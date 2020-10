L'Oroscopo di domani 26 ottobre è pronto a stilare le classifiche sui segni fortunati e su quelli con presunte difficoltà. Per il prossimo lunedì sono sotto analisi principalmente i comparti inerenti l'amore e il lavoro riguardanti i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Pronti a dare un nome ai segni migliori e peggiori di questo inizio settimana? Iniziamo con calma a dare i primi riscontri sui soliti comparti, spesso legati a doppio filo tra di loro: i sentimenti e le attività lavorative. In bella mostra vi è senz'altro la Vergine: il segno di Terra potrà contare sul positivo supporto di Giove, Saturno e Plutone, trio in ottimo trigono astrale a Venere, pianeta presente nel segno.

Sarà un ottima giornata anche per i nativi in Toro e Cancro ai quali gli astri hanno riservato meritatamente un favoloso lunedì a cinque stelle. Cosa succederà invece ai restanti segni? Diciamo pure che a dover sottostare a momenti abbastanza impegnativi saranno i nati nel segno della Bilancia e dell'Acquario, questo secondo quanto svelato nelle le previsioni zodiacali del momento. Allora, senza indugio passiamo ad analizzare l'oroscopo di lunedì 26 ottobre su amore e lavoro segno per segno, non prima però di aver svelato nella sua interezza la nuova classifica stelline del momento.

Classifica stelline 26 ottobre

Un nuovo lunedì si accinge a bussare alle porte della vita quotidiana, dunque, urge conoscere in anticipo se sarà positivo o negativo.

A tale scopo, pronta a dare risposte la nuova classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 26 ottobre 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Interessante la giornata, come da anticipazioni per la Vergine: il generoso segno di Terra è stato meritatamente inserito al primo posto della scaletta grazie alla positività rilasciata nel periodo da Venere.

A seguire a ruota, altrettanto fortunati sia in amore che nel lavoro, anche altri due "prescelti", in seconda posizione nella scaletta in esame: Toro e Cancro. Centro classifica tutto per Ariete e Leone, entrambi considerati in giornata stabile ma generica e routinaria. Ultimo posto in classifica per il segno dei Gemelli, nel periodo considerati con la spunta del "ko".

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Vergine;

: Vergine; ★★★★★: Toro, Cancro;

★★★★: Ariete, Leone;

★★★: Gemelli.

★★: nessuno.

Previsioni zodiacali di domani, 26 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★. L'oroscopo di domani 26 ottobre al segno dell'Ariete indica un periodo routinario, dunque invita a non essere troppo tesi in questo avvio di settimana. Ovviamente, molto farà la vostra buona concentrazione in merito ad alcune situazioni attualmente in stallo. Diciamo pure che, se riuscirete a convivere con alcuni ostacoli (che sapete), ne trarrete senz'altro grossi benefici a lungo termine. Se parliamo d'amore: sbizzarrite la vostra fantasia, magari creando occasioni ed effetti speciali nel rapporto di coppia.

Date la vostra preferenza alle situazioni chiare e nette, prive di sfumature ingannevoli e sappiate godere di ogni momento buono che il periodo senz'altro vi offrirà. Single, è ormai chiaro anche a voi che avete urgente bisogno di qualcuno da amare. Domanda: come si fa resistere al corteggiamento di una bella persona che non ha occhi che per voi. Per una volta, potreste lasciar perdere quel vostro realismo ingiustificato cercando invece di vivere il presente in tutte le sue sfumature? Nel lavoro, concentrate la vostra attenzione sui progetti che desiderate realizzare, senza farvi penalizzare né da questioni famigliari né da eventuali contrattempi. Con la astri a favore si apriranno nuove possibilità per raggiungere in breve tempo i vostri obiettivi.

La vostra costanza e la perseveranza saranno così le migliori armi che voi possiate avere per raggiungere il successo desiderato. Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di lunedì indicano possa essere altamente proficuo il periodo in molti settori della vita. La parte centrale della giornata in effetti potrebbe riservare splendide sorprese, soprattutto nel settore relativo ai sentimenti. In amore, lanciatevi pure nelle iniziative che più vi interessano, senza esitare. Anche perché gli astri senz'altro vi coccoleranno scaraventandovi in una giornata davvero magnifica. Trascorrerete ore deliziose con la persona amata, dimenticandovi di tutte le incombenze o gli attuali stress quotidiani e sarete felici di essere insieme a chi amate.

Single, la Luna in sestile al vostro Urano nel segno porterà tanto movimento alla vostra giornata e vi metterà in contatto con persone piacevoli con cui potrete condividere pensieri, progetti di vita e semplici passioni. Il "buon Urano" vi renderà socievoli e comunicativi e tutti vorranno ascoltare ciò che avrete da dire. Nel lavoro, sarà un giorno positivo e non è escluso ci possa essere una interessante novità. Avrete le idee chiare, grinta e rapidità nel prendere le decisioni e queste saranno le carte vincenti da giocare per il vostro avvenire. Voto 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★. L'Astrologia in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica l'arrivo di una giornata simulata sulla carta astrologica con l'odioso segno relativo ai periodi "sottotono".

Pertanto, questo vostro lunedì non promette nulla di interessante. Non fatevi vincere dall'inquietudine o dall'ansia. Anche se l'Astrologia non sarà completamente dalla vostra parte sappiate che la stessa vi esorta, spronandovi a credere che il meglio debba ancora venire. In amore, sarà una giornata abbastanza complicata. La famiglia in qualche caso potrebbe costringervi a rinunciare a qualche voluttà o sfizi superflui; così per rispettare doveri, spese e scadenze sarete obbligati a fare i salti mortali. In coppia vi sentirete confusi da emozioni inafferrabili ed il disorientamento potrà portare qualcuno di voi fuori strada, scatenando la gelosia del partner. Single, il cuore ha bisogno di qualcosa di nuovo: prendete delle iniziative, anche se doveste considerarle un po' folli oppure un decisamente azzardate.

Purtroppo la malasorte si opporrà al vostro segno rendendovi piuttosto nervosi soprattutto nei rapporti con le persone. Così, forse temendo che qualcuno o qualcosa possano farvi involontariamente del male, prenderete misure eccessive nei confronti di tutti. Nel lavoro non sarà un giorno esaltante, va detto subito, ma neppure deprimente. Un atteggiamento conciliante con un po' di spirito di adattamento garantiranno tranquillità e buone relazioni, sia con i colleghi di lavoro che con i piani alti della direzione. Voto 7.

L'oroscopo di lunedì 26 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì svela un periodo giudicato dall'Astrologia applicata a questo inizio settimana come più che ottimo.

Diciamo che non avrete più ansie per il futuro e quasi tutto vi apparirà facile da portare a conclusione. Questo sarà chiaramente un buon momento per la messa in cantiere di nuove idee, oppure per eventuali progetti da investire sul lungo termine. In amore, la giornata comincerà nel migliore dei modi: concentrerete energie e desideri sulla persona amata, vivendo così un giorno entusiasmante. In coppia pertanto, salirete su una sorta di giostra della felicità, sulla quale gireranno felicemente insieme a voi sentimenti ed emozioni. Al massimo eros e condivisione di pensieri con chi vi fa o saprà far battere il cuore a mille, sicuri che non smetterà mai di esserne convinto e appagato. Single, un incontro quasi magico potrà rapire la vostra attenzione e conquistare il vostro cuore.

Avrete una potenza affettiva capace di avvincere qualsiasi persona, purché vi piaccia, creando un'atmosfera di intima complicità. In serata poi, vi aspetteranno ore allegre, il che potrà rendere felice e movimentato il dopo cena insieme ai vostri amici più cari. Nel lavoro, il giorno porterà occasioni fortunate e prestazioni brillanti a molti di voi. Riuscirete a destreggiarvi abilmente dappertutto, specie se seguirete con fiducia ciò che l'intuizione vi suggerirà. Voto 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo prevede che partirà con sufficiente serenità questo primo giorno della nuova settimana. Valutata nelle previsioni con le quattro stelline relative ai periodi legati alla solita routine, la giornata potrebbe essere ideale per stare con gli amici oppure per dimostrare il vostro affetto alle persone che vi sono care.

Poi, perché no, tentare di approcciare quella stupenda persona che tanto desiderate: pronti a fare la prima mossa? Parlando in generale, se avete dei figli avrete la possibilità di trascorrere dei momenti molto intensi e gioiosi in loro compagnia. Astri generosi vi avvolgeranno in tutta la loro dolcezza stemperando nella tenerezza eventuali stress o tensioni che fossero. Vi sentirete così gratificati, anche perché insieme al partner finalmente avrete raggiunto un giusto equilibrio. Single, gli astri faciliteranno le vostre iniziative, rendendo splendido questo giorno: vitalità e voglia di vivere non mancheranno e potrete dividerle con amici di sempre organizzando magari una serata alternativa.

Nel lavoro, non vi mancherà la spinta e le energie per fare, tanto e bene. Saprete dimostrare il vostro talento esecutivo ed organizzativo, il che vi consentirà di spopolare e ottenere soddisfazioni nel settore dove operate. Voto 8.

♍ Vergine (24 agosto - 23 settembre): 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, lunedì 26 ottobre, predice una giornata di inizio settimana all'insegna della felicità e del buon fare, a tutto tondo con l'arrivo della Luna in Pesci, ottima anche perì voi del segno. Pertanto l'essere pronti a ricevere sorprese, alcune decisamente molto gradevoli e già pronte sulla vostra strada, sarà una delle vostre principali priorità. In questi giorni non ci saranno imprevisti (o quasi), potrete mantenere un atteggiamento molto sereno con le persone del vostro ambito sia sentimentale che lavorativo. In campo affettivo poi, potrete comunicare tutta la vostra voglia di vivere ed il vostro desiderio di complicità al partner, che sarà tenero e susciterà in voi sensazioni di intenso piacere. Single, le stelle hanno programmato per voi incontri eccitanti, amori assicurati e tanta allegria. Godetevi una giornata gioiosa sapendo che questo è solo un anticipo di quello che vi attende prossimamente. Pare essere arrivato il momento di incoraggiare fisicamente ogni angolo del corpo e della mente e di lasciarsi andare senza timori verso mete mai esplorate. Nel lavoro, gli astri vi osserveranno favorevolmente, sicché le occasioni professionali si moltiplicheranno a vista d'occhio. Buoni risultati anche per quanto riguarda un riscontro più immediato e materiale. Voto 10.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.