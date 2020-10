L'Oroscopo del giorno 25 ottobre annuncia un importante cambiamento astrale con la Luna che lascia l'Acquario alle ore 21:17 per slittare nella casa dei Pesci. Gli ultimi giorni sono stati carichi di entusiasmo e creatività, anche la libertà è stata al centro dell'attenzione. In questa domenica succederanno svariate cose, la maggior parte dei segni, tra cui anche i nativi del Toro, riceveranno delle novità importantissime e da non sottovalutare. Relativamente ad amore, lavoro, soldi e salute, andiamo a scoprire le previsioni degli astri e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche del 25 ottobre: gli ultimi sei segni zodiacali della classifica

Ariete – 12^ posizione - Siete in cerca di soluzioni e di idee innovative perché sentite la forte esigenza di dover apportare dei cambiamenti. Sarà una domenica di ristoro ma anche di autoriflessione. Avrete modo di pensare all'andamento della vostra vita e alle migliorie da dover applicare. Nonostante tutto, in queste 24 ore dovrete tenervi alla larga dai litigi perché l'aria si farà tesa nel pomeriggio inoltrato. Con il partner o in certe discussioni sui social potrebbero emergere delle divergenze d'opinione.

Amore: i single potrebbero essere pentiti di aver lasciato andare una persona importante;

Lavoro/Soldi: shopping online, ma occhio alle finte offerte;

Salute: dedicatevi il più possibilmente al vostro benessere, meditate.

Vergine – 11^ posizione - Sarete molto logorroici e questo rischierà di compromettere la serenità in famiglia.

Le previsioni astrali parlano di possibili litigi e di separazioni. Una notizia rischierà di scoraggiarvi ancora di più, ma cercate di non esagerare. Dietro ai problemi si nasconde la possibilità di trovare una soluzione produttiva. Non abbiate timore di fare degli sbagli perché servono a migliorarsi.

Amore: coloro che hanno subito un torto dovranno prendere una posizione, non tiratela per le lunghe;

Lavoro/Soldi: qualche nativo di questo segno dovrà lavorare;

Salute: arriverete stremati a fine giornata e non vedrete l'ora di mettervi a dormire.

Sagittario – 10^ posizione - Domenica che parte lentamente dato il cambio d'orario avvenuto nel cuore della notte.

Vi sentirete confusi e appesantiti, ma tempo al tempo e ritroverete il vostro naturale ritmo. Ridefinite gli orari se occorre ed evitate di andare a dormire troppo tardi o troppo presto. Entro la sera arriveranno delle notizie riguardanti la situazione generale, cercate di prestare attenzione e non sottovalutate i piccoli dettagli.

Amore: il partner vi trascura o forse non vi sentite ricambiati dalla persona del cuore;

Lavoro/Soldi: prendetevi una pausa oppure rimandate le faccende più pesanti perché non sarà una domenica favorevole;

Salute: ultimamente state combattendo contro l'apatia o con un forte senso di insoddisfazione.

Scorpione – 9^ posizione - Domenica di ristoro ma anche di faccende domestiche.

Sta per sopraggiungere il grande freddo, per cui sarà meglio farsi trovare pronti. Circondatevi di gente amichevole, cordiale e soprattutto evoluta. Possibili litigi con dei membri della famiglia, non vi sentite compresi. Preparatevi ad accogliere delle nuove disposizioni, ma non infuriatevi.

Amore: attimi emozionanti con la persona amata;

Lavoro/Soldi: attenzione a non sperperare denaro tanto facilmente, la tentazione ci sarà;

Salute: vi sentirete fuori forma a causa degli eccessi degli ultimi tempi.

Cancro – 8^ posizione - L’Oroscopo di questa domenica invita a tagliare eventuali rami secchi e a preparare il terreno per la nuova semina. Parenti serpenti. Forse non andate d'accordo con alcuni familiari pur essendo un segno molto attaccato alle origini.

Vi occupate di tutto e nessuno vi aiuta, vi sentite come se fosse dei domestici! Prendetevi assolutamente questa domenica per voi stessi e scaricate sugli altri le pulizie, la cucina e tutto quello che c'è da fare!

Amore: avete paura di essere traditi, forse in passato avete subito un pesante torto;

Lavoro/Soldi: non dovrete pensare ai soldi e al lavoro, anzi, cercate di staccare la spina;

Salute: rilassatevi e concedetevi una bella maschera facciale.

Toro – 7^ posizione - L'anno sta per finire e non vedete l'ora, ormai contate i giorni che passano e mai come adesso desiderate che il tempo voli. Con una situazione così instabile, volete scrollarvi l'incertezza di dosso il prima possibile. Detto ciò, aspettatevi delle novità entro fine giornata, qualcosa sta per cambiare.

Amore: armonia sentimentale, non avete più dubbi e siete pronti a fare il grande passo;

Lavoro/Soldi: detestate spendere, ma non siete taccagni bensì parsimoniosi;

Salute: giornata perfetta per depurarsi.

Classifica e oroscopo dei primi sei segni dello zodiaco

Gemelli – 6^ posizione - Domenica di ristoro, ma anche di faccende domestiche irrimandabili. Sta per sopraggiungere il grande freddo, per cui sarà meglio farsi trovare preparati. Circondatevi di gente amichevole, cordiale e soprattutto evoluta. Del resto anche voi siete stufi del pessimismo e di sentire sempre le stesso cose senza senso. Preparatevi ad accogliere delle nuove disposizioni.

Amore: rappacificazioni e ritrovamenti;

Lavoro/Soldi: non si prevede niente di rilevante per queste 24 ore, eccetto un velo di preoccupazione sul futuro economico generale;

Salute: occhio alla pressione.

Leone – 5^ posizione - Onorate la parola data, perché le promesse vanno mantenute.

Siete degli stacanovisti nati, ma è giunto il momento di rallentare e di prendersi un giorno di riposo. Coloro che saranno impegnati anche di domenica, potranno prendere le cose alla leggera e fare solo l'essenziale. State inseguendo dei sogni, ma ricordatevi di godervi un po' la vita.

Amore: non siete molto fortunati in amore;

Lavoro/Soldi: presto dovrete pagare le bollette o una rata particolare;

Salute: giornata ideale per cominciare una dieta purificante, il vostro corpo necessita di attenzioni.

Capricorno – 4^ posizione - Le previsioni astrologiche parlano di una domenica abbastanza promettente, specie se avete dei progetti o dei sogni nel cassetto. Ormai è tutto un susseguirsi di alti e bassi, perciò sarete molto felici di ciò che potrà offrirvi questa giornata.

Dunque, rimboccatevi le maniche e dedicatevi anima e corpo a quelle che sono le vostre passioni. Sorridete e la vita vi sorriderà.

Amore: la passione si farà incandescente. Questa sarà una giornata fertile per coloro che vorrebbero allargare la famiglia;

Lavoro/Soldi: soldi in arrivo entro le prossime due settimane;

Salute: recupero a gogò.

Acquario – 3^ posizione - Domenica all'insegna del riposo e della libertà anche se non per tutti sarà così, tuttavia, sarà possibile prendersela con calma. Vi sentirete stimolati ed energici, inoltre, i vi scrollerete di dosso l'ansia e quei soliti problemi. Il cambio d'orario ripristinerà il vostro naturale orologio interiore e vi sentirete in 'regola'. Con la vostra risolutezza riuscirete a sbrigare ogni cosa il prima possibile e sarete molto pratici.

Amore: emanerete un fascino magnetico, quindi vi sarà possibile fare conquiste;

Lavoro/Soldi: all'interno del lavoro ci sono dei colleghi che vi stressano, ma è importante cercare di lavorare in armonia;

Salute: prendetevi cura della vostra mente attraverso la meditazione e la lettura dei libri stimolanti.

Pesci – 2^ posizione - L’oroscopo di domenica 25 ottobre prevede tanto entusiasmo e collaborazione. Non sarete lasciati soli nelle vostre attività, ma qualcuno vi tenderà una mano. Dovrete occuparvi della casa o di alcuni compiti arretrati, comunque sia riuscirete a cavarvela egregiamente. La mattinata riserverà un buon risveglio mentre nel pomeriggio vi perderete nei meandri del romanticismo.

Serata sfavillante e a base di buon cibo.

Amore: non respingete l'amore e siate più pazienti con il partner e i familiari;

Lavoro/Soldi: vi occorrono dei soldi per delle spese importanti da sostenere a breve. In giornata sarete colti da una valida intuizione;

Salute: relax.

Bilancia – 1^ posizione - Domenica parte con una marcia in più, avrete una carica cosmica notevole. Ci sono dei progetti in cantiere, qualcosa bolle in pentola da ormai diverso tempo. State per raggiungere il traguardo, soprattutto se non avete mai smesso di lavorare sodo e di credere fino in fondo nei vostri sogni. Se invece, al contrario, siete rimasti bloccati al punto di partenza, finalmente in questa domenica potrete cominciare a muovere i primi passi verso la cima della montagna del successo.

"Se insisti e persisti, raggiungi e conquisti".