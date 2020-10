Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata del 2 ottobre? Questo lunedì mattina la Luna lascerà il Toro per transitare nella casa dei Gemelli. La settimana partirà con qualche problematica da combattere, dato che qualcuno dovrà digerire le ultime novità mentre altri si sentiranno un po' nostalgici. Detto ciò, c'è chi godrà di 24 ore stupefacenti come nel caso del Sagittario e chi si sentirà molto bene. Scopriamo nel dettaglio le previsioni dello zodiaco di questa giornata osservando anche la classifica.

Previsioni astrologiche novembre: gli ultimi sei segni zodiacali

Leone – 12° posto - Sconfortati.

Non addossatevi colpe che non avete, cercate piuttosto di guardare le cose da una prospettiva diversa. In questo periodo vi sentite molto fragili e a pezzi, ma prima o poi vi rialzerete. Il vostro è un segno che si piega ma non si spezza. Rifugiatevi nella lettura poiché vi saprà fornire quel supporto mentale di cui avete bisogno.

Vergine – 11° in classifica - Spesso vi sentite indietro rispetto agli altri, ma non è mai troppo tardi per imparare e per mettersi in pari. Ognuno ha i suoi tempi, perciò non fissatevi su queste minuzie. Cercate di trascorrere questo lunedì in completa tranquillità ed evitate di scontrarvi con i genitori anziani o con il partner poco attento nei vostri confronti.

Ariete – 10° in classifica - Da un po' di tempo a queste parti, vi frullano dei pensieri in mente.

Questo sarà un 2 novembre giù di tono, ripenserete a quelle persone che purtroppo non vedete più. L'anno ancora non è finito, quindi fate ancora in tempo a cambiarne il finale e a cercare di aggiustare il più possibilmente ciò che è andato storto. Non abbattetevi.

Cancro – 9° in classifica - Nostalgia canaglia in questo 2 novembre in cui penserete ai vostri cari o amici che purtroppo non ci sono più.

Siete un segno molto legato alla famiglia e al luogo d'origine, certi valori per voi sono molto più importanti dell'effimero materialismo. Non pretendete troppo da voi stessi, state facendo abbastanza. Da martedì comincerete a riprendervi totalmente.

Scorpione – 8° posto - Aspettatevi una giornata un pochino demoralizzante in quanto rivangherete gli eventi passati.

La situazione attuale vi sta soffocando sempre di più, ma mai come ora dovete cercare di essere più forti e resilienti del solito. Una persona a voi cara sta vivendo un periodo infernale, statele accanto. Comunque sia, in queste 24 ore avrete modo di dedicarvi alle cose importanti.

Acquario – 7° in classifica - Stando all'oroscopo, dovrete digerire le ultime eventualità e questo vi renderà un pochino lenti e scoraggiati. La situazione generale impone in certo rigore, ma la crescente maleducazione che si intravede in giro, vi sta spingendo a chiudervi in voi stessi. Se la mattinata partirà con dei problemi, andrà poi meglio a metà pomeriggio, quindi stringete i denti. Serata al caldo e al sicuro.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Capricorno – 6° posto - Questa giornata promette di essere molto buona e promettente. Ripenserete a chi non c'è più, ma la forza di lottare e di inseguire i vostri sogni non vi mancherà. Anche se a volte vorreste arrendervi, in realtà siete testardi e resilienti. Prendete tutto quello che di buono vi regalerà questa giornata e non sentitevene in colpa: la vita è breve e meritate di viverla appieno.

Sagittario – 5° in classifica - Sarà un lunedì che dire stupefacente è poco. Sarete contenti e pieni di amore, specie se avete la persona amata accanto o se avete conosciuto qualcuno/a di interessante. Qualche nativo sta pensando ad un trasferimento in una casa più capiente e confortevole, forse state lavorando in smart working oppure desiderate più spazio per i vostri progetti personali.

Toro – 4° posto - L'oroscopo del 2 novembre si presenta positivo, infatti tornerete ad essere sorridenti e cordiali. Ultimamente vi siete comportanti in maniera scontrosa, dei litigi hanno rischiato di compromettere le cose in famiglia o all'interno della relazione. Per fortuna in queste 24 ore potrete aggiustare il tiro e concentrarvi maggiormente nei vostri doveri.

Pesci – 3° in classifica - L’oroscopo di lunedì 2 novembre vi vedrà in ottima forma mentale e fisica. Ritornerete ad avere fiducia nel futuro anche se la situazione generale sembra prospettare il peggio. La positiva vicinanza di una persona in particolare, vi sta aiutando a superare il momento difficile che vi ha travolto di recente.

Siete forti e intelligenti, dovete solamente smetterla di sottovalutarvi.

Bilancia – 2° posto - Le previsioni astrologiche invitano a non rimanere mai a corto di obiettivi e di stimoli. Questo lunedì partirà piuttosto bene, infatti, le stelle vi sorrideranno indicandovi la giusta via da percorrere. Vi sentirete sollevati, quasi come se un angelo vi proteggeste. Nonostante il periodo poco favorevole, non avete alcuna intenzione di rinunciare ai vostri sogni e progetti: avanti così!

Gemelli – 1° in classifica - La Luna nel vostro lucente segno vi garantirà tutto il supporto necessario per affrontare questa giornata del 2 novembre che vi vede al primo posto in classifica. Avete avuto dei giorni non proprio eccellenti sia per quanto riguarda i sentimenti che per l'economia, tuttavia questa sarà la giornata della ripresa.

Favorite le diete, specie se nel weekend avete esagerato un po' troppo.