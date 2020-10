Nel corso della settimana dal 12 al 18 ottobre 2020 l'Oroscopo mostrerà posizioni planetarie che saranno favorevoli un po' a tutti i segni dello zodiaco. La Luna nel segno del Capricorno renderà i nati di questo segno un po' più romantici con il proprio partner, mentre Mercurio sarà stabile nella costellazione dell'Ariete e garantirà una buona capacità comunicativa per i segni di fuoco. Ottimo periodo per il settore amoroso per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione. Tanta fortuna per il Sagittario grazie al favore di Giove.

Ariete soddisfatto

Ariete: sicuramente sarà una settimana ricca di soddisfazioni professionali.

Le peculiarità di Mercurio vi daranno un'ottima capacità dialettica che saprete sfruttare anche per un eventuale colloquio. In amore, anche se non ci sarà un grande affiatamento, sarete in grado di intavolare discorsi più seri senza avere addosso la preoccupazione di un litigio. L'atmosfera sarà decisamente migliore in famiglia.

Toro: anche se sul settore lavorativo non sarete al massimo della forma, sulla sfera sentimentale avrete dei punti a vostro vantaggio grazie alle vostre doti seduttive. Il partner lo apprezzerà, ma sarà necessario dimostrare di tenerci particolarmente e di essere disposti anche a dirlo a parole. Qualche situazione di stallo con un'amicizia importante vi darà modo di riflettere sul vostro rapporto.

Gemelli: il focus sulla famiglia sarà sempre più forte ma soprattutto sincero. Sarà sul lavoro che avrete una situazione difficoltosa, con molte probabilità di insuccesso. Con le energie che saranno dalla vostra parte, avrete un vero e proprio cambio di rotta nel fine settimana, quando le occasioni di guadagno non saranno più così remote.

Cancro: avrete un bellissimo periodo settimanale fatto di incontri che vi faranno battere il cuore, anche se avete ricevuto una delusione recentemente. Datevi da fare sul lavoro per poter emergere in modo più vistoso, anche per poter portare avanti un progetto a cui tenete particolarmente.

Leone: la prima parte della settimana sarà un vero e proprio periodo di fuoco per il lavoro, dovrete superare determinate sfide per poter rimanere sulla cresta dell'onda e non demordere anche se le cose si faranno più complicate.

La nota positiva è che avrete un ottimismo da vendere che potrebbe farvi sentire più allegri con tutti, malgrado qualche antipatia evoluta nel tempo.

Vergine: potreste avere delle difficoltà su molti fronti questa settimana, sia per quanto riguarderà al sfera emozionale che quella puramente professionale. Cercate di fare chiarezza nella vostra mente per l'amore, mentre sul lavoro ci saranno collaborazioni su cui potrete chiedere qualche delucidazione più approfondita. Un po' di stress purtroppo sarà inevitabile.

Progetti per Sagittario

Bilancia: se avete qualche problema di troppo nella vostra relazione, il consiglio sarà quello di chiuderla e di fare qualcosa per voi stessi, prima di immergervi subito in un'altra storia d'amore.

Se avrete la mente libera, sicuramente arriveranno delle novità che potrete sfruttare per avanzare con la vostra carriera, ma anche per dedicarvi maggiormente agli affetti più disinteressati, come le amicizie e la famiglia.

Scorpione: potreste avere una settimana piuttosto nervosa, che non vi farà riflettere lucidamente sul lavoro e avere un cattivo umore che persisterà per molto tempo. Fortunatamente gli affetti e l'amore vi faranno da supporto per le avversità più ardue da affrontare. Sarà bene fare del vostro meglio per rasserenarvi almeno fino alla fine della settimana, quando potrete lasciarvi andare ad un po' di svago.

Sagittario: anche se avrete qualche progetto da portare avanti non esitate nel farlo, perché potrebbe essere portatore di ingenti guadagni.

Al tempo stesso, cercate di ritagliarvi dei momenti di relax per non permettere allo stress di essere troppo decisivo su di voi. Qualche amico vi farà una proposta allettante che non potrete rifiutare, mentre nel fine settimana ci sarà qualche sorpresa ad attendervi.

Capricorno: sarà una settimana colma di romanticismo e che potrebbe sfociare anche in una proposta molto impegnativa ma anche molto piacevole. Il partner sarà per voi non solo fonte di amore, ma anche di ispirazione. Ci sarà posto anche per la passione, ma sarà sempre e comunque associata ad uno profondo stato di tenerezza. Sul lavoro avrete molto di cui organizzare con la vostra squadra.

Acquario: sarete molto nostalgici, forse anche troppo.

Questo comporterà un rallentamento significativo di molte delle vostre attività, che si tratti di lavoro, studio o altro. Evitate di cadere un uno stato apatico, perché oltre ad essere controproducente per voi stessi e il vostro umore, lo sarà anche per ciò che avete costruito fino ad ora. La compagnia di qualcuno di caro vi farà superare in parte questa situazione.

Pesci: vi avvierete verso una strada molto insidiosa e che potrebbe presentare parecchie difficoltà. Darvi da fare sarà l'unica possibilità che avrete per farvi largo, specialmente se avete a che fare con un mondo totalmente nuovo per voi. In amore si respirerà un'aria molto più favorevole ai vostri sentimenti, con qualche piccola novità che sorprenderà entrambi nella coppia.