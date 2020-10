Nel corso della giornata di venerdì 30 ottobre 2020 i segni di terra saranno i favoriti in tutto e per tutto sul suolo professionale. Quelli di fuoco non saranno da meno, ma in particolare il segno del Leone dovrà affrontare le provocazioni a testa alta e senza ribattere in modo troppo aspro.

Le amicizie invece saranno un valido appoggio morale per i nati sotto il segno dei Pesci, mentre meno entusiasmanti saranno le prospettive in amore per i nati del segno della Bilancia.

Inerzia per Ariete

Ariete: anche se avrete qualche inerzia che farà leva sul lavoro, non avrete cuore di riversare le vostra frustrazioni nei confronti di qualcuno che vi sta particolarmente caro.

Cercate di convertire la vostra rabbia in qualcosa di più positivo ma soprattutto produttivo.

Toro: la vostra creatività sarà ai massimi livelli, e se le cose verteranno per il verso giusto avrete fra le mani non soltanto dei guadagni ragguardevoli, ma anche un fine settimana tutto per voi e per la vostra dolce metà.

Gemelli: ottima prospettiva di trovare lavoro e di fare qualcosa che sbaragli la concorrenza sul posto di lavoro. Non siate timidi nelle relazioni che potrebbero diventare qualcosa di più intenso e profondo, perché la fortuna e l'amore saranno dalla vostra parte.

Cancro: avrete la fortuna di risolvere qualche piccolo intralcio che vi ha tenuti occupati per quasi tutti i giorni, quindi potrete prendervi sia dei meriti che una pausa che prevede qualche ora in più di riposo, magari a casa e in famiglia.

Leone: anche se avrete tutto sotto controllo sul lavoro, potrebbero sorgere delle perplessità che metteranno a dura prova il vostro autocontrollo e la vostra capacità di resistere alla tentazione di rispondere per le rime.

Vergine: sarete degli assi nelle spiegazioni e negli approfondimenti, quindi i favoriti di questo segno saranno quelli che si occupano dell'aspetto dialettico della propria professione, ma anche gli studenti, a cui sarà riservato un posto davvero speciale.

Sagittario in miglioramento

Bilancia: qualcosa andrà storto in amore, nelle relazioni con le amicizie ma anche nel campo familiare. I sentimenti potrebbero rivelarsi molto dubbiosi e con qualche rimpianto: ci sarà sempre il tempo per recuperare.

Scorpione: la sensualità sarà il vostro “cavallo di battaglia” nella vostra relazione, ma non quanto l'intesa che si sprigionerà nel momento in cui vi aprirete finalmente l'uno all'altro in modo sincero e consapevole.

Siate anche più giocosi e divertenti.

Sagittario: la tensione si allenterà in modo singolare, e voi dovrete cogliere questa opportunità per riappacificarvi con qualcuno oppure per poter stringere delle relazioni che vi saranno molto utili nel mondo del lavoro, soprattutto pratico.

Capricorno: ogni cosa si farà più chiara, anche il vostro ruolo nell'ambiente professionale e specialmente se siete entrati in un nuovo settore. Prepararsi ovviamente sarà essenziale per raggiungere i vostri obiettivi, ma avete bisogno di qualche supporto.

Acquario: state pian piano acquisendo familiarità con qualche mansione nuova a cui voi non vi siete mai sottoposti prima, e ciò vi crea un'immensa soddisfazione. Ma in amore le cose stanno andando a rilento, e ciò vi procura fastidio.

Pesci: un'amicizia sincera sarà in grado di riempire le lacune lasciate da qualche amore precedente oppure da una situazione familiare non del tutto rosea. Uscire da questo cono d'ombra ormai sarà una semplice passeggiata.