. Forse siete piombati in una fase di smarrimento totale e non sapete che pesci prendere, in tal caso prendetevi una pausa e cercate nuovi ambienti stimolanti.

Amore: potreste fare degli incontri promettenti entro domenica;

Lavoro/Soldi: i creativi che hanno una sorta di blocco mentale, in queste 24 ore ritroveranno la carica giusta e finalmente sapranno che fare;

Salute: una bella passeggiata all'aria aperta vi schiarirà le idee e sconfiggerà il malumore.

Pesci – 5^ ‐ Siete degli eterni perfezionisti, ma spesso, pur di anelare l'eccellenza, finite per perdere di vista voi stessi e per stressarvi inutilmente. Ristabilite la quotidianità e fate in modo che i vostri impegni siano scritti nero su bianco, giorno per giorno. In tal modo vi sentirete in regola e proverete un senso di pace. Aspettatevi un mercoledì promettente, l'entusiasmo non vi mancherà. Sarete capaci di prendere il toro per le corna!

Amore: procedete con estrema cautela, evitate di fare il passo più lungo della gamba;

Lavoro/Soldi: prima che la settimana finisca, cercate di apprendere delle nuove nozioni, utili ai fini della carriera. Colmate le vostre lacune e preparatevi a compiere il salto di qualità;

Salute: giornata da dedicare alla lettura "Mens sana in corpore sano".

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni zodiacali

Cancro – 4^ - Avete dei progetti in cantiere, ma c'è sempre qualcosa che bolle nel vostra pentola perché siete un segno profondo, carismatico e pieno di vita. Anche se ci sono delle volte in cui vi deprimete, poi sapete reagire rimettendovi in piedi e tornando a lottare. E allora andate avanti così, soprattutto in questo mercoledì vulcanico.

Avere le idee chiare aiuta ad arrivare fin dove si desidera, ma è difficile fare dei passi in avanti se si è circondati da gente negativa!

Amore: deja-vù! La vostra situazione sentimentale è entrata in una fase di stallo e non ne vuole sapere di sbloccarsi;

Lavoro/Soldi: chi lavora in smart working deve necessariamente riorganizzarsi e stabilire dei limiti. Non potete vivere di lavoro!

Salute: temperatura corporea in salita, cercate di non stancarvi troppo.

Sagittario – 3^ - Giornata perfetta per uscire e incontrarsi con qualche amicizia. Non trascurate l'ambiente sociale, soprattutto se vi sentite demoralizzati o annoiati. È tempo di fare dei grossi cambiamenti, rinnovate e reinventatevi. Il bello della vita è che c'è sempre qualcosa da apprendere o da scoprire.

Tuffatevi nella mischia e siate più fiduciosi sul futuro.

Amore: le giovani coppie hanno dei progetti in comune, forse la convivenza o il matrimonio;

Lavoro/Soldi: socializzare con le persone giuste vi sarà di aiuto nel mondo del lavoro;

Salute: state mangiando male.

Leone – 2^ - Sarete capaci di farvi valere in questa metà della settimana che si rivelerà completamente positiva. Saprete prendere le decisioni più adatte e non vi tirerete indietro di fronte alle eventuali sfide. In questo periodo state lottando duramente per vincere una certa battaglia. Comunque sia, imparate a separare la vita privata da quella lavorativa, infine, a fine giornata staccate completamente la spina dai vostri doveri e rilassatevi.

Amore: nella vostra vita c'è una persona molto importante che avete paura di perdere;

Lavoro/Soldi: chi lavora in proprio sta facendo più del dovuto al fine di incassare maggiori introiti, ma il troppo stroppia;

Salute: sarete ruggenti in queste 24 ore, avrete molto sprint.

Vergine –1^ - La Luna nel vostro domicilio vi spedisce in automatico al primo posto in classifica. Vi alzerete pieni di energia e sarete determinati. Le persone resteranno abbagliate dalla luce che vi ritroverete a sprigionare in questo mercoledì. La settimana non è ancora finita, quindi fate del vostro meglio per concludere almeno una cosa. Entro dicembre vivrete nuove emozioni indimenticabili.