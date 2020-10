Il fine settimana 10-11 ottobre 2020 sarà caratterizzato da un cambiamento abbastanza radicale per alcuni segni, specialmente quelli d'Acqua. Se il segno dei Pesci potrebbe avere un principio di relazione amorosa, il Cancro dovrà fare i conti con un notevole ribasso della propria situazione professionale. La Vergine dopo un periodo di forte spossatezza, ritornerà al massimo della forma, mentre il Sagittario avrò bisogno di un po' di isolamento per poter ritrovare il sorriso.

Difficoltà per Cancro

Ariete: la precisione sul luogo di lavoro non sarà mai troppa, perciò fate qualcosa per poter dare una spinta al vostro livello di concentrazione e per andare d'accordo con i vostri colleghi, specialmente quelli che vedete quotidianamente.

In amore ci sarà una maggiore sintonia, soprattutto sabato.

Toro: ci saranno troppe incertezze nella coppia, questa situazione causerà una rottura della vostra intesa amorosa con il partner. Anche se non ci sarà un allontanamento definitivo, sarà molto difficile ristabilire un certo affiatamento. Evitate di distrarvi nella giornata di domenica, dovrete far fronte a qualche ostacolo in più sul posto di lavoro.

Gemelli: si aprirà un capitolo nuovo per le persone che hanno rotto la propria relazione da poco tempo. I nuovi incontri si prospettano molto appaganti emozionalmente parlando, mentre per quel che riguarderà la sfera prettamente amorosa starà a voi renderla tale, magari con qualche invito allettante.

Cancro: sul lavoro subentreranno delle difficoltà che ora come ora non riuscirete a sorvolare, vi servirà un aiuto su cui poter contare e su cui poter anche chiedere consigli vari. Qualche malessere si potrebbe presentare nelle ultime ore del fine settimana, perciò il riposo questa volta sarà di essenziale importanza.

Leone: poche energie. Questo fine settimana purtroppo non sarà affatto adatto per fare sforzi troppo eccessivi con il fisico, ma anche la mente potrebbe avere qualche momento di “crollo”. Sul lavoro dovrete fare del vostro meglio per dimostrarvi collaborativi, mentre dovrete essere anche meno schivi.

Vergine: con un po' di svago nel sabato, vi sentirete come rinati la domenica. Ma anche se vi sentirete al massimo della forma, dovrete ricordarvi che conservare le energie fisiche sarà una buona scelta anche per le vostre doti comunicative e mentali in generale. La solitudine sarà molto più piacevole rispetto alla compagnia del vostro partner.

Scorpione furbo

Bilancia: qualche piccolo problema a livello burocratico potrebbe far collassare qualche appuntamento o progetto che avevate in serbo per il fine settimana. Dovrete far uso di tutto il vostro ottimismo e della vostra capacità di resistere anche alla più forte delle avversità. Ogni cosa si risolverà per il meglio.

Scorpione: un po' di furbizia sarà necessaria per poter concludere un affare e guadagnarci in modo considerevole.

In amore ci sarà qualche “perdita” dal punto di vista dell'interesse che avevate nei confronti del partner, per questo motivo tenderete a volgere lo sguardo “altrove” anche se in modo quasi involontario.

Sagittario: un po' di solitudine vi aiuterà a calmare i “bollori” e a farvi ritornare la persona di sempre. Questa situazione poco piacevole si trasformerà presto in una tranquillità desiderata, ma sarà difficile mantenerla una volta tornati sul posto di lavoro.

Capricorno: su alcune questioni potreste dimostrare di cambiare idea facilmente, di preferire un progetto piuttosto che un altro e di non voler avere niente a che fare con determinati colleghi. Il poco interesse per l'amore in questo momento vi metterà in condizione di trascorrere dei giorni senza partner.

Acquario: saranno favorite quelle amicizie che non avranno risvolti amorosi o coinvolgimenti di stampo erotico. Piuttosto, sarete inclini a dedicarvi a chi ha voglia di trascorrere del tempo con voi chiacchierando e discutendo, sia di frivolezze che di argomenti importanti, in tranquillità e sintonia.

Pesci: qualcuno di cui non vi siete mai accorti potrebbe farsi avanti con qualche proposta innocente e che apparentemente potrebbe avere l'aria di una amicizia fine a se stessa. Dovrete innanzitutto fare chiarezza con i vostri sentimenti, prima di prendere alcune decisioni in merito. Non saranno definitive, ma molto significative.