Questa seconda giornata del nuovo mese si rivela molto vantaggiosa per la Vergine, che accoglie Venere nel proprio cielo. Gli influssi della stella dell'amore proteggono poi lo Scorpione, che ritrova la serenità e la spensieratezza per dedicarsi alla cura dei rapporti sentimentali o impegnarsi nella ricerca dell'anima gemella. Giornata faticosa per i Gemelli. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di venerdì 2 ottobre 2020 per i dodici segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del 2 ottobre 2020 per tutti i segni

Ariete: il passaggio di Venere in Vergine influisce positivamente sulla condizione fisica del segno, per il quale inizia finalmente un momento di recupero e serenità.

Anche in amore si possono abbattere le distanze e ritrovare il dialogo e l'armonia con il partner.

Toro: sono 24 ore di grande recupero per il segno, Venere in Vergine vi ama e protegge i vostri rapporti con gli altri. Anche in ambito lavorativo si può ottenere molto, ma non mancano le rivalità tra colleghi. Attenzione a chi vi elogia davanti, ma vi mette in cattiva luce quando non siete presenti.

Gemelli: giornata faticosa per il segno, soprattutto per quanto riguarda l'amore e i rapporti con gli altri, Venere contraria potrebbe infatti favorire la nascita di contrasti e accese discussioni tanto in amore quanto nel lavoro. Recupero nel weekend.

Cancro: l'oroscopo di venerdì 2 ottobre lascia presagire una giornata serena ed emozionante per il segno che può godere delle dolci cure di Venere.

E' dunque un momento positivo per l'amore e i nuovi incontri. Al contrario occorre cautela dal punto di vista fisico.

Leone: il mese di ottobre 2020 si rivela molto interessante per il segno e questa giornata non sarà da meno. E' il momento di rimboccarsi le maniche ed agire, sono tanti gli obiettivi prefissati, ed agendo con cura e attenzione, molti potranno esser raggiunti presto.

Amore passionale e romantico.

Vergine: è una giornata brillante per il segno, energico, vivace e spensierato. Venere entra nel vostro cielo, proteggendo l'amore e favorendovi per quanto riguarda la sfera pratica. Qualunque sia il vostro obiettivo, le stelle sono dalla vostra parte.

Bilancia: Venere altruista aiuta il segno a recuperare per quanto riguarda l'amore e i rapporti familiari.

Durante le giornate precedenti infatti il partner e la famiglia potrebbero aver risentito della vostra distrazione o esser stati vittima del vostro stress, è il momento di chiedere scusa e sistemare le cose.

Scorpione: questa Venere luminosa e passionale, allontana il segno dalle questioni pratiche, per orientarlo verso le esigenze del cuore. Chi è solo da tempo o desidera ricominciare dopo una separazione o una storia finita, ritrova la voglia di mettersi in gioco e abbandonarsi alle emozioni. C'è passione all'interno dei rapporti di coppia. Ottima la forma fisica.

Sagittario: giornata di alti e bassi per il segno, che viene influenzato dagli influssi di una Venere opposta e piuttosto pignola.

In ambito lavorativo, ma anche in amore, sarete quasi sul piede di guerra, pronti a trovare anche il più piccolo pelo nell'uovo. Meglio concedersi un po' di riposo e cercare di limitare le polemiche.

Capricorno: quella di venerdì 2 ottobre è una giornata di recupero per il segno. Arriva un miglioramento della condizione fisica, che inevitabilmente influisce sull'umore e la qualità dei rapporti con gli altri, favorendovi anche in amore. Bene gli affari.

Acquario: quella Venere scontrosa e litigiosa che nei giorni precedenti è stata la responsabile dei vostri sbalzi d'umore, si calma e smette di punzecchiarvi. Questo non significa che ogni problematica troverà magicamente soluzione, ma vi fornisce un buon punto di partenza.

Ok il fisico.

Pesci: Venere polemica favorisce la nascita di scontri e malintesi in amore e nei rapporti con gli altri. In questo periodo non mancano i momenti di stress e agitazione per il segno, dunque le stelle consigliano di cercare di riposare e tenersi lontani da ogni tipo di sforzo e polemica. Recupero nel fine settimana.