Inizia una nuova giornata autunnale e l'oroscopo del 24 ottobre 2020 è pronto a rivelare quali sorprese vi attendono nelle prossime 24 ore. Se siete impazienti di sapere se il vostro segno zodiacale gode dei favori degli astri, consultate l'astrologia relativa alla giornata di sabato 24 ottobre e le previsioni delle stelle dedicate ai segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Temi principali: amore, lavoro e salute.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Vi aspetta una giornata piacevole, caratterizzata da una grande voglia di amoreggiare.

Qualora ci fossero situazioni poco chiare è giunto il momento di approfondire il discorso e di trovare una soluzione che mette d’accordo voi e il vostro partner. Nel settore del lavoro preferite affrontare situazioni solide. Se siete un imprenditore, seguite il vostro istinto. Se volete sistemare i problemi di salute dovete correggere o migliorare le vostre abitudini.

Toro – Ogni scusa potrebbe essere buona per litigare con la persona amata. Ignorate le provocazioni e non buttatevi nelle discussioni: potrebbero prendere una piega inaspettata. In campo lavorativo dovete stare alla larga dalle cose che portano negatività e nervosismo. Affrontate gli imprevisti con pazienza e con il sorriso. Non siete soli, siete circondati da persone pronte ad aiutarvi.

Acciacchi di stagione potrebbero rendere la giornata faticosa, non preoccupatevi perché vi riprenderete in pochi giorni.

Gemelli – Periodo migliore per l’amore. Con qualche attenzione in più questa giornata potrebbe diventare più scorrevole rispetto ai giorni precedenti. Prima di prendere una decisione, che sia bianco o nero, dentro o fuori, amore o odio, pensateci bene prima di fare la vostra mossa.

Potreste cambiare idea nei prossimi giorni. Momento positivo per mettere in cantiere un'iniziativa o sostenere un colloquio. La vostra energia potrebbe oscillare e potreste ritrovarvi con le batterie scariche. Eliminate ciò che non vi fa bene.

Cancro – Siete una persona sensibile, che può sentirsi ferita e che difficilmente lascia andare le persone.

Siete anche in grado di dare molto. Tutto questo è la base per costruire un meraviglioso rapporto di coppia o di amicizia. Buona opportunità per cogliere al volo trattative fruttuose e migliorare le vostre entrate. Meglio evitare iniziative lasciate a metà e non rimuginate sui soliti pensieri. Cambiate look e taglio di capelli.

Previsioni delle stelle per sabato 24 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – Avere le idee chiare aiuta a non prendere decisioni affrettate ma, purtroppo, non sempre siete in contatto con voi stessi. Sorridete, anche se il vostro cuore fa i capricci. Lasciate scorrere ciò che provate, senza cercare spiegazioni. Giornata sottotono nel campo lavorativo. Con la massima cautela potreste evitare grossi problemi o perfino eventuali perdite.

Occhio all’insoddisfazione sull’aspetto esteriore, potreste essere molto critici. No alle diete troppo drastiche.

Vergine – Qualunque sia il problema affrontatelo con serenità e andate in fondo. È probabile che questa sia una giornata turbolenta per la vostra unione, ma alla fine vi ritroverete più forti e più sicuri su ciò che volete davvero. Nel lavoro guardatevi le spalle dai pettegolezzi e dalle manovre strane. Ricordate, però, che il vostro nemico peggiore potreste essere voi, con le vostre insicurezze e le vostre paure. Niente strapazzi e concedetevi il meritato riposo quando ne avvertirete la necessità.

Bilancia – State per ritrovare voi stessi, anche le risposte alle domande che riguardano il vostro cuore e le vostre esigenze.

Questo sabato vi aiuta a fare scelte giuste e a trascorrere ore appaganti. Giornata impegnativa anche nel lavoro, dovete migliorare le vostre condizioni economiche. Le trattative favoriscono soprattutto chi lavora alle dipendenze. Giornata ottima per la salute. In caso di problemi preesistenti, potreste trovare una buona soluzione.

Scorpione – La giornata potrebbe iniziare con qualche eccesso emotivo. Potreste mostrare il vostro lato molto possessivo oppure siete pronti a sacrificarvi in nome dell’amore. Rimboccatevi le maniche, potrebbe essere un ottimo inizio per realizzare i vostri desideri. In campo lavorativo l'oroscopo consiglia di non stare seduti ad aspettare che piova qualcosa dal cielo.

Le vostre forze sono costanti, grazie all’attività fisica che fate tutti i giorni.

Astrologia quotidiana: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Occhio alle emozioni. La prima parte della giornata è facile andare d'amore e d'accordo con la persona amata, ma in serata potreste fronteggiare piccole bufere dovute alla gelosia, insicurezze, intromissioni familiari o qualche ricordo del passato. Avete la forza di superare ogni controversia. Sul fronte lavorativo l’Oroscopo raccomanda di non prendere decisioni avventate e di mantenere un budget di spese basso. Non fissatevi su difetti fisici inesistenti.

Capricorno – Giornata positiva per la vita di coppia, via libera ai progetti di vita comune. Nel vostro cielo si stanno preparando delle sorprese.

Non mancano affiatamento e dialogo, emozioni e dolcezza e tanta voglia di condividere tutto. Le vostre prospettive nel lavoro sono buone, ma richiedono maggiore impegno e massima concentrazione per essere realizzate. Le vostre forze sono altalenanti, quindi non sprecatele inutilmente, anzi impiegatele con saggezza ed equilibrio.

Acquario – State lontani dalle provocazioni, dalle discussioni familiari e coniugali. Per fortuna, sono situazioni che si risolvono in meno che non si dica. L'oroscopo consiglia di non essere rancorosi. Buon periodo per affrontare un colloquio lavorativo o concludere un accordo fruttuoso. In salute è meglio non strapazzare il vostro corpo e stare lontani dagli eccessi.

Rilassatevi, dedicando il vostro tempo alla bellezza.

Pesci – Giornata movimentata da affrontare con estrema cautela. Non prendete decisioni dettate dalla fretta o volute dagli altri, se una situazione in campo sentimentale dovesse sembrarvi ambigua. Aspettate che si chiarisca e poi dite la vostra. L’aspetto finanziario non è al top, dovete limitare le spese ma presto vi rifarete con gli interessi. Nel lavoro sfruttate date il meglio di voi stessi, la vostra creatività è molto apprezzata dai superiori e dai colleghi. Occhio alle mosse scorrete, ma ricordatevi anche che chi la fa l’aspetti. Si prospetta una giornata positive per la salute e il benessere.