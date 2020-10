L'oroscopo della settimana che va dal 2 all'8 novembre prevede un inizio favoloso per i nativi Gemelli, che potranno contare sulla Luna in congiunzione, oltre che a Venere e Mercurio in trigono dal segno della Bilancia. Mentre l'Ariete dovrà cercare di sfruttare le giornate di Luna favorevole per recuperare punti in amore. Pesci avrà tanta vitalità, soprattutto sul posto di lavoro, abbinata a un irrefrenabile entusiasmo, utile per portare innovazione e mettersi avanti rispetto agli altri. Per il Sagittario arriveranno un po’ di carezze per quanto riguarda i sentimenti.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 2 all'8 novembre, per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 2 all'8 novembre segno per segno

Ariete: un'altra settimana difficile per voi nativi del segno. Venere sarà ancora in posizione sfavorevole e per minimizzare i danni dovrete cercare di sfruttare le giornate dove la Luna sarà in posizione favorevole. In ogni caso, cercate di non causare ulteriori problemi alla vostra relazione sentimentale. I single, forti del fatto che presto troveranno l'anima gemella, saranno piuttosto pazienti, attendendo il momento più adatto per farsi avanti con la persona amata. Nel lavoro Marte è ancora dalla vostra parte, mentre Mercurio presto sarà in una posizione migliore, quindi portate a termine le vostre mansioni, presto potreste svolgere incarichi di alto prestigio.

Voto - 6,5

Toro: oroscopo della prossima settimana più leggero e semplice da gestire. Avrete una configurazione astrale sicuramente non eccellente, ma comunque molto buona, soprattutto utile per esaltare al meglio la vostra relazione di coppia. Il vostro rapporto, infatti, sarà piuttosto stabile e vi concederete qualche vizio in più insieme alla persona che amate.

Attenzione: il fine settimana, con la Luna in Leone, sarà sfavorevole. Voi single avrete la possibilità di frequentare nuove persone e chi lo sa, magari tra queste ci sarà la persona che fa per voi. Nel lavoro concentrerete le vostre energie su quelle mansioni più importanti, raggiungendo buoni affari, anche grazie alla posizione favorevole di Giove e di Saturno.

Voto - 8+

Gemelli: periodo semplicemente favoloso per voi nativi del segno. Oltre a Venere e Mercurio in posizione favorevole, si aggiungerà la Luna in congiunzione fino a mercoledì, promettendo una relazione di coppia piena di passione. Potrebbe inoltre essere il periodo adatto per mettere su un nuovo progetto di coppia. Per quanto riguarda i single, avere qualche certezza non vi dispiacerà affatto, ma dovrete cercare a fondo per trovarla. In ambito professionale il lavoro di squadra sarà importante nelle prossime giornate, soprattutto per cercare di raggiungere i risultati che sperate. Rimanendo uniti andrete sicuramente lontano. Voto - 8,5

Cancro: giornate non entusiasmanti per voi nativi del segno.

Il vostro cielo non aiuta al momento e per quanto riguarda la sfera sentimentale avere Venere sfavorevole significa rischiare spesso di entrare in conflitto con il partner. Meglio non scatenare litigi per qualsiasi motivo. La Luna sarà favorevole tra giovedì e venerdì, dunque potreste provare a dare una scossa alla vostra relazione. Se siete single in questo periodo avrete bisogno di sentirvi liberi da eventuali pressioni e responsabilità. Nel lavoro le giornate saranno piuttosto intense e dovrete cercare di non commettere errori o risultare lenti agli occhi dei vostri superiori. Voto - 6

Leone: al momento sarete piuttosto felici della vostra relazione sentimentale secondo l'oroscopo, con Venere in posizione favorevole.

Questa settimana, inoltre, arriverà la Luna a sostenervi: prima in sestile dal segno dei Gemelli, poi in congiunzione nel weekend. Andate avanti così, ma soprattutto date sostegno alla vostra anima gemella tutte le volte che sarà necessario. Se siete single riuscirete a godere di un pizzico di fortuna in più con i vostri affari di cuore. Salute ottimale grazie a Marte favorevole e per quanto riguarda il lavoro il vostro talento comincerà a essere notato da qualcuno che potrebbe darvi un'occasione. Se invece siete in una fase di ripresa, con pazienza e perseveranza raggiungerete nuovamente la vetta. Voto - 8-

Vergine: vita sentimentale positiva per voi nativi del segno. Magari le giornate di lunedì, martedì e mercoledì non saranno granché a causa della Luna sfavorevole, ma da giovedì le cose andranno abbastanza bene.

Tuttavia cercate di non imporvi con prepotenza a discapito del partner. Se siete single a volte l'essere curiosi potrebbe essere un bene, ma a volte è meglio non esserlo troppo. Per quanto riguarda il settore professionale, i risultati ottenuti dalle vostre mansioni non saranno niente male, anche se un po’ di stanchezza si farà sentire. Voto - 7+

Bilancia: ottima la sfera sentimentale in questo periodo per voi nativi del segno. Ciò nonostante, con questo cielo così sereno sarete alla ricerca di qualcosa in più, qualcosa che possa siglare il vostro amore con il partner e rendere la vostra relazione di coppia solida. Non abbiate così tanto timore, uniti alla persona che amate, e con questa sinergia, non ci sarà ostacolo che possa fermarvi, grazie a Venere in congiunzione e Luna favorevole fino a mercoledì.

Se siete single lasciatevi andare a gesti decisamente più romantici, potreste rimanere sorpresi dei risultati. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti senza particolari intoppi, ma alcuni lavori andranno ultimati prima che gli effetti positivi di Mercurio svaniscano. Voto - 8,5

Scorpione: creatività e voglia di fare caratterizzeranno questo periodo per quanto riguarda il lavoro, secondo le previsioni astrali della prossima settimana. L'ambiente professionale sarà più che discreto e non avrete problemi a proporre soluzioni diverse dal solito ai colleghi. In amore, secondo l'oroscopo, la Luna sarà in ottimo aspetto dalla seconda parte della settimana, permettendovi di godere di bei momenti insieme alla persona che amate.

I single, con la giusta sensibilità, riusciranno a sciogliere anche i cuori più congelati. In quanto alla salute, ci sarà ancora molto da lavorare prima che possiate riposarvi. Voto - 7,5

Sagittario: oroscopo della settimana nel complesso positivo per voi nativi del segno. In amore ancora non avete raggiunto il vertice nella vostra relazione di coppia, ciò nonostante godrete comunque di un bel rapporto, soprattutto se siete nati nella seconda decade: avrete modo di godere di qualche carezza in più. Per quanto riguarda i cuori solitari, il fine settimana potrebbe essere il periodo ideale per attirare l'attenzione della persona che vi piace. In ambito lavorativo non sarà un periodo ricco di cose da fare, ma con Marte favorevole sarete in salute e con la voglia di svolgere al meglio le vostre mansioni.

Voto - 7,5

Capricorno: con Venere e Mercurio in posizione sfavorevole, questa settimana, potrebbe presentarsi qualche ostacolo in più nella vostra vita quotidiana. In amore per i single il periodo sarà poco incoraggiante per fare nuovi incontri, meglio dedicarsi ad altro per il momento. Se avete una relazione stabile le cose complicate vi deprimono e avrete un estremo bisogno del vostro partner. Settore professionale discreto per voi nativi. Giove sarà ancora dalla vostra parte e con un pizzico di fortuna raggiungerete risultati tutto sommato discreti. Voto - 7-

Acquario: ottima settimana secondo l'oroscopo. Potrete contare fino a mercoledì della posizione favorevole della Luna, insieme a Venere e Mercurio, tutti in trigono dal segno amico dei Gemelli.

Avrete più voglia di rimettervi in forma e risultare intriganti agli occhi del partner, dando una marcia in più all'affiatamento di coppia. I cuori solitari potrebbero riuscire a buttarsi in una nuova e intrigante storia d'amore. Nel lavoro non avrete paura di affrontare anche le sfide più ardue. Con Mercurio in posizione favorevole riuscirete a esprimere tutto il vostro potenziale. Voto - 8+

Pesci: configurazione astrale che prevede una notevole vitalità sul posto di lavoro, secondo l'oroscopo della prossima settimana. Datevi da fare, anche se questa configurazione astrale non sarà il massimo. Non preoccupatevi, presto Mercurio tornerà in posizione favorevole, facendovi ottenere risultati notevoli.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, ora che Venere non è più sfavorevole, godrete di un po’ più di leggerezza nella vostra relazione di coppia, che vi permetterà piano piano di riportare in auge i sentimenti e godere di un'atmosfera ricca di passione. Se siete single sarete più comunicativi con le persone che incontrerete. Voto - 7,5