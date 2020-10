Sabato 31 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna con Urano transitare nel segno del Toro, nel frattempo il Sole sosterà sui gradi dello Scorpione. Venere insieme a Mercurio permarranno in Bilancia, così come Plutone, Saturno e Giove continueranno il domicilio in Capricorno. In ultimo, Nettuno proseguirà l'orbita in Pesci come Marte rimarrà stabile in Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Vergine, meno roseo per Scorpione e Acquario.

Sul podio

1° posto Vergine: lavoro top. La prima giornata del weekend risulterà, con ogni probabilità, estremamente favorevole per le faccende professionali dei nati Vergine, specialmente per chi tra loro opera alle dipendenze altrui.

Qualche perplessità, invece, sarà probabile nella sfera sentimentale durante le prime ore del mattino.

2° posto Pesci: amore top. Con la sbarazzina Venere in Bilancia ed il sestile che Nettuno sui loro gradi ingaggerà col duetto Giove-Plutone di Terra, i nati sotto il segno dei Pesci parranno avere una marcia in più nel menàge amoroso, il feeling col partner sarà a livelli record.

3° posto Leone: abitudini mutate. Il Plenilunio che nascerà nel segno amico/nemico del Toro assieme alla retrogradazione mercuriale d'Aria spingeranno, c'è da scommetterci, il secondo segno di Fuoco a porre l'attenzione su alcuni abitudini malsane che andrebbero eliminate. Sarà così che, soprattutto la prima decade, potrebbe prodigarsi nel mutare tali comportamenti a pro di nuove consuetudini più salutari.

I mezzani

4° posto Sagittario: schietti. Il fronte amoroso potrebbe essere sotto esame questo sabato in casa Sagittario, quando i nativi faranno a meno della diplomazia spiattellando a gran voce, con estrema sincerità, ogni manchevolezza del partner. Sulle prime l'amato bene non gradirà tale schiettezza ma, successivamente, si renderà conto che sarà il preludio per un dialogo costruttivo in tal senso.

5° posto Gemelli: a testa bassa. Sebbene nel luogo professionale i nati del segno dovranno probabilmente fare i conti con diverse avversità, soprattutto legate ai rapporti coi parigrado, non se ne cureranno più di tanto decidendo di lavorare a testa bassa non badando ad alcuna maldicenza.

6° posto Toro: responsabilità.

La Luna piena che nascerà alle ore 15:49 nella loro orbita, perlopiù congiunta ad Urano retrogrado, sembrerà voler sottolineare il ''peso'' di alcune nuove responsabilità famigliari a cui i nativi non potranno sottrarsi. Queste ultime, infatti, avranno bisogno di maggiore attenzione da parte dei nati Toro, perché gli affetti più cari nutrono grande fiducia nei loro confronti.

7° posto Capricorno: puntigliosi. Certe volte, come probabilmente accadrà questo sabato, bisognerebbe mordersi la lingua di fronte a ciò che non va come sperato, ma difficilmente è ciò che farà il terzo segno di Terra in queste ore. La loro ''puntigliosità'', resa ancora più pungente dal Plenilunio, farà storcere il naso a qualche amico, solo verso sera potrebbero rendersi conto di aver esagerato nelle esternazioni.

8° posto Bilancia: testardi. Insolitamente per la loro indole, i nati Bilancia in queste 24 ore metteranno presumibilmente in campo una cupidigia senza eguali, soprattutto sul versante professionale dove esigeranno che ogni mansione venga svolta esattamente come vorranno.

9° posto Cancro: relax. Giornata ideale in casa Cancro per staccare la spina dalla quotidianità e dedicare ampi spazi al relax più assoluto, in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico. Sino al primo pomeriggio, però, sarà bene portare a compimento alcune incombenze pratiche impellenti.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: amore flop. Il primo segno di Fuoco, con la quadratura Marte-Giove in decima casa, potrebbe sentirsi come sotto scacco sul versante sentimentale, in quanto anche chi vorrà interrompere la storia d'amore in essere non saprà bene come approcciarsi al partner per comunicarglielo.

11° posto Scorpione: finanze da rivedere. Con l'opposizione della Luna piena e di Urano al Sole nella loro orbita, i nati Scorpione saranno probabilmente chiamati a revisionare il loro bottino economico, al fine di eliminare uscite voluttuarie evitando sgradite sorprese nel bilancio di fine ottobre.

12° posto Acquario: lavoro flop. Il fine settimana inizierà, c'è da scommetterci, con una forte insoddisfazione in casa Acquario, derivante dai continui mutamenti professionali uniti ai rapporti non proprio idilliaci coi parigrado che, da qualche mese, minano alle loro certezze in tal senso. Sarà bene, però, non badare troppo a tale frustrazione, sia perché ingigantita dal Plenilunio e sia perché tra qualche settimana il parterre planetario tornerà a sorridergli.