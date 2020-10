L'Oroscopo di domani 10 ottobre è pronto a mettere in evidenza i segni migliori per questo inizio weekend. Nel merito, analizzeremo la situazione astrale relativamente ai segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Come sempre, ad avere l'ultima parola saranno le risultanze estrapolate sulle effemeridi del momento, evidenziate nel presente trattato astrologico dalle stelline e dal voto in pagella. Il cielo astrale sotto analisi in questo frangente mette in primo piano Toro, Cancro e Leone, trio super favorito dalle stelle quindi meritevole della posizione a cinque stelle. Questo sabato d'inizio weekend altresì, ad essere favoriti saranno anche i nati in Ariete e Vergine, entrambi sottoscritti in periodo a quattro stelle.

Invece, le previsioni zodiacali di sabato annunciano un periodo abbastanza in salita per i nati sotto la buona stella dei Gemelli: maggiori dettagli a seguire.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di sabato 10 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 10 ottobre

Le stelle relative al prossimo inizio weekend sono già state assegnate: curiosi di sapere quante di queste sono state attribuite al vostro segno? A dare soddisfazione alla voglia di curiosità sarà senz'altro la classifica stelline quotidiana, nel contesto interessante la giornata del 10 ottobre 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

Come messo in chiaro nella nostra anteprima iniziale, la giornata in analisi mostra in primo piano Toro, Cancro e Leone, giustamente considerati al vertice della classifica. A dare compagnia ovviamente posizionati al secondo posto, Ariete e Vergine. Purtroppo, a fare da fanalino di coda in ultima posizione, il segno dei Gemelli.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Toro, Cancro, Leone;

★★★★: Ariete, Vergine;

★★★: NESSUNO

★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali di domani, 10 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★. L'oroscopo di domani 10 ottobre al segno dell'Ariete preannuncia una giornata tranquilla sottoposta alla solita routine.

Pronti a scoprire la verità sul prossimo inizio weekend? Una splendida Luna in Cancro porterà un pizzico di fortuna in amore e una discreta affettività in molti settori della vita. Sicuramente i segno potrà contare su un ottimo supporto da Mercurio e Venere, entrambi speculari positivi al 90%. A far pendere in piatto della bilancia verso la negatività invece saranno Giove, Plutone, Saturno e Luna in quadratura con il Sole in opposizione. In amore, le coppie di sempre vivranno momenti di sufficiente armonia, malgrado qualche attrito che potrà sorgere per motivi economici. Ma una Venere molto sensuale aiuterà, rendendo particolarmente intrigante il rapporto o facendo dimenticare ogni problema.

Single, vivrete ore di intensa passione e sentimento se appartenente a coloro con ascendente al top; per gli altri periodo normale, come sempre. La possibilità di concretizzare un'unione per qualcuno potrebbe farsi sempre più concreta e questo vi metterà di ottimo umore. La gioia vi pervaderà l'anima e risulterete più amorevoli nei confronti di tutti . Nel lavoro, le stelle daranno una spinta ai vostri progetti, caricandovi di nuova energia, qualora ci fossero interferenze da parte di chi opera con voi. Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di sabato annunciano ottime possibilità da mettere in conto sia nel lavoro che in amore. Una meravigliosa Venere, in questo caso accompagnata da un ottimo Mercurio in Scorpione speculare positivo, sarà l'artefice delle vostre ottime performance amorose: tra le lenzuola salirà senz'altro la voglia di passione...

In amore soprattutto, la serata creerà atmosfere romantiche davvero da sogno: anche voi che in genere non amate le sdolcinature cadrete felicemente vittime delle circostanze. Offrirete grandi emozioni anche al più controllato dei partner, grazie all'astro dell'amore, il che vi renderà sensuali e passionali come non mai. Single, stelle favorevoli forniranno mezzi e grinta per ottenere quello che desiderate. Sarà anche una giornata all'insegna di una grande socievolezza e di una bella voglia di stare con gli altri: è il momento per allargare la cerchia delle conoscenze, ma anche per riallacciare vecchi rapporti o amicizie allentate. Nel lavoro, veleggerete col vento in poppa, grazie ad un cielo favorevole.

Sarete nella condizione di spirito giusto per affrontare e superare con serenità qualsiasi problema. Voto 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica che questo sabato si aprirà un po' al rallentatore. Infatti, quasi tutta la giornata andrà rivista al ribasso: il periodo potrebbe apparire un po' confuso e senza stimoli. Qualcuno di voi poi, non saprà neppure cosa desidera veramente dal periodo, avvertendo solo una opaca malinconia di difficile attribuzione. In amore, la Luna lascia prevedere un giorno non facile da gestire, soprattutto per i rapporti famigliari. Chi già vive un momento d'incertezza, caratterizzato da problemi e tensioni, potrebbe dover prendere una decisione abbastanza importante riguardante la vita a due.

Single, iniziare la giornata con la cosiddetta Luna storta potrebbe essere un'impresa in grado di mettere a dura prova anche un supereroe. In merito a certezze o dubbi pertanto, nel caso quest'ultimi vi inquietassero, usate tanto buonsenso: mettetevi tranquilli e lasciate stare qualsiasi brutto pensiero che dovesse passarvi per la mente. Nel lavoro, sarà una giornata critica, per via della Luna contraria. Dovrete imparare ad essere meno permalosi, se volete che la vostra immagine pubblica non subisca smacchi clamorosi. Voto 6-.

L'oroscopo di sabato 10 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato annuncia per voi nativi un periodo molto positivo, specialmente per coloro con situazioni sentimentali aperte o da chiudere di comune accordo.

Infatti questo primo giorno di weekend vi vedrà sotto diretta protezione di Nettuno in trigono alla vostra dolce Luna nel segno. In amore, sarà un giorno dinamico quello che vi aspetta, ricco di novità potenzialmente pronte ad irrompere all'improvviso nella vostra vita a due. Sarete perfettamente in grado di capire quali sono le scelte vincenti e quale strada seguire per metterle in atto. Single, non abbiate dubbi sui progetti sentimentali lasciati nei cassetti, perché presto diventeranno realtà. Sarete al centro dell'attenzione e sprizzerete vitalità da tutti i pori. Senz'altro avrete fortuna in tutto e gli amici faranno fatica a starvi dietro. Nel lavoro, sarà una giornata interessante grazie alla posizione di alcuni pianeti amici, dove non mancheranno sorprese o proposte a cui non potrete dire di no.

Finalmente la ruota sembra girare anche per voi... Voto 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani mette in bella evidenza questo nuovo sabato d'inizio weekend, soprattutto nella parte centrale e finale della giornata. Nella tarda serata potrebbero esserci scintille e passione a go-go per molti nativi. Grazie alla vostra rinnovata fiducia in voi stessi potrete contare su una marcia in più. Se dovete puntare su un progetto, è il momento giusto per farlo. In amore, con la Luna in procinto di entrare nel segno (domenica prossima), preparatevi a vivere una giornata scoppiettante, all'insegna dell'allegria e della leggerezza. È importante che ogni tanto vi distacchiate dagli impegni per dedicarvi a qualcosa che accenda le vostre emozioni e vi faccia sorridere felici con chi amate.

Single, basterà la dolce signora della notte a farvi ritornare padroni dei vostri nervi? Preparatevi ad andare incontro ad una giornata distensiva, ma non banale. Ci potrebbero essere degli incontri a sorpresa con amici di vecchia data: sogni e ricordi dolcemente si riaffacceranno alla memoria, rendendovi felici e sereni. Nel lavoro, ci saranno sicuramente parecchie occasioni per dare una svolta interessante o risvolti più concreti per la vostra esistenza. Intanto non sottovalutate le piccole cose ma mettete del vostro in tutto ciò che fate, vedrete che arriverete lontano! Voto 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 10 ottobre, prevede una giornata abbastanza buona anche se con piccole interferenze a livello planetario di facile gestione.

In previsione, Venere, seppur in ottimo trigono a Urano risulterà ancora sotto dura opposizione da Nettuno. A far pendere dalla parte della positività la giornata sarà invece il buon sestile da Mercurio. In campo sentimentale, il periodo accenderà alcune tra le vostre emozioni più segrete facendovi vivere una giornata abbastanza piacevole. In molti casi potreste finalmente ritrovare un po' di pace o equilibrio interiore. In alcuni casi una punta di malinconia potrebbe risultare non semplice da governare. Sforzatevi di mantenere un'atmosfera accettabile in famiglia: potete farcela, basta solo un po' di impegno e tanta buona volontà. Single, se siete in attesa di una storia d'amore, secondo gli astri potreste trovarla proprio nei vostri paraggi.

Magari si tratterà di una persona inizialmente poco interessata, poi però tutto potrebbe volgere a vostro favore. Intanto guardatevi intorno, le stelle hanno deciso di essere particolarmente benevole con voi. Nel lavoro, il momento sarà incoraggiante per realizzare un nuovo progetto, forse anche per rivedere alcune situazioni che necessitano di maggiore attenzione. Voto 8.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.