Un nuovo fine settimana , il secondo del mese di ottobre, sta per iniziare. Arrivano le previsioni dell'Oroscopo del 9 ottobre 2020 per tutti i segni e le previsioni in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore non sarà una giornata semplice. Potreste discutere anche per futili motivi perché un questo momento sentite un po' di agitazione. Nel lavoro potreste avere nuove occasione da sfruttare.

Toro: per i sentimenti, nel corso delle ultime settimane ci sono stati diversi problemi. Ora però siete più forti. Nel lavoro potrebbe arrivare una notizia importante.

Gemelli: a livello sentimentale approfittate di questa giornata per mettere in chiaro quello che volete.

Non mancano nuove opportunità e per i single nuovi incontri. Nel lavoro, se avete un'attività in proprio presto potrebbe arrivare una ripresa.

Cancro: in amore quello che nasce in questo periodo va valutato con attenzione. Siete comunque meno forti e sicuri di voi stessi. A livello lavorativo con una persona del Capricorno non mancheranno alcune discussioni.

Leone: a livello amoroso entro il fine settimana potreste vivere sensazioni speciali con la Luna che si avvicina nel segno. Nel lavoro momento interessante, alcuni progetti che avete in mente potrebbero però essere rivisti.

Vergine: a livello sentimentale non manca l'energia ed una storia è più forte. Dovete però evitare di prendere decisioni affrettate.

Nel lavoro alcuni vorrebbero cambiare.

Previsioni e oroscopo del 9 ottobre 2020: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale Luna dissonante che potrebbe riportare alcuni problemi a galla. Con una persona dell'Ariete potrebbe esserci qualche perplessità. Nel lavoro sarà meglio evitare complicazioni.

Scorpione: in amore giornata positiva per recuperare una storia. A livello lavorativo se avete un'attività in proprio ci sarà qualche problema da risolvere.

Sagittario: a livello amoroso non manca la volontà di discutere, per questo attenzione nei rapporti con una persona del Cancro. Nel lavoro periodo non esaltante, presto ci saranno delle buone novità.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale, nei sentimenti le coppie in crisi dovranno stare attente, ci saranno alcune indecisioni. Nel lavoro siete molto forti, anche se al momento trovare un equilibrio non è semplice.

Acquario: per i sentimenti meglio evitare le discussioni in questa giornata. Se qualcosa non va per il verso giusto non arrabbiatevi. Nel lavoro non manca qualche tensione da gestire con prudenza.

Pesci: in amore qualcosa potrà essere chiarito in questa giornata, ma fino al 28 meglio portare prudenza. Nel lavoro stelle favorevoli se avete vissuto un problema in passato, ma alcuni recenti progetti vanno rivisti.