L'oroscopo del fine settimana che va dal 10 all'11 ottobre prevede delle questioni lavorative da risolvere al più presto per i nativi del Leone, mentre Toro avrà una buona energia fisica da utilizzare in ambito sentimentale. Scorpione potrà contare su una complicità di coppia più che discreta, mentre Cancro cercherà di distaccarsi e trovare metodi originali per risolvere le proprie mansioni. Andiamo a vedere nel dettaglio l'Oroscopo per il weekend dal 10 all'11 ottobre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni weekend 10-11 ottobre segno per segno

Ariete: sfera sentimentale discreta in questo weekend per voi nativi del segno.

In ogni caso sarà un periodo discreto per poter stare con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Buone possibilità di trovare qualcuno per i single. Voto - 7,5

Toro: con le energie che vi ritroverete in questo weekend, secondo l'oroscopo potreste sfruttare il periodo per poter stare insieme al partner e intensificare il vostro rapporto, recuperando terreno e aumentando l'affiatamento di coppia. Voto - 8+

Gemelli: ambito lavorativo intenso in questo fine settimana secondo l'oroscopo, anche se vi darete da fare per risolvere al meglio le vostre mansioni. Basta solo un po’ d'impegno e tanta voglia di fare. Voto - 7+

Cancro: fine settimana romantico, soprattutto per i cuori solitari che avranno modo di approfondire una conoscenza e magari fare dei passi avanti.

Periodo discreto anche per coloro già impegnati, che potranno godere di un buon affiatamento di coppia. Voto - 8-

Leone: dovrete cercare di risolvere alcune questioni lavorative in questo fine settimana secondo l'oroscopo. Continuare di questo passo è ormai insostenibile, dunque meglio trovare una soluzione al più presto.

Voto - 6,5

Vergine: sfera sentimentale in risalto secondo l'oroscopo del fine settimana, grazie a Venere in congiunzione. Fatevi venire in mente delle idee originali che possano far felice la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 9

Bilancia: potrebbe esserci qualche piccolo dissidio in amore a causa della Luna in quadratura, ciò nonostante se sarete in grado di prendervi le vostre responsabilità, potreste evitare qualche litigio.

In ambito lavorativo sarete in gradi di ottenere risultati più che discreti. Voto - 6,5

Scorpione: abbracciate la possibilità che la persona che frequentate possa diventare la vostra compagna e la cosa vi entusiasma. Se avete una relazione stabile approfittate della Luna favorevole se dovete dire qualcosa di davvero importante. Voto - 8+

Sagittario: bisogna imparare a gestire bene eventuali conflitti in amore in questo fine settimana. Meglio dunque non essere troppo polemici nei confronti del partner e imparate soprattutto ad ascoltare, e a dare spazio anche alle sue opinioni. Voto - 6

Capricorno: sfera amorosa ottimale in questo weekend secondo l'oroscopo grazie a Venere in posizione favorevole.

Tutto vi apparirà più limpido, anche quella proposta che avevate intenzione di fare ormai da diverso tempo. Voto - 7,5

Acquario: oroscopo del prossimo weekend che prevede un’intensa voglia di cambiamento per voi nativi del segno, sia in amore che sul posto di lavoro, per cercare di risalire la china e tornare nuovamente a vivere giornate nel complesso tranquille e con qualche soddisfazione. Voto - 7

Pesci: weekend benino per voi nativi del segno, grazie alla Luna favorevole, ma non per questo positivo. Cercate di stabilire un dialogo con il partner se c'è qualcosa che vi turba. L'importante è che non create inutili discussioni, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7-