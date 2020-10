Cosa prevede l'Oroscopo del giorno 10 ottobre per i vari segni dello zodiaco? Partiamo mettendo in risalto l'eccellente aspetto lunare, con l'ultimo quarto in Cancro. Via libera ai dubbi e largo alle certezze che per molto tempo sono mancate. La maggior parte dei segni ritroverà la voglia di fare e di reagire dopo le tempeste dell'ultimo periodo. Eventuali ferite si rimargineranno e dei progetti troveranno terreno fertile. Amore, salute, lavoro e soldi, scopriamo le previsioni astrali del 10 ottobre e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Le previsioni astrologiche degli ultimi quattro segni zodiacali

Capricorno – 12^ - La Luna in Cancro vi darà del filo da torcere, anche se qualche nativo di questo segno riuscirà a scampare agli influssi negativi lunari. In casa dilagherà il pessimismo e anche voi ultimamente non riuscite a vedere il lato positivo della medaglia. Arriverete a sera completamente frastornati e preferirete andare subito a dormire.

Amore: litigi e/o incomprensioni;

Lavoro/Soldi: confusi e deconcentrati;

Salute: starnuti in vista.

Acquario – 11^ - Sabato che comincerà con dei ritardi, specie se lavorate o studiate. Avrete molte cose da fare e non potrete rimandarle. Cercate, per quanto possibile, di delegare e di fare solo lo stretto necessario.

Nel tardo pomeriggio, chi ha dei figli piccoli, si ritroverà a inseguirli in giro per la casa.

Amore: i single partiranno alla conquista;

Lavoro/Soldi: colloqui in vista, a breve riceverete un nuovo incarico;

Salute: avete una brutta cerca, forse perché state facendo troppo tardi la notte.

Sagittario – 10^ - Ancora un sabato sottotono, ma niente di allarmante.

Spesso tendete a ingigantire i problemi e pensate sempre al peggio. Cambiate modo di vedere la vita altrimenti tutto vi sembrerà sempre nero e triste. Una persona a voi cara potrebbe ferirvi con una critica tagliente, ad ogni modo cercate di non prendervela.

Amore: i cuori solitari amano spassarsela, ma ultimamente si sentono poco attraenti;

Lavoro/Soldi: licenziamenti in vista, ma se continuate a fare un lavoro impeccabile, riuscirete a evitare il peggio;

Salute: fisico decadente, forse siete ingrassati?

Ariete – 9^ - Giornata importante per potervi togliere quel sassolino dalla scarpa che vi infastidisce da tempo.

Una situazione familiare o lavorativa vi sta appesantendo. In questo sabato sarete molto comunicativi e quindi riuscirete a farvi comprendere. "Leggerezza", sarà questa la parola d'ordine del giorno.

Amore: il partner non vi aiuta e questo vi sfianca;

Lavoro/Soldi: siete al verde;

Salute: ritagliatevi del tempo per fare una passeggiata e per scaricare lo stress.

L'oroscopo del giorno 10 ottobre: segni di metà classifica

Vergine – 8^ - In queste 24 ore le cose andranno un po' bene e un po' male. Vi sembrerà di camminare sul filo di un rasoio, ma se non vi distrarrete riuscirete a cavarvela egregiamente. Ultimamente avete avuto un sacco di problemi e vi siete sentiti perseguitati dalla sfortuna.

Amore: avete un ammiratore segreto che vi desidera ardentemente;

Lavoro/Soldi: rivedete i conti perché non quadrano;

Salute: la lettura vi rilasserà i nervi tesi.

Leone – 7^ - Sabato perfetto per lasciarsi andare e abbandonarsi al relax.

Forse avrete da lavorare o magari siete in pausa, comunque sia le cose andranno abbastanza bene. Cercate solamente di fare attenzione alla guida e a dove metterete i piedi. Serata a base di pizza e serie tv.

Amore: serata romantica per le coppie innamorate;

Lavoro/Soldi: il vostro dispotico capo vi lascerà abbastanza spazio in giornata;

Salute: una tisana calda vi rasserenerà la mente e lo spirito.

Bilancia – 6^ - Le previsioni astrologiche del 10 ottobre vi vedranno ben posizionati all'interno della classifica di questo sabato. A meno di una settimana di distanza dal novilunio nel vostro segno, avrete un bel po' di ispirazione. Vi alzerete di buon umore, forse perché nella serata precedente siete andati a dormire felici.

Comunque sia, si prospetta un sabato promettente sotto tutti i punti di vista, fatta eccezione per una piccola indisposizione che potrebbe colpire qualche nativo di questo diplomatico segno.

Amore: con il partner la passione si farà rovente;

Lavoro/Soldi: occorrono soldi per dar vita ad un progetto lungimirante;

Salute: alcuni avranno una piccola indisposizione.

Toro – 5^ - Dopo un venerdì giù di tono, in questo sabato gli astri vi saranno abbastanza favorevoli. Riceverete il supporto giusto per approdare in nuovi lidi ed uscirete da quel lungo tunnel buio in cui siete rimasti celati finora. Aspettatevi una chiamata o un messaggino importante. Qualcuno penserà a voi.

Amore: passionalità alle stelle;

Lavoro/Soldi: l'attività non ingrana come vorreste, in tal caso occorre rinnovare e valutare nuove aggiunte;

Salute: il solito mal di testa vi darà tregua.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni zodiacali

Gemelli – 4^ - L'ultimo quarto in Cancro amplificherà la vostra simpatia facendovi risultare più affascinanti che mai. Chi ha superato i 50 o i 60, spesso si annoia e non sa come arricchire la quotidianità. Sono tempo difficili, ma qualcosa da fare riuscite sempre a trovarla. Se avete in mente di cambiare casa o città, in questo sabato vi si presenterà l'occasione giusta. Via libera alle uscite e ai weekend fuori porta.

Amore: andate incontro al partner perché è meglio vivere in armonia che costruire un muro invalicabile;

Lavoro/Soldi: qualcuno vi contatterà e/o vi chiederà un favore;

Salute: giornata ideale per concedersi uno sgarro, in fondo non si può stare sempre a dieta.

Scorpione – 3^ - La giornata risulterà meravigliosa sotto vari aspetti.

Se la settimana è partita un po' al rilento, finalmente otterrete ciò che state cercando. Anziché aspettare che le cose succedano, muovetevi per primi e sfruttate questo sabato per concentrarvi sui vostri sogni. "Se la montagna non va da Maometto, Maometto va dalla montagna", trasformate ogni disastro in un successo.

Amore: date sfogo alla vostra fantasia. Non lasciatevi intimorire dalle vostre preoccupazioni;

Lavoro/Soldi: in questo frangente siete divorati dalle indecisioni e dalle difficoltà, ma prendetevi una pausa dai pensieri e godetevi queste 24 ore;

Salute: sarete tentati dall'idea di un cambio di look radicale, ma consultatevi con un esperto prima di fare il passo decisivo.

Pesci – 2^ - L’oroscopo di sabato 10 ottobre annuncia l'arrivo di una ventata di novità all'interno della vostra vita.

Preparatevi a trascorrere un piacevole fine settimana in cui potrete guardarvi indietro e fare un resoconto generale. Voglia di viaggi e divertimento. In questo 2020 avete avuto poco spazio e siete scivolati nella trappola dell'apatia, ma da questo sabato la musica cambierà.

Amore: c'è del feeling con una persona che vedete abbastanza di frequente, ma state volutamente ignorando i segnali perché siete insicuri;

Lavoro/Soldi: se veramente desiderate qualcosa, allora dovete andare a prenderla;

Salute: sabato di abbuffate, le stelle dicono che non resisterete al richiamo del cioccolato o dei dolci.

Cancro – 1^ - L’oroscopo del 10 ottobre dice che sarete sorridenti e pieni di energia. Agli occhi degli altri apparirete come un uragano trascinante.

Saprete motivare anche le persone più pessimiste e sarete molto più determinati del solito. Niente e nessuno riuscirà a fermarvi! Questa sarà la giornata giusta per dedicarsi alla cura della vostra persona, dunque, via libera a maschere facciali e trattamenti ai capelli.