Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2020 troviamo sul piano astrale la Luna spostarsi dal segno del Cancro al Leone, nel frattempo Plutone, Giove e Saturno sosteranno in Capricorno. Mercurio proseguirà l'orbita in Scorpione, così come Venere rimarrà stabile nel segno della Vergine. Infine, Marte permarrà in Ariete come il Sole continuerà il domicilio in Bilancia. Oroscopo del weekend favorevole per Leone e Bilancia, meno entusiasmante per Cancro e Capricorno.

Sul podio

1° posto Bilancia: lavoro top. Malgrado un pizzico di stanchezza, causata dall'opposizione marziale, i nati Bilancia potranno presumibilmente contare su due giornate favorevoli sul fronte professionale, specialmente domenica quando alcuni risultati giungeranno inaspettati.

2° posto Leone: domenica top. La giornata dell'11 ottobre, grazie alla Luna nella loro dimora, i nati Leone riusciranno probabilmente a sistemare alcuni dettagli, procrastinati nei giorni addietro, riguardanti i loro progetti professionali in essere. Amore in secondo piano.

3° posto Gemelli: spensierati. Angosciarsi rimuginando vecchie questioni, come vorrebbe il duetto Nettuno-Plutone in scomoda retrogradazione, non sarà ciò che avranno in mente i nativi che, invece, potrebbero assumere un mood spensierato e brioso questo weekend.

I mezzani

4° posto Toro: ostinati. La spinta uraniana nel loro domicilio formerà uno stimolante trigono a Venere in Vergine, il quale sarà, con ogni probabilità, una manna dal cielo per la determinazione nativa, che nemmeno le posizioni lunari poco concilianti parranno scalfire.

5° posto Sagittario: taciturni. Nel nido domestico la giornata del 10 avrà buone chance di risultare un po' nervosa, a causa di Mercurio in Scorpione e Marte retrograda di Fuoco. Fortunatamente, però, la Luna in Leone dell'11 ottobre riporterà il sereno in casa, e la simbiosi di coppia non potrà che trarne giovamento.

6° posto Vergine: sabato top. La prima giornata del weekend si aprirà all'insegna dell'affettuosità reciproca in casa Vergine, grazie a Venere sui loro gradi che formerà un trigono con Urano ed un sestile con Mercurio.

7° posto Scorpione: confusi. Le prossime mosse da attuare parranno meno scontate in casa Scorpione nei due giorni che chiudono la settimana, in quanto Mercurio nel loro domicilio si opporrà ad Urano e quadrerà la Luna, rendendo meno fluidi pensieri ed idee.

8° posto Acquario: a rilento. Fine settimana dove il terzo segno d'Aria avrà buone possibilità di vedere un avanzamento a passo di lumaca nelle trattative pratiche e burocratiche pendenti. Bisognerà portare pazienza in queste due giornate, sopratutto domenica quando il Luminare notturno potrebbe renderli un pizzico nervosi.

9° posto Ariete: altezzosi. I nati Ariete che sono a capo di un team professionale potrebbero, in queste 48 ore, assumere un mood prevaricatore ed altezzoso che farà storcere il naso anche ai suddetti più servili. Sarà bene porre un freno a questo controproducente atteggiamento, se non vorranno trovarsi a svolgere da soli le mansioni lavorative.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: destabilizzati.

A circa due mesi dal termine del predominio planetario di Terra, i nati Capricorno potrebbero avvertire già qualche influsso in questo weekend, specialmente sabato quando la Luna opposta andrà a stimolare la retrogradazione plutoniana, facendogli avvertire una certa destabilizzazione.

11° posto Cancro: bizzosi. Semaforo acceso sul rosso in casa Cancro durante questo fine settimana, dove il nervosismo potrebbe divenire il protagonista delle faccende di cuore. Col partner, difatti, sarà difficoltoso riuscire a comunicare senza che volino le stoviglie.

12° posto Pesci: amore flop. La dodicesima casa, nonché quella rappresentativa dei nativi, sarà illuminata dall'opposizione Nettuno-Venere che, con ogni probabilità, renderà il clima nel focolare domestico particolarmente ostico, condito da musi lunghi e zero affettuosità.